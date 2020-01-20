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 Происшествия, За рубежом
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 Иранский министр Эслами летит в Киев с посланием от президента о катастрофе рейса МАУ

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибудет в Киев с посланием от иранского президента касательно рейса МАУ, сбитого 8 января под Тегераном.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование инцидента занимает много времени, но мы готовы сотрудничать", - сказал он.

"Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы. Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат", - заявил Мусави.

Представитель МИД Ирана вновь выразил соболезнования в связи с катастрофой.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к черным ящикам получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.

19 января появились сообщения, что Тегеран попытается расшифровать записи бортовых самописцев самостоятельно. И только если это не удастся, передаст их Украине или Франции.

Источник: https://censor.net.ua/n3170761
 
 
 Топ комментарии
 
это не цапы - да кто бы мог подумать
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с посланием...
значит "черные ящик" пока не отдают
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Просто им не повезло - у них есть нефть и газ . Слава Богу , что в Украине нет таких залежей .
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кому не повезло - и где логика - эмиратам не повезло или саудитам? а может катарцам - вопрос понятен?
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Мусульмане с иудеями всегда найдут общий язык. Іранський міністр Есламі летить до Києва з посланням від президента про катастрофу рейсу МАУ - Цензор.НЕТ 9193
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да на таком уровне - это не причем и вы это знаете - тут главное найти общий интерес - Украине надо (как это не цинично) - использовать ситуации к своей пользу - вариантом масса (это даже мне индейцу понятно)
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и это то же - со всем уважением - но дело не только в религии - но это конечно только мое личное мнение
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Підтримую, але багатьом ваш коментар буде незрозумілим.
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с посланием...
значит "черные ящик" пока не отдают
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Говорили, що не збираються віддавати чорний ящик.
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Тим більше що рахунки в Омані вже відкриті.
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так! я теж чув що спробують самотужки...
але ж слідом - що нема в них придатної лабораторії для розшифровки саме Боїнга
тобто...щось трохи плутано (може все ж рашкє хочуть догодити? чи час потягнути, чи шось зіпсувати...чи може й в рашку таємно віддати...хоча... це було б вже занадто )
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Будут кулуарно заталкивать БУБОЧКУ в руцкий мир?
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Sophia-Maria Duglass

Будут кулуарно заталкивать БУБОЧКУ в руцкий мир?Иранский министр Эслами летит в Киев с посланием от президента о катастрофе рейса МАУ - Цензор.НЕТ 282
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А цього разу теж шоу зніматимуть для зебілів? Иранский министр Эслами летит в Киев с посланием от президента о катастрофе рейса МАУ - Цензор.НЕТ 3677
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Может, ну его нахер, послание? Пусть лучше ящики везёт.
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лисапетом. они б ещё начальника ЖЭКа прислали.
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"...Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат" - вот это "ПОЗИЦИЯ!" Сбить самолет, признаться в содеянном и потом еще диктовать свои условия...
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Так Вислюк уже поблагодарил зачем лететь то хотя этот парубок моторный может ещё и орден выделить а то и денег подкинуть так шо прилетаете
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У него есть предложение от которого ********** не сможет отказаться.
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Только не встречайте его с хлеб-солью, как Нетанияху и его корову, а то чтоб не получилось опять позора.
И экипаж в "Торе" точно был иранский? Или это был Аль Иван ибн Петров и Боширов-Паша?
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.... хочет убедится удобно ли ослику в уздечке из Омана .
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Иран: Я вам денюжку привез за "случайный" пуск ракет.


ЗЕ: Вот спасибо, хорошо, я скажу, что "вастамнет".
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Замысть чорних скриньок ,персидське бла-бла-бла... Іранський міністр Есламі летить до Києва з посланням від президента про катастрофу рейсу МАУ - Цензор.НЕТ 2196 Іранський міністр Есламі летить до Києва з посланням від президента про катастрофу рейсу МАУ - Цензор.НЕТ 7280 Іранський міністр Есламі летить до Києва з посланням від президента про катастрофу рейсу МАУ - Цензор.НЕТ 9462
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И с чемоданами инвестиций благодарности Вiслюку
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"Никакой украинской комиссии в Тегеране не было. Была групка людей отправленных на государственный счет неизвестно зачем и выдворенных с Ирана. Итогового документа по результатам ее работы нет и не будет" - Причина в том что - президент, премьер-министр, секретарь РНБО, министр иностранных дел - безграмотные олухи и дармоеды прожирающие государственные деньги.(с)
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Хроника одного Президента ...
20.01.2020 г.
Иран согласился на выделение Украине кредита в размере 860 млн. долларов на инфраструктурные проекты.
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Летит, чтобы взять номер счета в Омане куда бабло перевести.
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Целый министр городского строительства летит! Директора ЖЕКа он прихватил с собой для солидности, надеюсь? Ждем пресс-релиз от нашего офиса президента: "Какую честь нам оказали! А могли бы и дворника прислать. Или клоуна. Чтобы на равных вести диалог".
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