 Пристайко: Украина все-таки требует передачи ей черных ящиков сбитого в Иране самолета

Об этом сказал он журналистам в понедельник на брифинге после встречи с председателем ОБСЕ Эди Рамой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Сегодня идет обсуждение. Мы все-таки требуем, чтобы эти ящики были переданы нам. И это будет свидетельством готовности иранской стороны к открытому диалогу, честному и незаангажированному расследованию этой трагедии", - сказал Пристайко.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к черным ящикам получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.

19 января появились сообщения, что Тегеран попытается расшифровать записи бортовых самописцев самостоятельно. И только если это не удастся, передаст их Украине или Франции.