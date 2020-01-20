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 Политика Украины, Общество
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Все про:бизнес (1250) военкомат (187) Дмитрий Дубилет (67)

 Найдено решение проблемы взаимодействия бизнеса с военкоматами, - Дубилет

Правительство нашло решение, которое поможет уменьшить бюрократию во взаимоотношениях бизнеса и военкоматов.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что согласно законодательству, компании должны переписываться с военкоматами относительно своих сотрудников. При этом вся переписка происходит исключительно в бумажной форме.

"После ряда встреч с Министерством обороны и другими органами мы открыли проект из двух частей. Во-первых. Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы", - написал Дубилет.

"И во-вторых. Сейчас бизнес должен сообщать в военкоматы о всевозможных изменениях в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное: сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес", - добавил он.

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По словам Дубилета, сейчас правительство разрабатывает план внедрения этого проекта. Министр прогнозирует, что соответствующие изменения в законодательство будут приняты уже в 2020 году.

Найдено решение проблемы взаимодействия бизнеса с военкоматами, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170756
 
 
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Дуб лет ты валет . Бизнес ушел в глубокое подполье с вами нехотят работать отсюда и не выполнение планов по накоплению бюджета. А теперь представь на одну минуту сколько трудоустроенных неофициально ? Проблему они решил блин да вы там поголовное стадо тупого БЫДЛА
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Што, в каждый военкомат по кассовому аппарату!?
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Зеля обещал контрактную армию . Точка .
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А Дубілєт служив у армії? На вигляд - наче здоровий парубок. Зараз піду у вікіпедію і з"ясую.
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Вікі каже - сотруднікі ПріватБанка в Арміі нє служат.
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Пусть лучше бизнес деток в армию отправит вместо селян ..
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