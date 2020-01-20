EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1548  12
Все про:дети (3825) школа (1969) обучение (239) Новосад (59)

 Ученики смогут подтянуть знания по предметам на индивидуальных занятиях в школе за госсчет, - Новосад

У учащихся учреждений среднего образования появится возможность подтянуть знания по предметам на индивидуальных занятиях в школе за государственный счет, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад

"Закон, который на прошлой неделе был принят парламентом предоставляет такую возможность. Это то, что мы дописали по результатам PISA, что позволяет иметь индивидуальные занятия, если есть определенная потребность улучшить знания по тому или иному предмету. То есть, фактически мы даем право на некое "узаконенное репетиторство" в публичных школах, которое будет оплачиваться за счет государственных средств", - сообщила Новосад в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Что касается формата и подходов к допуску к данным занятиям, то министр отметила, что необходимо еще все просчитать. "Бесспорно, в первую очередь речь идет о ресурсах, и нам нужно это будет каким-то образом ограничить и установить определенный допуск к такой возможности. Этим должны пользоваться те, кто имеет успешность ниже среднего по тому или иному предмету. Наша цель - дать всем возможность иметь знания на уровне, который должен обеспечиваться государством", - добавила Новосад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Допуск в школу невакцинированных детей будет ответственностью руководителя учебного заведения, - Новосад

На уточняющий вопрос, не будет ли такой подход иметь риска, что учителя будут спекулировать этими занятиями, чтобы получать дополнительный доход, министр отметила, что всегда на любую новацию найдется тот, кто будет ее использовать в свою пользу, но законодательством невозможно урегулировать все потенциальные происки недоброжелателей.

"Мы должны доверять учителям и верить, что школа ставит перед собой задачу предоставить всем хорошие знания. Но, я думаю, что в нормативке мы найдем как все это ограничить. К тому же должно быть понимание, если у учителя весь класс резко становится хуже учиться, и после уроков, предусмотренных планом, все идут на внеклассные уроки, то это будет определенным звоночком для директора, что что-то идет не так", - заявила Новосад.

Источник: https://censor.net.ua/n3170746
 
 
 Топ комментарии
 
Странно... Школьная программа последних лет десяти (минимум) как раз таки расчитана или на гениев или на тех, кто с репетитором в частном порядке занимается.
 показать весь комментарий
 
Може краще іврит? Русскаязичная чєлюсть все рівно не може вимовляти українською...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Странно... Школьная программа последних лет десяти (минимум) как раз таки расчитана или на гениев или на тех, кто с репетитором в частном порядке занимается.
 показать весь комментарий
 
 
тільки не всі генії і не всі мають гроші на репетиторів.
 показать весь комментарий
 
 
Може краще іврит? Русскаязичная чєлюсть все рівно не може вимовляти українською...
 показать весь комментарий
 
 
Если коротко, ЭПОХА НАВЧАННЯ ЗАКИНЧИЛАСЬ.
 показать весь комментарий
 
вернее не ученики подтянут, а учителя подтянутся)
 показать весь комментарий
 
Вчителі, з зарплатнею 4000 долярів, могли б проводити додаткові уроки і на апчественних началах.
 показать весь комментарий
 
 
Навчіть спочатку тупорилих вчителиць дату ,хоча б,правильно писати.
 показать весь комментарий
 
 
учитывая, что нынешняя программа и так рассчитана на "среднего" и ниже, а учителя на работу ходят просто ради "отбубнеть" часы и вообще не заняты преподаванием, разумнее будет их штрафовать за отсутствие знаний у учеников, чем доплачивать за дополнительное безделье
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению,никакой реформы образования не наблюдаю. Есть просто пример нашего одноклассника, который переехал с родителями в другую страну и там учится. У них разные классы , в зависимости от успеваемости, дети 'перемещаются' через определенное время из одного класса в другой, есть стимул хорошо учиться, потом они не привязаны к определенному коллективу. Второе, нет такого количества обязательных предметов. Очень много activities различных. И, что мне очень понравилось, дети должны читать книгу, соответствующую их уровню, всегда ходить с этой книгой, которая взята из библиотеки и рекомендована именно этому ребёнку. Обучение - от простого к сложному , и потом возвращение к пройденному только уже на более высоком уровне- тоже очень правильное решение. А не выучил и забыл.
У нас много ненужного учат в школе. Мои дети школу ненавидят, учатся хорошо , хотя это не благодаря школьным учителям.
 показать весь комментарий
 
 
Совком *******. Якщо учень не хоче, або не може вивчити завдання, йому не допоможуть ніякі додаткові заняття. Навіщо змушувати дітей вчити те, що їм не потрібно. Якась маячня.
 показать весь комментарий
 
 
Учителя - тупые! Чему они могут научить??? Они не могут научить на уроках, как они смогут научить на дополнительных???
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх