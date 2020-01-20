 Пристайко: Украина все-таки требует передачи ей черных ящиков сбитого в Иране самолета

Об этом сказал он журналистам в понедельник на брифинге после встречи с председателем ОБСЕ Эди Рамой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.
"Сегодня идет обсуждение. Мы все-таки требуем, чтобы эти ящики были переданы нам. И это будет свидетельством готовности иранской стороны к открытому диалогу, честному и незаангажированному расследованию этой трагедии", - сказал Пристайко.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к черным ящикам получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.
19 января появились сообщения, что Тегеран попытается расшифровать записи бортовых самописцев самостоятельно. И только если это не удастся, передаст их Украине или Франции.
А где НОТА? Иран, под руководством раши сбил украинский самолет российскими ракетами . ГДЕ НОТА?
Зеленский допустил попадание ракеты в самолет МАУ
У Зеленского опубликовали фото доказательств сбивания самолета МАУ.
Зеленский обратился к народу по поводу сбитого самолета МАУ.
"Я верну всех погибших родным и близким. Все виновные понесут наказание".
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Так в позе "не лоха" Пристайко на мировой арене и выступает...
афігєнна!
да сдрафствуєт зедрисня!
А вот и новость - Иран согласился на выделение Украине кредита в размере 860 млн. долл. на инфраструктурные проекты.!? Это как раз те деньги на запланированный Вовой хапок на ремонт наших дорог..... В ЕС и США уже сделают соответствующие выводы.
Они не продадут своих граждан за несколько сотен млн. баксов, как торгаши.
Как дешево, это скользкое зеленое Существо ценит человеческие жизни....
В Ірані поширюються альтернативні версії щодо катастрофи літака МАУ.
Як пише BBC, найпоширеніші - у літаку був охоронець вбитого генерала Сулеймані, який міг передати США якусь інформацію.
Або - інженери, які працювали над атомними проектами Ірану та Росії, і які могли через Україну потрапити на Захід та розповісти важливі деталі ядерної програми.
Виїзд охоронця або іранських ядерщиків вийшов поза контроль іранських спецслужб, і вони вирішити цю «проблему» у такий спосіб, видавши це як «помилку» власних ПВО.
Про це у інтерв'ю BBC розповів діяч іранського опозиційного руху, позиція якого збігається з думкою багатьох спеціалістів, які кажуть, що переплутати пасажирський літак з крилатою ракетою або бойовим винищувачем просто неможливо.
👉Дуже важливо зараз мати наполегливу та професійну позицію української влади щодо міжнародного розслідування, - аби докопатися до правди.
Я кракадил кракажуЯ продолжать продолжу! И буду продолжать!
Все есть: твердость, уверенность, готовность отстаивать интересы страны.