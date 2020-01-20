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 Политика Украины, За рубежом
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 Судьба президента США - в руках Насирова: он был свидетелем отношений Трампа с Парнасом, - Бутусов. ВИДЕО

Украина является стержнем целого комплекса скандалов в американской политике.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Судьба Трампа - в руках экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Насиров стал свидетелем отношений Трампа с Парнасом, так как был принят Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго в декабре 2016-го - адвокат Парнаса показал видео", - написал журналист.

Here’s the "I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him" guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg

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"Все тайное становится явным. После публикации в США переписки между Львом Парнасом и бывшим Генеральным прокурором Юрием Луценко, где обсуждались вопросы влияния на политические решения Белого Дома, 16 января президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете официально отрекся от знакомства с Парнасом: "Я его совсем не знаю, не знаю, о чем он, не знаю, откуда он, ничего не знаю о нем. Я могу только сказать вам, что это большой обман". Джозеф Бонди, адвокат американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, выстраивает линию защиты своего клиента как раз на том, что Парнас действовал не самостоятельно. А в рамках отношений с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и с самим Дональдом Трампом", - отмечает журналист.

"И в доказательство близких отношений Парнаса и Трампа показал в своем твиттере фрагмент видеозаписи приема в частной резиденции Трампа в декабре 2016 года. Согласно подписи Бонди, на этом приеме рядом с Трампом стоит Парнас и... глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров! Цитата в кавычках - это слова Трампа, проинесенные в Овальном кабинете 16-го января", - добавляет Бутусов.

Судьба президента США - в руках Насирова: он был свидетелем отношений Трампа с Парнасом, - Бутусов 01

"25 января 2017-го Роман Насиров заявил, что летал на инаугурацию Трампа", - отмечает журналист.

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"То есть в тот момент, зная, что находится под расследованием в НАБУ, Насиров оставлял службу в Киеве, чтобы там далеко в США, с помощью каких-то сомнительных частных посредников искать расположения кандидата в президенты Трампа, чтобы после победы заручиться его поддержкой и тем самым, не исключено, повлиять на дальнейшие решения НАБУ, которое является инструментом американского влияния в Украине. По слухам в интернете, за участие в инаугурации Трампа Парнас выбивал из Насирова 100 тысяч долларов. Теперь имя Насирова всплыло уже в связи с расследованием, которое может привести к импичменту президента Трампа. Трамп утверждает, что никаких дел с Парнасом не имел. Но если Парнас и Насиров заявят в суде обратное, и приведут детали, то это сыграет в данной ситуации против президента США и серьезно дискредитирует его официальное заявление от 16 января. Это даст еще один козырь демократам", - подэтожил Бутусов.

"Да, украинская коррупция добралась до сердца Вашингтона, Украина является стержнем целого комплекса скандалов в американской политике. Насиров теперь может стать фигурантом дела об импичменте в США - кто бы мог подумать!" - резюмировал журналист.

Источник: https://censor.net.ua/n3170725
 
 
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А ви думаєте, в чий ковдрі Насіров відправився до в'язниці? З плеча самого Дональда Джоновича Трампа!
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Плохи дела у президента,если он заложник "клетчатого одеяла" ))
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Вот куда 2 лимона бюджетных денег ушли- ПАРНАСУ. 😀😀😀
Потому Насырова и отпустили - он руку от Трампа не отмывал
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НАБУ -- частная лавочка . Насиров вор и взяточник катаеться по всему миру а должен сидеть с конфискацией !!! Цирк
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А встреча Суркова с Зе тоже писалась на видео. Вот вам и компромат в руках убийцы **** на нашу БУБОЧКУ.
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Как президент Украины, я сделал то, что мог, - Зеленский о стратегическом партнерстве с США.- Пианист Моника создаёт проблемы не только США а и всем странам которые его пустили по неосторожности к себе.
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Свинарник всюди встромив своє рило,а тепер шукають винних у відносинах з США.
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Ух ты, как высоко взлетали коррупционеры потроха,может и свинарчук оставил след своего поцелуя на туфлях трампика.
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Никакие хорошие с одной партией не стоят плохих отношений с другой.
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Настройка?? Если завтра окажется , что ядерная кнопка США в руках Турчинова, а ФРС управляет Козак Гаврилюк , я уже не удивлюсь.
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Боже, сколько проблем оставила стране барыжная порошенковская свора! До сих пор Зеленскому выгребать. А порохоботы скавчат про зраду.
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скоро насиров раскроет убийство Кеннеди
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