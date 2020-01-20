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Все про:задержание (5582) Лещенко (592) Микитась (32)

 Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в "Борисполе" при попытке покинуть Украину. ФОТОрепортаж

В аэропорту "Борисполь" правоохранители не дали сбежать из Украины бывшему нардепу Максиму Микитасю, который подозревается в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он отметил, что больше обстоятельств не может сообщить, поскольку они касаются деятельности других правоохранительных органов.

Ранее о снятии Микитася с рейса писали Сергей Лещенко и ряд СМИ.

"При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась", - говорится в сообщении Лещенко в Telegram.

Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Борисполе при попытке покинуть Украину 01
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Борисполе при попытке покинуть Украину 02
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Борисполе при попытке покинуть Украину 03

Фото - NewsOne

Напоминаем, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП 2 октября сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. В 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

Также читайте: НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепа Микитася в завладении имуществом Нацгвардии стоимостью более 81 млн грн

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Борисполе при попытке покинуть Украину 04

Источник: https://censor.net.ua/n3170763
 
   
 Топ комментарии
 
Взяли микитася, берите и пидалика - это одна банда мародёров во время войны.
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чета ботоферма возбудилась....Ткаченко опять хочет в мэры? Беня грустит без киевских денег?
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Взяли микитася, берите и пидалика - это одна банда мародёров во время войны.
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Педалик не такой жадный - заносил вовремя куда следует. Купил индульгенцию.
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до чого тут мер коли оборудки проводило МВС з кримінальною пацанвою?
Тоді саджайте вже і клоуна до купи
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Клоуна говоришь? Клоун создал 95 квартал и заработал славу и много денег! Клоун стал ПРЕЗИДЕНТОМ! А кто ты? Алекс порохобот- мерзкий ,строчащий комменты от нищеты и безнадеги! Клоун как раз ты, тупое и нищее говно! )))))))
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Пока незабанили автора, скопирую его слова, и это касается всех продажных порохоботов!
Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 2065 David 27f454ad

Клоуна говоришь? Клоун создал 95 квартал и заработал славу и много денег! Клоун стал ПРЕЗИДЕНТОМ! А кто ты? Алекс порохобот- мерзкий ,строчащий комменты от нищеты и безнадеги! Клоун как раз ты, тупое и нищее говно! )))))))
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Киеврада выделяла землю еще при Порохе.
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Дядя, как сказал герой советского фильма--"Человек умеет жить". Ты просто завидуешь, потому что хочется, но трус. Таким дай волю, вы бы расстреляли, а потом свои грязные #опы и кирзовые сапоги в навозе, увалили на кожаные диваны хозяев.
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нет тут другое- во времена лихие нужно было трупов положить, обворовать, ограбить и тут дело не в трусости а в моральном состоянии души
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А где такое было в Украине, что бы стреляли, трупы, грабежи? Только на Крыме и в Киеве чуть пару лет. Все кто сегодня при делах, оттолкнулись от барыжной темы-цеха, контрабас, зачеты, приватизация. Даже тех кто в колпаки, осталось на пальцах пересчитать.
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Не суди по себе - мне власть нужна не, чтоб набить свои карманы, а, чтоб творить. У нас разные уровни мышления.
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Мля))) "творец" уев! Походу вся биомасса, что сегодня пишет комментарии, кроме телевизора и КВН, в жизни убогой больше ничего! Где вас размножают тупых и необразованных. Будет время между чисткой сараев, в библиотеке попроси Драйзера, "Трилогия желания", может поймешь, лошара, как жизнь устроена.
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Главный в этой банде Соевый Барыга и его надо паковать непременно ,пока не свалил на Мальдивы ! Екснардепа Микитася затримали під час спроби покинути Україну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3285
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Как сказал герой советского фильма--"Сеня, про зайцев это не актуально! Остров Невезения!" Для тебя- "Лох, Мальдивы это не актуально! Оффшор Оман!"
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Ничёсе неактуально Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 4319,кстати пишется слитно , Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 4319Мальдивы похоронили барыгу и его банду ,так что они всегда будут актуальны .
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Ты ЗЕдрот, поучи меня уМу-разуму, сунь рылло в азбуку 2 класса. А за бырыгу остались кукарекать только самые опущенные вафлистки как ты. Уже люди даже не смеются, а с пренебрежением. Тебя допусти к любому барыге, шнурки будешь лизать, что бы блестели.
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Дырку от бублика ты получишь , а не Пороха . Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 6253 .

Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 4578.
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Зе потроха не тронет. Во-первых у потроха есть социнституты и он помагает зё вместе с разумковым формировать нужный рейтинг зё. А во-вторых если садить потроха нужно садить и гройсмана, и яценюка, а за это зё в израиле по головке не погладят.
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Низзя, наши западные патньоры, которые уже внесли украинский герб в число экстремистских символов, не позволяют
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Так ноги отрубить-пускай себе бегает!
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и педалика на забудьте прихватить. что-то он даже крещенское купание проигнорил) где-то в Майами окунается...
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Отак поступово і до бариги доберуться.
Хоча більш ефективно було б розпочинати саме з бариги.
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А давай з тебе розпочнемо.А через кілька років розберемося.
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Ну барыга хорошо подстраховался, сделал из судебной системы посмешище благодаря которому негодяи гуляют наволе!
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Не посадят , то Хоть нервы потрепают , и Выкачав все в обмен на Свободу , - Выплюнут.
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Потому что нужно сажать без всяких залогов !!! Моду взяли вымогают воруют потом руки в ноги и валить --- СИЗО до суда
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Залог в сумме наворованного и свободен в одних трусах.
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А ты на себя не проецируешь? Вдруг завтра захочется вырваться из нищеты, из навоза, в котором все твои обречены, от детей до правнуков, грабанешь обменку, примут на вокзале с лямом зелени, и дальше что? Тогда будешь громче всех кукарекать, про подписку, обязательства, залог, свободу и справедливый суд.
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Чтобы вырваться из нищеты есть только один путь - обменку грабить?
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Нет конечно! Можно в Польшу на зароботки, на стройку, или в КВН.
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Ну и? Ездят и в Польшу, и в Италию, и в Португалию. Зарабатывают деньги, покупают квартиры, строят дома, учат детей. Для тебя такой путь не подходит? Открывай свой бизнес тогда.
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А я без сарказма. Дал племяннику 2$ на Европу, посмотри как люди живут и работают. Конечно больше месяца не выдержал, но хоть есть ориентиры, тем более видит как 73% быдлоты существует, мечтает о манне небесной сидя у телевизора и компьютера. "Свойц бизнес" не для этих, а отобрать, поделить, расстрелять-всегда ЗЕ!
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Аваков не при чем опять? нагвардия его подчинение...
А еще упоминают как то вскользь экс-командующего нацгвардией, вроде в сговоре с Микитасем, но никак не арестуют....
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чета ботоферма возбудилась....Ткаченко опять хочет в мэры? Беня грустит без киевских денег?
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А чому ж ботофермі не збуджуватись, так чого доброго і головному свину ноги спеленають.
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Кишка тонка каломойского трогать. Каломойский сейчас сам кого хочешь спеленает. Пока его кукла при власти.
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жаль..... что не был убит при попытке к бегству
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Молодцы, хорошо сработали. А то говнюк сейчас бы уже рассказывал рашистам как его преследуют по политическим мотивам.
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Учитывая статус коррупционера директора *****, кушаем попкорн и не забываем - гидранту нужно шоу.
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А какой набожный, три ордена от святых. Человек года, какого то.
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так у нас святых много- вот и нарик, вор в законе получил награду от церкви в полкило медаль
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и юлия владимировна отмечена орденом Святой Варвары Великомученицы, которым наградила ее в 1997 году Украинская православная церковь Московского патриархата. видать знали заранее, что она будет бороться за счастье украинского народа...московского патриархата)
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Не знаю, шо там за Микитась. Не сталкивался.
Но!
Поскольку инфа о его "ко-ко-коррупции" исходит от одного такого небритого чувачка, который раньше все квартиры скупал и гей-парады организовывал, а ныне заделался знатным железнодорожником (за 500 000 в месяц), то почти уверен:
- Микитась наверняка честнейший человек;
- в суде все развалится;
- Микитась получит компенсацию за моральный ущерб.

Вот увидите.
Ибо сырьожа-квартирный - такой же м...к, как и зеля - просрет все, всегда и везде.
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а шо так? микитаська- лепший друг кличка и парасенки
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Ребята не похожи , на девочек с Модельного Агенства , Полиции.
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Надо вникать. Цены в 2000 и через 15 лет - разные.
Ипотечный кризис 2007-2008 ударил по многим застройщикам.
А схема подмены квартир с элитных на спальные районы РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ КИЕВЕ.
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И что, он в сизо ?
Зеленский тупо объявил людей виноватыми
В убийстве и отправил в сизо без доказательств,
А здесь цирк для лохобанов,
Нелох рулит ...
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Задержали и раздержали
Тупо для фото балаган
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Ага ,попался гад ,теперь очередь за Пэтей ... Екснардепа Микитася затримали під час спроби покинути Україну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6971
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был бы порох микитась бы спокойно улетел...
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а почему нет закону, если человек пытается свалить то сумма залога автоматом увеличивается в три раза и арестовывается имущество на эту сумму у него его жены детей мамы папы бабушки и дедушки
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А свобода так близько була!!! Багато підріл тримало за Микитася кулачки, щоб він вдало звалив за кордон)))
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А свобода так близько була!!! Багато підріл тримало за Микитася кулачки, щоб він вдало звалив за кордон)))
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Вопрос: а нах---на его вообще в самолет пускали, что б потом снимать? На погран. контроле под ручки не могли взять?
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На разі треба не дати втекти Порошенко.
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Нахрена постить эту чушь .? Это что , у вас зебилов , такое заклинание .?? Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 8812 . Прекрасно же знаешь , хотел бы Порох сбежать , уже давно сбежал бы ..После того как Зе "сел на трон" , Петро уже раз 20 ездил за границу и всегда возвращался в Украину . Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 2382 .
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що, не бачиш, що це старий зебільний бот під новим логіном виліз?
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А как можно определить что он старый зебильный бот с новым логином . Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 6497 .
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Жлоб, не забашлял кому нАдА... А то бы уже завтра любил Украину из-за бугра как ониШШенко Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 4740
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Ой да ладно..... Было уже....
Пафосно задержали, потом месяца через 4-6 суд постановит вернуть загран и под честное пионерское на волю!
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в цього мільони на заставу знайдуться.
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А на каком основании? У него есть официальный запрет на выезд заграницу?
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Вот истинная причина обливания дерьмом Зеленского со стороні свинобртов. Знают свинохряки, что сядут УСЕ. Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 6893 Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну - Цензор.НЕТ 3587
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не знаю кто сядет, но кто-то точно ляжет
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