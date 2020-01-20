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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Правоохранители проводят в Херсоне обыски по делу Гандзюк и спецоперацию по устранению преступной группировки, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора (ОГП).

"Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт по указанному лицу уже находится на рассмотрении Приморского районного суда г.. Одессы с договором о признании его виновности в заранее не обещанном сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.

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Также сообщается о подозрении другим членам преступной организации.

"Кроме того, прокуратурой, совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ, проводится ряд обысков с целью поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк", - отметили в ОГП.

Правоохранители проводят в Херсоне обыски по делу Гандзюк и спецоперацию по устранению преступной группировки, - Офис Генпрокурора 01
Правоохранители проводят в Херсоне обыски по делу Гандзюк и спецоперацию по устранению преступной группировки, - Офис Генпрокурора 02

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Источник: https://censor.net.ua/n3170742
 
   
 Топ комментарии
 
Имитация бурной деятельности.
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Первый этап спортивной ловли - поймай рыбу!
Потом второй - поцелуй, и последний в ПЕчерскем суде - отпусти на волю...
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"Працюйе" виключно лише Вона, а ОГПУ виконує свою роботу.
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Що вони там сподіваються знайти через такий час? ХЗ.
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Ишак после Оманского зашквара, уже не знает за что зацепиться! Отплясал на телах экипажа МАУ, теперь Ганзюк, на "киборгах" отметилось....КВН на крови.
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"Працюйе" виключно лише Вона, а ОГПУ виконує свою роботу.
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Шо, не подобається? Правоохоронці проводять у Херсоні обшуки у справі Гандзюк і спецоперацію з усунення злочинного угруповання, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4827 Це вам отвєтка від неї. Тепер не скигліть.
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лови подачу дятел .
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то ли ты ….
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По суті щось є? Чи і на цій гілці срач організовуєш?
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Первый этап спортивной ловли - поймай рыбу!
Потом второй - поцелуй, и последний в ПЕчерскем суде - отпусти на волю...
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Зеленые падонки, лишь бы хороших людей арестовывать и родиной торговать
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Уже арестованы волонтеры или ветераны АТО? Когда пресс-конференция с "неопровержимыми" доказательствами от Зеленского с Аваковым?
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Що вони там знешкоджують??? На фото стоїть БТР на парковці мерії Херсону. Саме там Гандзюк працювала. Це мерія злочина організація? А БТР навіщо? Це затримання чи бойові діі в багатолюдному центрі міста??? Другий БТР стоїть на виїзді з Херсону. Стоїть так, що об'їхати його надзвичайно легко.
Це що за цирк такий?
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Давно пора это клоаку вычистить ,там упыри собрались колярованные ,полностью обнаглевшие от безнаказанности а чистка среди мусорни тамошней это задача первоочередная .
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