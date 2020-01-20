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Все про:контрабанда (1906) таможня (1567) Нефьодов (160)

 На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов. ФОТО

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что на границе таможенники обнаружили грузовик контрабандных товаров на сумму 64.2 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нефьодова в Facebook.

"Дороже отдельно взятой фуры я еще не встречал. Согласно представленных документов, через пункт пропуска "Порубное" везли 8 тонн недорогой одежды и обуви на $69.6 тыс. Бывают куртки по 250 грн в закупочной цене? Бывают, конечно. Вот только маршрут странный - продавец из Турции, а везут из польского состава через Черновцы на Киев? А когда машину осмотрели, таможенник увидели сплошные элитные бренды - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein и тому подобное. Если вы найдете где-то плащ Burberry за 250 грн - дайте знать" - написал глава таможенной службы.

На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов 01

По его словам, в грузовике было 33 тыс. предметов одежды, аксессуаров и бижутерии, приблизительная стоимость которых составляет 64.2 млн грн.

На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов 02

"В 38 раз больше. Протокол составлен, товар изъят до принятия решения судом, возможна санкция - 100% штраф и конфискация. Есть существенная вероятность, что кто-то останется без обновок на зиму", - добавил Нефедьов.

На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3170757
 
 
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А дальше как всегда...Порешают. А кто бенефициар этой поставки?
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Навіть без розрекламованих сканерів обійшлися? На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64.2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9718
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Крутые бирки научились делать в Китае!
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Как тут визжат, и везде, на Ютубе например: самаянищаястрана, старикинапомойкахкушают и т.д. - но кто-то же покупает эти "бренды"? Ах да, "они просто воруют наши деньги")
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Ну все, тепер економіка розквітне, ага
Цю фуру впіймали. А скільки не впіймали?

А що буде якщо впіймають вісх без винятку? А ціни на все, в краіні де майже все імпорт, зростуть дуже сильно. Хто від цього виграє?

Не фури ловити треба, а зробити нормальні митні тарифи та просту процедуру оформленя, що не треба було «решать вопросы».
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После большого Минуса , - Потребовали Плюсы , пожертвовали , и притом сокральная жертва , думаю не обеднеет и Авторитет не пострадает , ведь никаких Исходных данных , Кто ,Где , На чем , Откуда , Какая фирма, а может и Корпорация. Ек дума , что какой то Фоп со Жмеринки вез Тапочки.
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На трассе Киев - Борисполь обнаружен Голоборотько едущий скорбить... И никакого пиара, просто парень из народа.

На границе таможенники обнаружили грузовик с элитными брендами на сумму 64,2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9899
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новость из разряда "сегодня капитан был трезв".
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просто удивляет - нет - не составы с лесом,не составы с рудой,не составы с металлом - нет и еще раз нет - а какую то фуру конкурентов - это достижение - зебилизм как он есть - но зебилы пляшут и поют - победа ведь))))
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Когда распродаж конфиската за копейки ?
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Самое интересное, кто и за какую цену все это будет продавать. Знавал я сравнительно недавно одного дельца, который "обслуживал" склады конфискованных товаров. На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8042 На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8042 На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8042
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Спеціально для Нефодова вполювали. Щоб заспокоївся. Тепер собі хіпстерскі обнови вибирає. Задоволений
На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6896
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