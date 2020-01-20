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Все про:украинский язык (753) Новосад (59)

 Учителя русскоязычных школ пройдут подготовку в связи с переходом на украинский язык преподавания, - Новосад

Учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается на родном языке", - сообщила Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, не будет ли у детей, особенно в старших классах, проблем с изучением предметов со специфической терминологией, из-за резкого перехода с русского на украинский язык, министр отметила, что будет определенный адаптационный период, а по результатам первого года можно посмотреть, как это происходит, и, возможно, откорректировать учебные программы.

"Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании

Что касается того, почему Украина для русского языка не отсрочила переходной период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года, как для языков Европейского Союза, Новосад отметила, что в первую очередь это было аргументировано близостью языков. По словам министра, для детей, обучающихся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем для детей, которые, например, учатся на венгерском языке, поскольку русский и украинский язык относятся к одной языковой группе и в русскоязычной среде украинский язык в той или иной мере всегда присутствует.

"Это среда, в которой украинский язык слышат. Поэтому для них этот переход будет менее болезненным и менее сложным", - уверена министр.

Как сообщалось, с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В законе о среднем образовании прописаны три модели изучения украинского языка, - МОН

Источник: https://censor.net.ua/n3170726
 
   
 Топ комментарии
 
Росийский язык должен уйти в небытие. Это не оспаривается. А является фактом. В украинской державности нет места для языков тормозящих прогресс. Нет у нас на это времени. Нужен английский,немецкий,испанский,французский.Для экстрималов японский с китайским. Где тут еще место для умирающего ?
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ПТУшница взялась за дело теперь за обучение наших детей я спокоен 🙋🙋🙋
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ПТУшница взялась за дело теперь за обучение наших детей я спокоен 🙋🙋🙋
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Може й тебе переучить з собачої на людську.
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ти не погоджуєшся з тим, що твої діти будуть навчатися українською?
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На Твиче все украинская молодежь общается на русском. А их там миллионы, зрителей и стримеров. Украинский язык там просто невозможно найти. Это получится какое-то раздвоение, две параллельные реальности. То есть они в школе будут учатся на украинском, а в интернете будут русскоязычными?
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Спілкуються ті хто не знає мови а для цього треба вчитись, а не гавкати по собачому на мові окупанта.
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Самое интересное, невозможно догадаться что они из Украины пока сами не напишут или расскажут. Я знаю стримерш девушек (у парней почему-то не принято афишировать место жительства) из Киева, Одессы, Николаева, Днепра, Львова, Ивано-Франковска, Харькова, Донецка. У молодых напрочь отсутствует какой-либо акцент.
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Спілкуються на собачій,бо не всі за кордоном розуміють українську і так вже повелось що собача більш просунулась в цьому питанні. Скільки років була Україна окупована кацапами,стільки притискали українську мову.
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Между прочим они там все очень дружные, украинцы, русские, белорусы и прочие. Политику просто не переваривают. По-моему это должно настораживать больше чем язык.
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Будут все знать детки АЗАРОВСКУЮ МОВУ.
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Всему свое время сейчас очень тяжело найти поляка хорошо говорящего на руском молодых вообще нет практически так что это вопрос времени и воспитания нации
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А чого тут верещать амстердамські геї (як запевняли нас запаребріки)?. Якою мовою у вас ґаварят?
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Ну то й що? Чим більше знаєш ти мов, тим більше ти людина.
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Повідомлення, по своїй суті, парадоксальне. Ну а те, що юрист безграмотна. Не перший український мініст не має освіти. Це традиція. Як стрибати в ополонку на Хрещення. Дуже відома. Не була б Україна такою занепадницькою, якщо б міністрами й держуправлінцями ставали нормальні люди, а не дурні чорти.
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Росийский язык должен уйти в небытие. Это не оспаривается. А является фактом. В украинской державности нет места для языков тормозящих прогресс. Нет у нас на это времени. Нужен английский,немецкий,испанский,французский.Для экстрималов японский с китайским. Где тут еще место для умирающего ?
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К сожалению это не случится так, как русский язык входит в семёрку мировых языков.
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Спочатку сам вивчи...... У фразі з п"яти слів - дві помилки..
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Ти той вчитель що хоче 4000$ комірного? Чи просто самоучка доморощена?
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При есесері в українській школі підручник російської мови називався "Родная Речь", а підручник української мови називався "Читанка". есесер жив проста он так пахнєт?
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Не фантазуй.... Я вчився в українській школі.. Підручник іменувався "Русский язык"........ ТО вам просто частину тиражу, з Росії, перекинули...........
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Родная речь 1 класс (Соловьева, Карпинская, Щепетова) 1963 год скачать Советский учебникИсточник: сайт Советское Время https://sovietime.ru/rodnaya-rech/rodnaya-rech-1-klass-1963-god-skachat-sovetskij-uchebnik -
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Читанка- це для молодших класів. Як і Материнка.
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"Переподготовка " ничего не даст. ( особенно тем кому за 30) Особенно в точных или специальных науках. Будут либо по тихому продолжать преподавать на русском ( подпольно), либо перейдут на "суржик" ( будет каша, слово на одном языке, два на другом). Все это если честно не просто конечно, почти 30 лет прошляпили, но то такЭ.
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Был у меня в Крыму сослуживец, капитан Плотников, уроженец Краснодона. Так он рассказывал, как переходили они на "русский", в украиноязычной школе.. Тогда никаких "курсов" не было.. Приказ по гороно, и всё.. До 7 класса их класс, в котором математику преподавали муж с женой, евреи, в области главенствовал на всех олимпиадах... Но потом они уехали в Винницкую область, потому что не смогли "русифицироваться", а им прислали "вяликаросса", и класс "съехал" на тройки... Тупой, высокомерный и злобный.. Его дерут за то, что показатели успешности понизились, а он ничего сделать не может.......... А злобу сгонял на учениках....
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Проблеми із специфічною термінологією? А як ці діти збираються навчатись у ВНЗ-ах?
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Давно пора , в школах должна быть только Мова . С этого и начинается любовь к Родине . У нас в школе где я работаю , 80% учеников из рускоязычных семей , но в школе только Иврит , никто даже подумать не может , преподавать на руском Учителі російськомовних шкіл пройдуть підготовку у зв'язку з переходом на українську мову викладання, - Новосад - Цензор.НЕТ 8088
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Почему государство должно заботиться об учителях которые саме не смогли освоить украинский язык? В России, Крыму и т.д. с украинским никто не панькался - в момент закрыли школы. У нас каждый год выпускается тысячи молодых учитилей которые владеют украинским но не могут попасть на работу в школу потому что там засели пенсионеры!
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Зачем переучивать? Пусть идут на пенсию, открывают киоски ...
Учить детей должны не умные, а свiдомые!
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Да не парьтесь, сейчас можно будет преподавать совсем без образования. Главное научить писать, читать и дважды два четыре.
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Це ж скільки сломаних судєб! Вивихнутих чєлюстєй, депресій і самоубійств! Фашизм.
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а коли у школах російську почали називати "рідною мовою"?
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