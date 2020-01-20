 Правоохранители проводят в Херсоне обыски по делу Гандзюк и спецоперацию по устранению преступной группировки, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора (ОГП).

"Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт по указанному лицу уже находится на рассмотрении Приморского районного суда г.. Одессы с договором о признании его виновности в заранее не обещанном сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.

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Также сообщается о подозрении другим членам преступной организации.

"Кроме того, прокуратурой, совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ, проводится ряд обысков с целью поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк", - отметили в ОГП.





Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.