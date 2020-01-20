 Иранский министр Эслами летит в Киев с посланием от президента о катастрофе рейса МАУ

Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA, передает Цензор.НЕТ.
"Расследование инцидента занимает много времени, но мы готовы сотрудничать", - сказал он.
"Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы. Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат", - заявил Мусави.
Представитель МИД Ирана вновь выразил соболезнования в связи с катастрофой.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к черным ящикам получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.
19 января появились сообщения, что Тегеран попытается расшифровать записи бортовых самописцев самостоятельно. И только если это не удастся, передаст их Украине или Франции.
значит "черные ящик" пока не отдают
але ж слідом - що нема в них придатної лабораторії для розшифровки саме Боїнга
тобто...щось трохи плутано (може все ж рашкє хочуть догодити? чи час потягнути, чи шось зіпсувати...чи може й в рашку таємно віддати...хоча... це було б вже занадто )
Будут кулуарно заталкивать БУБОЧКУ в руцкий мир?
И экипаж в "Торе" точно был иранский? Или это был Аль Иван ибн Петров и Боширов-Паша?
ЗЕ: Вот спасибо, хорошо, я скажу, что "вастамнет".
инвестицийблагодарности Вiслюку
20.01.2020 г.
Иран согласился на выделение Украине кредита в размере 860 млн. долларов на инфраструктурные проекты.