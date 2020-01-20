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 Политика Украины
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Все про:Давос (287) Арахамия (207) Юраш (11) Слуга народа (611) Корниенко (106) Пидласа Роксолана (4) Кравчук Евгения (19) Елизавета Ясько (16) Наталуха Дмитрий (3)

 От "Слуги народа" на экономический форум в Давос поедут 17 нардепов

17 народных депутата Украины из фракции "Слуга народа" едут на Всемирный экономический форум в Давоси (Швейцария).

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фракции, передает Цензор.НЕТ.

"17 народных депутатов из фракции "Слуга народа" примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе", - сообщили агентству в пресс-службе фракции в понедельник.

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Согласно информации, в Давос на форум едут глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

Форум в Давосе пройдет 21-24 января. В нем примут участие представителя 118 стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3170755
 
 
 Топ комментарии
 
Это крутые парни...с дипломами трускавецкой аккадемии...они там всех этих выпускников гарвардов и оксфардов порвут как тузик грелку..
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По приезду в Давос им надо рты скотчем заклеить,а то после их умных речей экономический форум превратится в лигу смеха.
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Что они там будут делать.В Украине уже нет экономики.Замем дебилам форум.
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За те же деньги за которые и в Омане отдыхали
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Это крутые парни...с дипломами трускавецкой аккадемии...они там всех этих выпускников гарвардов и оксфардов порвут как тузик грелку..
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А чому не в Трускавецьк?????
Він ближче і дещевше От "Слуги народа" на экономический форум в Давос поедут 23 нардепа - Цензор.НЕТ 9041
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По приезду в Давос им надо рты скотчем заклеить,а то после их умных речей экономический форум превратится в лигу смеха.
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это будет в глаза бросаться
а вот проколоть языки дыроколом - чтоб им не трепали - как вариант ))))
не благодарите! ))))
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Хоть отдохнут бедняжки, а то здесь их нарід уже достал своімі "почемузарплатаминистранеминималка?"
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а там на запитання будуть казати : "твоя моя не розумію"
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...і привезуть "пльонкі Давоса", звідки мудрий нарід дізнається що їхні слуги там їли/пили, та які табу у місцевих жіночок льогкого повєдєнія.
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Это форум топ экономистов, финансистов, предпринимателей. Что будут там делать "трускавецкие туристы" ??? Заслужили путёвочку за деньги налогоплательщиков?!
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Просто парень из народа, просто едет поддержать близких и родных погибших..

От "Слуги народа" на экономический форум в Давос поедут 23 нардепа - Цензор.НЕТ 8685
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23 Карл 23 тупых дебила поедут в Давос это же какой будет позор эти имбецилы стадом будут там позорить Украину
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на хрена так много?
конечно, это ж не Золотое или Авдеевка...
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Для чого ????????
Нє,я не проти,але чому б не за свій кошт ?
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А почему не все слуги едут? Не справедливо.
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Це "ударники-передовики" шапіто з ВР... Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 23 нардепи - Цензор.НЕТ 8828
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Квартал 95 едет на гастроли, шуты и клоуны в полном составе. Юзика не забудьте, теперь он членом по пиано будет стучать. Шобла дегенератов хорошо повеселит публику.
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А не много-вато -ли их в Давос едет Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 23 нардепи - Цензор.НЕТ 5879 за наш счет
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Опускати країну своїм скудоумством Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 23 нардепи - Цензор.НЕТ 448
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Хоть один из этих слуг имеет высшее образование?
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может пусть на передок прокатятся, "мир" посмотрят???
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при зедрисні виросли перевозки баранів за державний рахунок
ура!
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Тобто СН їдуть розважатися за наш рахунок.
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там в Давосе можно шапки безплатно взять
26.01.19 09:54 Кандидат в президенты Игорь Шевченко в Давосе несколько раз набрал бесплатных лыжных шапок, несмотря на ограничение в одну на человека. ФОТО

Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 23 нардепи - Цензор.НЕТ 4310
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А После перечисленных Сказано и Другие , это кто это Группа Дубинского .
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на чолі із провідними економістами третього тисячоліття Зеленським і Гончаруком
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