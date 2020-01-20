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 Экс-нардеп Микитась задержан при попытке покинуть Украину, - СМИ. ФОТОрепортаж

В аэропорту правоохранители не дали сбежать из Украины бывшему нардепу Максиму Микитасю, который подозревается в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналиста Сергея Лещенко и ряд СМИ.

"При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась", - говорится в сообщении Лещенко в Telegram.

Экс-нардеп Микитась задержан при попытке покинуть Украину, - СМИ 01
Экс-нардеп Микитась задержан при попытке покинуть Украину, - СМИ 02
Экс-нардеп Микитась задержан при попытке покинуть Украину, - СМИ 03

Фото - NewsOne

Напоминаем, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП 2 октября сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. В 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

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В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Экс-нардеп Микитась задержан при попытке покинуть Украину, - СМИ 04

Источник: https://censor.net.ua/n3170763
 
 
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а кличко они вместе воровали??????????
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Взяли микитася, берите и пидалика - это одна банда мародёров во время войны.
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Педалик не такой жадный - заносил вовремя куда следует. Купил индульгенцию.
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до чого тут мер коли оборудки проводило МВС з кримінальною пацанвою?
Тоді саджайте вже і клоуна до купи
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Дядя, как сказал герой советского фильма--"Человек умеет жить". Ты просто завидуешь, потому что хочется, но трус. Таким дай волю, вы бы расстреляли, а потом свои грязные #опы и кирзовые сапоги в навозе, увалили на кожаные диваны хозяев.
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Так ноги отрубить-пускай себе бегает!
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и педалика на забудьте прихватить. что-то он даже крещенское купание проигнорил) где-то в Майами окунается...
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Отак поступово і до бариги доберуться.
Хоча більш ефективно було б розпочинати саме з бариги.
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А давай з тебе розпочнемо.А через кілька років розберемося.
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Не посадят , то Хоть нервы потрепают , и Выкачав все в обмен на Свободу , - Выплюнут.
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Потому что нужно сажать без всяких залогов !!! Моду взяли вымогают воруют потом руки в ноги и валить --- СИЗО до суда
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Залог в сумме наворованного и свободен в одних трусах.
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А ты на себя не проецируешь? Вдруг завтра захочется вырваться из нищеты, из навоза, в котором все твои обречены, от детей до правнуков, грабанешь обменку, примут на вокзале с лямом зелени, и дальше что? Тогда будешь громче всех кукарекать, про подписку, обязательства, залог, свободу и справедливый суд.
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Аваков не при чем опять? нагвардия его подчинение...
А еще упоминают как то вскользь экс-командующего нацгвардией, вроде в сговоре с Микитасем, но никак не арестуют....
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чета ботоферма возбудилась....Ткаченко опять хочет в мэры? Беня грустит без киевских денег?
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жаль..... что не был убит при попытке к бегству
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Молодцы, хорошо сработали. А то говнюк сейчас бы уже рассказывал рашистам как его преследуют по политическим мотивам.
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Учитывая статус коррупционера директора *****, кушаем попкорн и не забываем - гидранту нужно шоу.
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А какой набожный, три ордена от святых. Человек года, какого то.
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