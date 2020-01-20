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Все про:реестр (171) Минобразования (1167) учитель (321) Новосад (59)

 Минобразования создаст реестры учеников и учителей, - Новосад

Министерство образования планирует создать в Украине реестр учащихся учреждений среднего образования и реестр учителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"Я считаю, что принцип доступности начального образования в привязке к месту жительства себя оправдывает. Мы, безусловно, это будем делать и в дальнейшем. Закон, который недавно приняла Рада, узаконивает этот подход", - сказала Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметила, что понимает, что этот принцип всегда будет подвергаться дискредитации в условиях нехватки школ в крупных городах, "вакханалии" с точки зрения регистрации места жительства, а также отсутствия достоверных реестров учеников.

"На первые два тезиса Министерству образования повлиять реально сложно, потому что это не входит в компетенцию нашего ведомства. Мы можем повлиять на третье. Мы поняли, что, развивая систему сбора статистики, мы, наконец, должны подойти к созданию реестра учеников среднего образования. Также критически важно создать реестр учителей", - заявила Новосад.

По ее словам, в 2020 году Минобразования в тестовом режиме запустило новую систему сбора статистики и к этой системе намерено построить модуль по реестру учеников и учителей.

"Сейчас над этим начинаем работать, в первую очередь делаем техническое задание и ищем деньги", - рассказала министр.

Среди прочего, Новосад отметила, что данный реестр будет в том числе использоваться для жеребьевки при зачислении детей в школу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Учителя русскоязычных школ пройдут подготовку в связи с переходом на украинский язык преподавания, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/n3170737
 
   
 Топ комментарии
 
до цього реєстру не було, скільки вчителів, ск. учнів ХЗ Минобразования создаст реестры учеников и учителей, - Новосад - Цензор.НЕТ 8309 кловани далі клованять Минобразования создаст реестры учеников и учителей, - Новосад - Цензор.НЕТ 7676
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Миллионов триста хватит вам на этот замечательный проект?
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Эта мадама уже правлписанию научилась? Семестр курсов за бугром и бакалавратура Могилянки...и ты министр. Начальница профессоров, доцентов, академиков. Бред и издевательство.
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Миллионов триста хватит вам на этот замечательный проект?
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до цього реєстру не було, скільки вчителів, ск. учнів ХЗ кловани далі клованять Минобразования создаст реестры учеников и учителей, - Новосад - Цензор.НЕТ 7676
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реєстр потрібний, оскільки кожного року перед 1 вересням всі жеки, осбб та жбк рахують дітей по будинках. і це в 21 столітті. Є реєстр виборців, реєстр зареєстрованих по місцю проживання (веде місцева влада) Міносвіти створить реєстри учнів і вчителів, - Новосад - Цензор.НЕТ 7897
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Эта мадама уже правлписанию научилась? Семестр курсов за бугром и бакалавратура Могилянки...и ты министр. Начальница профессоров, доцентов, академиков. Бред и издевательство.
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Кредо твердое. Создать Великое Ничего.

Вопрос украинскому мынистру:

- А что Вы будете делать на посту?
- Создам табличку.
- Так а нафига она нам?
- А больше ничего не умею.
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Больше реестров, красивых и разных!
Диджитализация на марше. Вчера в борисполе все снимали цифровыми камерами...
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Мы поняли, что, развивая систему сбора статистики, мы, наконец, должны подойти к созданию реестра учеников среднего образования. Также критически важно создать реестр учителей
А смысл? Как это качественно повлияет на систему образования вцелом? Что реально дает такая перепись? Ну создали - дальше то что? Какова цель? Что в итоге от этого получат ученики и преподаватели?
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Ничего не получат просто будет потрачено ещё пару тройку сот миллионов гривен в рамках освоения бюджета в котором естественно нет места для поднятия зарплат тем же учителям
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Вот и у меня такая мысль появилась. Смысла абсолютно никакого не вижу в сборе данной статистики. Статистика не собирается ради статистики. Статистика собирается с какой-то целью.
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