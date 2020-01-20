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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (16051) Насиров (753) Парнас Лев (24)

 Насиров помог Парнасу с займом в $10 млн на его бизнес-проект, - The Wall Street Journal

Экс-главы Государственной фискальной службы Роман Насиров помог профинансировать заем в 10 миллионов долларов, который соратник адвоката Трампа Лев Парнас просил под проект в сфере недвижимости.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после избрания Дональда Трампа президентом, соратник Руди Джулиани - Лев Парнас увидел шанс заработать на своих связях.

"Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время являвшийся главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса.

Насиров в конечном итоге помог профинансировать заем в 10 миллионов долларов, который Парнас просил для проекта, утверждают знакомые с ситуацией источники", - говорится в материале.

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Как известно, президент США Дональд Трамп отрицает свое знакомство с Парнасом, который, в свою очередь утверждает, что действовал в Украине от имени Трампа.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3170754
 
 
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Ого.А "клетчатый" оказывается большой чилавьек в большой геополитике! Насиров помог Парнасу с займом в $10 млн на его бизнес-проект, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5157
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Звичайне казахське прізвище Насиров переробили на Насіров...
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Нищая страна украинцев, финансирует евреев из самой богатой страны мира))))А потом еще и выбирают еврея приЗЕдентом, надеясь, что наступит украинское счастье! УКогда в наперстки, это называлось лох. Теперь ЗЕбил.
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прямо греческая мифология )))
над Парнасом взошла звезда Насир
//
Парнас - горный массив в Греции (в честь сына Посейдона и нимфы)
Насир - от глагола - помогать, даровать
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Я так и не понял
на сколько выдан кредит?
под какой процент?
и как его возвращают?
Портнов, присоединяйся.
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Может попридержите коней. Трамп это вам может припомнить. С вероятностью 70% он снова выиграет выборы.
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Ну вот и оксзалось, что глава налоговой далеко не бедный человек. И куда смотрел майданный Генпрокугог???? Что соевые, кто разворовал страну?????
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Зеля, конечно, кто ж еще? А потрох ну нивчемнеувиноват...
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честь и совесть украинского народа . к возложению в мавзолей готов ! Насіров допоміг Парнасу з позикою в $10 млн на його бізнес-проєкт, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 3568
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Когда вас задерживают и жена спокойно сразу достает из тумбочки дома 100000000грн залога и бежит вас выкупать, у кого то еще были сомнения что Насиров очень-очень богатый человек, и для него пара десятков млн гривен туда сюда не проблема...
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