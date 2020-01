 Судьба президента США - в руках Насирова: он был свидетелем отношений Трампа с Парнасом, - Бутусов. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Судьба Трампа - в руках экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Насиров стал свидетелем отношений Трампа с Парнасом, так как был принят Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго в декабре 2016-го - адвокат Парнаса показал видео", - написал журналист.

Here’s the "I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him" guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg

— Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 16, 2020

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман"

"Все тайное становится явным. После публикации в США переписки между Львом Парнасом и бывшим Генеральным прокурором Юрием Луценко, где обсуждались вопросы влияния на политические решения Белого Дома, 16 января президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете официально отрекся от знакомства с Парнасом: "Я его совсем не знаю, не знаю, о чем он, не знаю, откуда он, ничего не знаю о нем. Я могу только сказать вам, что это большой обман". Джозеф Бонди, адвокат американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, выстраивает линию защиты своего клиента как раз на том, что Парнас действовал не самостоятельно. А в рамках отношений с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и с самим Дональдом Трампом", - отмечает журналист.

"И в доказательство близких отношений Парнаса и Трампа показал в своем твиттере фрагмент видеозаписи приема в частной резиденции Трампа в декабре 2016 года. Согласно подписи Бонди, на этом приеме рядом с Трампом стоит Парнас и... глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров! Цитата в кавычках - это слова Трампа, проинесенные в Овальном кабинете 16-го января", - добавляет Бутусов.

"25 января 2017-го Роман Насиров заявил, что летал на инаугурацию Трампа", - отмечает журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как президент Украины, я сделал то, что мог, - Зеленский о стратегическом партнерстве с США

"То есть в тот момент, зная, что находится под расследованием в НАБУ, Насиров оставлял службу в Киеве, чтобы там далеко в США, с помощью каких-то сомнительных частных посредников искать расположения кандидата в президенты Трампа, чтобы после победы заручиться его поддержкой и тем самым, не исключено, повлиять на дальнейшие решения НАБУ, которое является инструментом американского влияния в Украине. По слухам в интернете, за участие в инаугурации Трампа Парнас выбивал из Насирова 100 тысяч долларов. Теперь имя Насирова всплыло уже в связи с расследованием, которое может привести к импичменту президента Трампа. Трамп утверждает, что никаких дел с Парнасом не имел. Но если Парнас и Насиров заявят в суде обратное, и приведут детали, то это сыграет в данной ситуации против президента США и серьезно дискредитирует его официальное заявление от 16 января. Это даст еще один козырь демократам", - подэтожил Бутусов.

"Да, украинская коррупция добралась до сердца Вашингтона, Украина является стержнем целого комплекса скандалов в американской политике. Насиров теперь может стать фигурантом дела об импичменте в США - кто бы мог подумать!" - резюмировал журналист.