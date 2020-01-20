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 Политика Украины, Общество
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Все про:пропаганда (2400) школа (1969) ВНО (232) Новосад (59)

 Я не поддерживаю отдельное ВНО по медиаграмотности, - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад не поддерживает проведение отдельного внешнего независимого оценивания по медиаграмотности.

"Я не поддерживаю отдельное ВНО по медиаграмотности. Но поскольку это будет одна из компетенций в стандарте (базового образования. - Ред.), то она несомненно найдет свое отражение и в ВНО, но через проверку этого умения в рамках других предметов", - сообщила Новосад в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Что касается изучения так называемой медиаграмотности, министр отметила, что это знание будет одной из компетенций, которая должна присутствовать вообще в содержании образования.

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"Если захочет какая из школ сделать это отдельным предметом - это будет их право, они смогут делать это через свои образовательные программы. Например, сделать этот предмет выборочным, закон "Об общем среднем образовании" это позволяет. Вообще, медиаграмотность можно преподавать на различных предметах от украинского языка до истории, это могут быть просто темы", - отметила она.

Новосад добавила, что министерство в свою очередь будет разрабатывать соответствующие методики и примеры преподавания.

Источник: https://censor.net.ua/n3170752
 
   
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Як захистити дітей від серіалів, які формували світогляд їхніх батьків?
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Тільки виробництвом якісного україномовного контенту. Бажано щоб доступ до нього був вільним.
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Медиаграмотность ? На основе фильмов и клоунских программ команды зе ?
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Что такое медиаграмотность? И как ее можно оценивать? Существуют объективные критерии оценки?
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Медиаграмотность это как,будут разбираться "правильные " ребенок каналы смотрит и на "нужные" ли сайты заходит?
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95 квартал не смотрит, все, ЗНО не прошел Я не підтримую окреме ЗНО з медіаграмотності, - Новосад - Цензор.НЕТ 9426
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