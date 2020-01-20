 Я не поддерживаю отдельное ВНО по медиаграмотности, - Новосад

"Я не поддерживаю отдельное ВНО по медиаграмотности. Но поскольку это будет одна из компетенций в стандарте (базового образования. - Ред.), то она несомненно найдет свое отражение и в ВНО, но через проверку этого умения в рамках других предметов", - сообщила Новосад в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Что касается изучения так называемой медиаграмотности, министр отметила, что это знание будет одной из компетенций, которая должна присутствовать вообще в содержании образования.

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"Если захочет какая из школ сделать это отдельным предметом - это будет их право, они смогут делать это через свои образовательные программы. Например, сделать этот предмет выборочным, закон "Об общем среднем образовании" это позволяет. Вообще, медиаграмотность можно преподавать на различных предметах от украинского языка до истории, это могут быть просто темы", - отметила она.

Новосад добавила, что министерство в свою очередь будет разрабатывать соответствующие методики и примеры преподавания.