 Насиров помог Парнасу с займом в $10 млн на его бизнес-проект, - The Wall Street Journal

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что после избрания Дональда Трампа президентом, соратник Руди Джулиани - Лев Парнас увидел шанс заработать на своих связях.
"Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время являвшийся главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса.
Насиров в конечном итоге помог профинансировать заем в 10 миллионов долларов, который Парнас просил для проекта, утверждают знакомые с ситуацией источники", - говорится в материале.
Как известно, президент США Дональд Трамп отрицает свое знакомство с Парнасом, который, в свою очередь утверждает, что действовал в Украине от имени Трампа.
Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.
Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
над Парнасом взошла звезда Насир
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Парнас - горный массив в Греции (в честь сына Посейдона и нимфы)
Насир - от глагола - помогать, даровать
на сколько выдан кредит?
под какой процент?
и как его возвращают?
Портнов, присоединяйся.