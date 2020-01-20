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Все про:ОБСЕ (3886) Донбасс (20470) Рама Эди (2)

 ОБСЕ будет прилагать все усилия для достижения полного устойчивого прекращения огня на Донбассе, - председатель организации Рама

ОБСЕ будет прилагать максимальные усилия для достижения полного и устойчивого прекращения огня на Донбассе, подчеркивает действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.

"Мы постоянно будем прилагать максимум усилий, чтобы гарантировать прекращение огня, причем полное устойчивое прекращение огня, поскольку это очень важно для гражданских лиц. То, что по-прежнему фиксируются жертвы среди гражданского населения, является абсолютно неприемлемым", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Рама отметил, что ОБСЕ будет решительно поощрять полное выполнение Минских договоренностей, поддерживать усилия и работу Трехсторонней контактной группы, а также процесс в Нормандском формате.

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"Но обсуждение различных договоренностей, соглашений, формул занимает много времени, а самое главное – это жизни людей, те трудности, с которыми они сталкиваются, население, проживающее в районах, охваченных конфликтами", - считает он.

Председатель ОБСЕ указал, что восстановление диалога на наивысшем уровне и проведение саммита в Нормандском формате в Париже являются важными шагами для урегулирования ситуации на Донбассе, но еще много предстоит сделать. "Это долгая дорога на пути к продолжительному миру", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3170758
 
 
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Короче надежда только на США в Украине нет власти только подонки половые тряпки и предатели . Европе это всё нафиг не надо остаётся США . Боже храни Америку
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Микки Маус храни Королеву Елизавету(с той же эффективностью как Боб хранит Латинскую Америку))
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Ну здравствуй кацап . Как там запоребриком? Хватает тебе на помойках проссрочки ?
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А если я не кацап и флажок мой - "тру"? Свечкой в глаз аль в прорубь раз? ОБСЕ будет прилагать все усилия для достижения полного устойчивого прекращения огня на Донбассе, - председатель организации Рама - Цензор.НЕТ 7337
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Ты бы голову свою подлечил)) Ато как затычка в каждой дырке, право))
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А шо США ? Воевать против пуйла на Донбассе они не будут. И они точно так же топят за выполнение "минска"
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это хорошо!
лишь бы янелох не всунулся помогать!
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премьер-министр Албании Эди Рама. Источник: https://censor.net.ua/n3170758\\\\\\\\

Мама Римма мила Раму,
С мылом "коноплянное",
Именно поэтому Рама вырос дебилом.

Половина в ОБСЕ на подсосе у Рашки, а вторая половина завидует первой, и тта Рама что-то там собралась прилагать и чего то достигать? Держите ее семеро, а то как приложит и кааак достигнет.... ОБСЕ будет прилагать все усилия для достижения полного устойчивого прекращения огня на Донбассе, - председатель организации Рама - Цензор.НЕТ 9374
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Яким чином вони це зроблять, мля. Чи вони так аби ляпнуть шонібуть...
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ОБСЕ это Организация БеСполезных Европейцев.
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т.е. до сегодня...как бы ни хрена не прилагали...?
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наблюдательная миссия будет "гарантировать полное устойчивое прекращение огня". хм.
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Например какие? Что может сделать обсе РЕАЛЬНО?
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ОБСЕ--це придаток фсб росії, тому це для України не помічник і допомоги від них ніякої,як і користі. Але наш клоун поставив собі задачу стати губернією росії і настане мир. Він зрадник України і бовдур--ботакою ціною мир Україні непотрібен.
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Если перевести это фуфло на русский язык, то война будет продолжаться долго. Был один Презыдэнт мыру, еврей, теперь другой тоже еврей считает геройством позвонить Путину, когда убивают наших солдат.
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