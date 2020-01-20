 Допуск в школу невакцинированных детей будет ответственностью руководителя учебного заведения, - Новосад

"За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения - принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку", - сообщила Новосад в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, министр подчеркнула, что такие решения еще нарабатываются совместно с Министерством здравоохранения.

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Новосад также отметила, что Минобразования обратилось в Минздрав с просьбой внести изменения в справку 086, которая является обязательной для зачисления ученика в учебное заведение, чтобы указывать там статус о наличии или отсутствии прививки. "Ждем реакции от них, и это будет первый шаг для решения этого вопроса", - рассказала она.

Кроме того, по словам Новосад, ведомство подготовило письмо в регионы с предложениями к главам областных государственных советов усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты.