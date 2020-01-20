 Учителя русскоязычных школ пройдут подготовку в связи с переходом на украинский язык преподавания, - Новосад

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается на родном языке", - сообщила Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, не будет ли у детей, особенно в старших классах, проблем с изучением предметов со специфической терминологией, из-за резкого перехода с русского на украинский язык, министр отметила, что будет определенный адаптационный период, а по результатам первого года можно посмотреть, как это происходит, и, возможно, откорректировать учебные программы.

"Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка", - подчеркнула она.

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Что касается того, почему Украина для русского языка не отсрочила переходной период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года, как для языков Европейского Союза, Новосад отметила, что в первую очередь это было аргументировано близостью языков. По словам министра, для детей, обучающихся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем для детей, которые, например, учатся на венгерском языке, поскольку русский и украинский язык относятся к одной языковой группе и в русскоязычной среде украинский язык в той или иной мере всегда присутствует.

"Это среда, в которой украинский язык слышат. Поэтому для них этот переход будет менее болезненным и менее сложным", - уверена министр.

Как сообщалось, с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

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