 "Нет рубкам в заповедниках": активисты с топорами пришли под Минэкоэнерго

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Речь идет о таких национальных природных парках, как "Выжницкий" в Черновицкой области, "Голосеевский" в Киеве, "Гуцульщина" в Ивано-Франковской области и "Ужанский" на Закарпатье.

На акцию собралось около 20 человек. С собой активисты принесли топоры и бензопилы, которыми разрубили и распилили перед Минэкоэнерго дрова в знак протеста.

В руках они держат плакаты с надписями "Хватит рубить лес" и "Нет рубкам в заповедниках".

Ситуация спокойная.

Смотрите также: Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП "Выжницкий" и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине. Нанесен ущерб на 5 млн, - Фирсов. ВИДЕО