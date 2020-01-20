 Насиров помог Парнасу с займом в $10 млн на его бизнес-проект, - The Wall Street Journal

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после избрания Дональда Трампа президентом, соратник Руди Джулиани - Лев Парнас увидел шанс заработать на своих связях.

"Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время являвшийся главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса.

Насиров в конечном итоге помог профинансировать заем в 10 миллионов долларов, который Парнас просил для проекта, утверждают знакомые с ситуацией источники", - говорится в материале.

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Как известно, президент США Дональд Трамп отрицает свое знакомство с Парнасом, который, в свою очередь утверждает, что действовал в Украине от имени Трампа.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.