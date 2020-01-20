 Допуск в школу невакцинированных детей будет ответственностью руководителя учебного заведения, - Новосад

"За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения - принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку", - сообщила Новосад в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
В то же время, министр подчеркнула, что такие решения еще нарабатываются совместно с Министерством здравоохранения.
Новосад также отметила, что Минобразования обратилось в Минздрав с просьбой внести изменения в справку 086, которая является обязательной для зачисления ученика в учебное заведение, чтобы указывать там статус о наличии или отсутствии прививки. "Ждем реакции от них, и это будет первый шаг для решения этого вопроса", - рассказала она.
Кроме того, по словам Новосад, ведомство подготовило письмо в регионы с предложениями к главам областных государственных советов усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты.
Право каждого вакцинироваться или нет ,но при чем тут другие дети,согласно закону об медицинском обслуживании..
Остальные же привитые - чего им бояться?
Прививки не дают на 100% гарантию от болезней но если 98% населения привьется то колличество инфекций уменьшится в сотни раз,а может вовсе исчезнут(маловероятно)
Врачи боятся не самих заболеваний а осложнений...но они возникают на фоне тяжести заболевания,а вот как раз у непривитых эта тяжесть заболевания высокая.. и они могут заразить тех детей которые привиты,но болеют в легкой форме..
Следует учесть,что есть люди (около 2%) которые на сами прививки не вырабатывают иммунитет и они могут заболеть,но по дефакту они привиты...тоесть- зачем подвергать тех у которых есть прививки но не выработался иммунитет..?
2. Захворіти на кір може і щеплений, але він при цьому нікого не заражає.
І це правильно: всім дітям поклонників зе всю купу щеплень. Вони може і не вбьють, але каліками діток пороблять точно. Скажіть мені: навіщо малій дитині робитти щепелення від папіломи? Ті папіломи зьявилися у мене вже ось на старість. Батько мій так і помер за вісімдесят і явно не від папілом. Я можливо стільки й не протягну (адже вже трохи щеплений), але якби одні лише папіломи, то й до девяносто мона було б жити.
А то есть хитрые, которые своим колют одно, а гоям другое, а потом кивают на плохую экологию.
И вообще школа учит не тому - кому в жизни пригодились котангенсы и гипотенузы, тычинки, инфузории туфельки, и прочий маразм? Школа должна учить здоровому образу жизни: как правильно питаться, каким должен быть режим дня, как строить конструктивные отношения, основам биоэнергетики, психологии, закалки, полезных навыков: от двух иностранных языков, и до того, как поменять водоповодный кран, розетку, как безопасно водить велосипед/скутер/автомобиль с акцентом на безопасности и умении ориентироваться в обстановке.
У інфузорії думки гуляють на рівні під квартальних або дізельшоуних!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3005801876121422&id=100000749169919
В Нью-Джерсі прихильники вільного медичного вибору святкують перемогу.
Вчора 13/01/2020 фарма-лобісти з другої спроби (перша була в грудні 2019) так і не змогли протягнути дискримінаційний законопроєкт про скасування права батьків школярів відмовитись від якогось або усіх щеплень посилаючись на релігійні переконання.
Під будівлю парламенту в столиці штату Трентоні у грудні 2019 протестувати проти фарма-диктатури приходили 2-3 тисячі осіб, більшість з яких традиційно складали мами постраждалих від щеплень дітей.
В січні 2020 кількість протестуючих досягала вже десяти тисяч.
До батьків приєднались лікарі, вчителі, громадські активісти.
Підтримати мешканців Нью-Джерсі приїхало багато людей з інших штатів, зокрема з втратившого минулої осені свою медичну свободу сусіднього Нью-Йорку.
Місцевий шеф поліції заявив, що за 20 років на посаді він такої активності під парламентом ще не бачив.
Залежні від рекламних бюджетів фарми місцеві та національні "мейнстрімні" ЗМІ ці надважливі події здебільшого ігнорували, традиційно розповідаючи в новинах про "пандочок" і побутові злочини.
Вчора в останній день сесії до протестувальників нарешті вийшов один з депутатів Демпартії (на третій світлині), яка має там більшість, і викликав загальну овацію заявою, що за медичну диктатуру він особисто не тільки не голосуватиме попри усі пропозиції та погрози, а й прямо зараз обдзвонює усіх своїх чорношкірих колег з закликом не ганьбитись.
Республіканська меншість парламенту Нью-Джерсі своїх виборців не підвела - жодного голосу за дискримінацію здорових необколотих різним лайном дітей вони так і не дали.
В результаті необхідної кількості голосів 100% лояльний фармі голова "демократичної" більшості набрати не зміг і проєкт не пройшов.
Диктатора провалилась.
Мої вітання нескореному штату!
2. Частина захворівших помирає, частину необхідно лікувати від ускладнень антибіотиками. Це користі для здоровя не добавляє.
Эта конвенция защищает базовые права человека в сфере оказания медицинской помощи:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯСтатья 1
Предмет и цель
Стороны настоящей Конвенции защищают достоинство и индивидуальную целостность человека и гарантируют каждому без исключения соблюдение неприкосновенности личности и других прав и основных свобод в связи с применением достижений биологии и медицины.
Каждая Сторона принимает в рамках своего внутреннего законодательства необходимые меры, отвечающие положениям настоящей Конвенции.Статья 2
Приоритет человека
Интересы и благо отдельного человека превалируют над интересами общества или науки.СОГЛАСИЕСтатья 5
Общее правило
Медицинское вмешательство может осуществляться лишь после того, как соответствующее лицо даст на это свое добровольное информированное согласие.
Это лицо заранее получает соответствующую информацию о цели и характере вмешательства, а также о его последствиях и рисках.
Это лицо может в любой момент беспрепятственно отозвать свое согласие.
поэтому грантожеры никак не могут придумать способ как распилить еще 3-5 млрд. баксов на вакцинах))) Сволочи