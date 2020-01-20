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 Политика Украины
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 Пристайко: Украина все-таки требует передачи ей черных ящиков сбитого в Иране самолета

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина все-таки хотела бы, чтобы ей были переданы для расшифровки черные ящики сбитого в Иране 8 января украинского самолета.

Об этом сказал он журналистам в понедельник на брифинге после встречи с председателем ОБСЕ Эди Рамой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Сегодня идет обсуждение. Мы все-таки требуем, чтобы эти ящики были переданы нам. И это будет свидетельством готовности иранской стороны к открытому диалогу, честному и незаангажированному расследованию этой трагедии", - сказал Пристайко.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к черным ящикам получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.

19 января появились сообщения, что Тегеран попытается расшифровать записи бортовых самописцев самостоятельно. И только если это не удастся, передаст их Украине или Франции.

Источник: https://censor.net.ua/n3170765
 
 
 Топ комментарии
 
Умиляют зебилы" УКРАИНА ВСЁ-ТАКИ ХОТЕЛА БЫ " 😀😀😀
А где НОТА? Иран, под руководством раши сбил украинский самолет российскими ракетами . ГДЕ НОТА?
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Что означают слова "все-таки"?? Несмотря ни что или не очень то и надо но требуем?
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Ага, пусть пристайка еще персам туфли оближет. А потом "требует".
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А зачем? Ты же сам высрал шо это "проблемы с двигателями были". Зато зряплату насчитал себе просто царскую. В Канаде мэром одного города вообще кота выбрали и ничего. Так и у нас в МИДе можно Дристайка вышвырнуть и поставить на его стол в кабинете - черепаху, или хомячка, будет расход только на корм, а эффективность выше
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Умиляют зебилы" УКРАИНА ВСЁ-ТАКИ ХОТЕЛА БЫ " 😀😀😀
А где НОТА? Иран, под руководством раши сбил украинский самолет российскими ракетами . ГДЕ НОТА?
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Ага, а по роялю зеля спец. Ща штаны сымет, сыграет иранским властям. Ноту. Иранские власти оценят.
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Пристайко: Україна все-таки вимагає передачі їй чорних скриньок збитого в Ірані літака - Цензор.НЕТ 4202

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Что означают слова "все-таки"?? Несмотря ни что или не очень то и надо но требуем?
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"Все-таки" - смягчает слово "требует".
Так в позе "не лоха" Пристайко на мировой арене и выступает...
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То, что говорят эти дебилы уже и слушать не хочется. Недавно это падло заявляло, что зарплата министра в 17 тыс грн это оскорблен е государства, но при этом это падло получило за лекабрь 2019 223 тысячи гривен. Так, долго мы будем слушать откровенную ложь этих пр дурков. Для них действительно закончилась эра бедности....
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всьо-такі трєбуєт!
афігєнна!
да сдрафствуєт зедрисня!
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вимагати всьо-таки чорних ящиків, а не червоних, як на фото
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Жёстко, ****. Остановите его, пока цыгане не разобиделись. И пусть извинится.
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Ах всё таки требует, мы точно не знаем но вроде как требует.Где они нашли этого идиота Пристайко? Как он вообще в дипломаты попал?
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"Если Бог хочет наказать человека, он забирает у него разум" - правда в этом случае Богу видимо потребовались усилия, чтобы что то в Вовиной пустоте найти похожее на "разум".. Пристайко: Україна все-таки вимагає передачі їй чорних скриньок збитого в Ірані літака - Цензор.НЕТ 7253

А вот и новость - Иран согласился на выделение Украине кредита в размере 860 млн. долл. на инфраструктурные проекты.!? Это как раз те деньги на запланированный Вовой хапок на ремонт наших дорог..... В ЕС и США уже сделают соответствующие выводы. Пристайко: Україна все-таки вимагає передачі їй чорних скриньок збитого в Ірані літака - Цензор.НЕТ 639
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Надежда одна, на Канаду.
Они не продадут своих граждан за несколько сотен млн. баксов, как торгаши.
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Иран кредит? Чудны дела твои, Господи! Что это как не взятка за сбитый самолет!?

Как дешево, это скользкое зеленое Существо ценит человеческие жизни.... Пристайко: Україна все-таки вимагає передачі їй чорних скриньок збитого в Ірані літака - Цензор.НЕТ 9803
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даю 24 часа! и ещё поблагодарить надо перед этим...
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все таки требуем.. (извините нас...но мы все таки требуем....нам не удобно вас беспокоить..)
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Уважительного отношения надо добиваться с первых дней. А не быть проституткой с позицией за ваши деньги любой каприз. Реакция первых часов на сбитый Боинг должна была продемонстрировать не только самоуважение но и жесткую безкомпромисную позицию, а не горку манной каши неизвестно кем сваренной.
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Не стільки для Вас, як на підтвердження ваших звинувачень - подивіться відео "Політклуб Віталія Портникова", зокрема, відухи https://espreso.tv/video/273217 та https://espreso.tv/video/273219, як там "служанка" чорнорота розпатякує з приводу збитого літака... Сволота і слова не дає сказати, верещить, як остання курва.
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ага, ну уже не очень сильно, но пока все-таки еще требуем, но это не точно, вобщем смотрите там сами, мы как бы все-таки требуем, а там уже - дадите, не дадите, ваше дело
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пристайко и зеленский уже просто "замучали" все своими "требуем". Лохи.
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Sergiy TARAN

В Ірані поширюються альтернативні версії щодо катастрофи літака МАУ.
Як пише BBC, найпоширеніші - у літаку був охоронець вбитого генерала Сулеймані, який міг передати США якусь інформацію.
Або - інженери, які працювали над атомними проектами Ірану та Росії, і які могли через Україну потрапити на Захід та розповісти важливі деталі ядерної програми.

Виїзд охоронця або іранських ядерщиків вийшов поза контроль іранських спецслужб, і вони вирішити цю «проблему» у такий спосіб, видавши це як «помилку» власних ПВО.

Про це у інтерв'ю BBC розповів діяч іранського опозиційного руху, позиція якого збігається з думкою багатьох спеціалістів, які кажуть, що переплутати пасажирський літак з крилатою ракетою або бойовим винищувачем просто неможливо.

👉Дуже важливо зараз мати наполегливу та професійну позицію української влади щодо міжнародного розслідування, - аби докопатися до правди.
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Флаги Ирана в Борисполе уже маячили. Ну, осталось гимн страны, виновной в авиакатастрофе, пару раз хором запивать, может и отдадут чёрные ящики..
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73% цей чорний ящик не цікавий...а що з нього взяти?...ящик, як ящик...бо якщо він був би їм цікавий, то вони вимагали б від обраного ними Зе! рішучих дій, на кшталт - скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН і т.д. і т.п.
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Лизать жопу путину с сателитами и отстаивать национальные интересы - немного разные вещи. Хотя какая разница, лишь бы улицы были освезщенные и на хлеб было что намазать. Ничтожество.
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Никто так и не понял они просят или все таки требуют ,или ящики им и нахер не нужны.
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Я кракадил кракажу Я продолжать продолжу! И буду продолжать!
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Команда зеленского вся в полусогнутом или согнутом состоянии,короче бьют челом...лохи
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Внушительная позиция.
Все есть: твердость, уверенность, готовность отстаивать интересы страны.

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