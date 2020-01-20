 На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нефьодова в Facebook.
"Дороже отдельно взятой фуры я еще не встречал. Согласно представленных документов, через пункт пропуска "Порубное" везли 8 тонн недорогой одежды и обуви на $69.6 тыс. Бывают куртки по 250 грн в закупочной цене? Бывают, конечно. Вот только маршрут странный - продавец из Турции, а везут из польского состава через Черновцы на Киев? А когда машину осмотрели, таможенник увидели сплошные элитные бренды - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein и тому подобное. Если вы найдете где-то плащ Burberry за 250 грн - дайте знать" - написал глава таможенной службы.
По его словам, в грузовике было 33 тыс. предметов одежды, аксессуаров и бижутерии, приблизительная стоимость которых составляет 64.2 млн грн.
"В 38 раз больше. Протокол составлен, товар изъят до принятия решения судом, возможна санкция - 100% штраф и конфискация. Есть существенная вероятность, что кто-то останется без обновок на зиму", - добавил Нефедьов.
Цю фуру впіймали. А скільки не впіймали?
А що буде якщо впіймають вісх без винятку? А ціни на все, в краіні де майже все імпорт, зростуть дуже сильно. Хто від цього виграє?
Не фури ловити треба, а зробити нормальні митні тарифи та просту процедуру оформленя, що не треба було «решать вопросы».