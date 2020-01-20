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 Общество
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Все про:акция (2002) вырубка (93) Киев (18448) лес (449) Минэкологии (247)

 "Нет рубкам в заповедниках": активисты с топорами пришли под Минэкоэнерго

В Киеве под зданием Министерства энергетики и защиты окружающей среды собрались активисты, которые выступают против незаконной вырубки деревьев в национальных парках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Речь идет о таких национальных природных парках, как "Выжницкий" в Черновицкой области, "Голосеевский" в Киеве, "Гуцульщина" в Ивано-Франковской области и "Ужанский" на Закарпатье.

На акцию собралось около 20 человек. С собой активисты принесли топоры и бензопилы, которыми разрубили и распилили перед Минэкоэнерго дрова в знак протеста.

В руках они держат плакаты с надписями "Хватит рубить лес" и "Нет рубкам в заповедниках".

Ситуация спокойная.

Смотрите также: Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП "Выжницкий" и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине. Нанесен ущерб на 5 млн, - Фирсов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3170769
 
   
 Топ комментарии
 
Занимайтесь любовью, а не войной!
Рубайте москалів, а не дерева!
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И в заповедниках должны быть плановые рубки и потом новое залесение по мере созревания леса.Не полями вырубать ,а просеками.Но самое главное-залесение!!Лесом надо засаживать все неудобья,подверженные эрозии.Есть деревья,которые восстанавливаются после рубки.Дуб ,конечно не восстановится. Его надо оберегать и планово высаживать. желудями.В Украине наши предки планово насаживали, но далеко не все,ибо варварство наблюдалось и тогда.Государство должно озаботиться лесозащитными полосами и их дальнейшим расширением.Экспорт на запад любой лесосировины должен облагаться налогом на лесоразведение. Тоже надо придумать и для внутреннего потребление лесопродукцииАэрофотосъёмка осенью или зимой легко покажет криминал.Дубилету поручить. контроль и Фирсову!Они совместно это выведут на высокие технологии независимого контроля и учёта.
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С топорами это Корошо ,ВЕРИ ГУД я бы сказал ... "Нет рубкам в заповедниках": активисты с топорами пришли под Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 6628
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С топорами это Корошо ,ВЕРИ ГУД я бы сказал ... "Нет рубкам в заповедниках": активисты с топорами пришли под Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 6628
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потрібно було прийти з бойовими бартками "Нет рубкам в заповедниках": активисты с топорами пришли под Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 2103
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Занимайтесь любовью, а не войной!
Рубайте москалів, а не дерева!
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И в заповедниках должны быть плановые рубки и потом новое залесение по мере созревания леса.Не полями вырубать ,а просеками.Но самое главное-залесение!!Лесом надо засаживать все неудобья,подверженные эрозии.Есть деревья,которые восстанавливаются после рубки.Дуб ,конечно не восстановится. Его надо оберегать и планово высаживать. желудями.В Украине наши предки планово насаживали, но далеко не все,ибо варварство наблюдалось и тогда.Государство должно озаботиться лесозащитными полосами и их дальнейшим расширением.Экспорт на запад любой лесосировины должен облагаться налогом на лесоразведение. Тоже надо придумать и для внутреннего потребление лесопродукцииАэрофотосъёмка осенью или зимой легко покажет криминал.Дубилету поручить. контроль и Фирсову!Они совместно это выведут на высокие технологии независимого контроля и учёта.
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Идиот. Заповедник для того и заповедник, что-бы в нём ничего не трогать
Старые и мёртвые деревья для леса не менее важны живых. Это еда для грибов, насекомых и других растений, гнездовья птиц и всяких животных и т.д. . Нельзя их рубать и тем более вывозить
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Спасибо за комплимент,администраторы оценят Ваше рвение.А пример Австралии Вам ни о чём не говорит?Природа всё равно возьмёт своё.Вот и поляки свою часть Беловежской пущи маленько проредили.Просто надо с головой дружить во всяком вопросе.Качество власти надо оценивать приращением 20 летних лесных и городских насаждений,переработкой растительных остатков на нужды населения и природы ,а не примитивное сжигание.
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А вони до стоматолога теж не ходять бо хворі зуби видаляти/лікувати не можна?
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СБУ, мєнти, прокурори і судді - основа видобувних конгломератів в Україні.
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Брехня повна. Знаю парк дуже добре, вивчаю тут фауну 30 років. Копають під директора за те, що прижучив рубки! Я маю дачу в Ужанському, знайомий з директором і персоналом парку, знав попереднього директора. Суцільних промислових рубок там ніколи не було за час існування парку як окремої структури - 20 років. До цього парк був філією Біосферного заповідника з центром у Рахові. Хоча зловживання певні є. Основна біда - препаршивий менеджмент, погані дороги, відсутність наукової роботи (останнє питання до біологічного ф-ту Ужгородського університету, що занепав і нездатний допомогти парку!).
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