EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  451  8
Все про:наблюдатель (795) ОБСЕ (3886) Донбасс (20470) Пристайко (369) Рама Эди (2)

 Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой продлить деятельность мониторинговой миссии на Донбассе, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина обратилась с формальный просьбой к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой продлить деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) на востоке страны.

"С премьер-министром Рамой (действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама. - Ред.) мы обсудили, каким образом должно быть построено взаимодействие в рамках ОБСЕ, какие дополнительные усилия украинская сторона ожидает от ОБСЕ. В первую очередь от СММ", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обратились с формальной просьбой продлить деятельность этой миссии, не только продлить, но и добавить возможности человеческого потенциала и финансового для того, чтобы миссия была еще более эффективной, чем в предыдущие годы", - рассказал Пристайко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ будет прилагать все усилия для достижения полного устойчивого прекращения огня на Донбассе, - председатель организации Рама

Источник: https://censor.net.ua/n3170767
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А неформальне прохання про що було - не продовжувати місію?
 показать весь комментарий
 


Зе наверное забыл поздравить путина с Старым Новым Годом ....
вот и имеем результат...

Україна звернулася до ОБСЄ з проханням продовжити діяльність моніторингової місії на Донбасі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1805 Vitalii Ovcharenko

@vital_ovchar

·2 ч

- Постоянные обстрелы русскими позиций украинской армии на Донбассе.

- облавы владельцев украинских паспортов.

- шпиономания и аресты украинских граждан на оккупированной территории в Крыму и на Донбассе.

Ах, какие прекрасные «мирные инициативы навстречу» от России.
 показать весь комментарий
 
 
Опыт всех постсоветских государств поксзал, хотите, что бы война длилась десятилетиями, позовите ОБСЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Если расия не сторона конфликта. То почему она не разрешит украинским пограничникам замкнуть границу с ОБСЕ со стороны своей территории ? Как жест доброй воли. Значит это коварно лицемерное брюзжание,в случае отказа это сделать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх