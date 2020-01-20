зеленский: Я бы никогда не шел в президенты, если бы не ставил цель добиться мира на Донбассе...

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в интервью The Times of Israel, отвечая на вопрос о том, возможно ли достичь мира на востоке Украины.

"Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели", - сказал он.

Зеленский указал, что хотел бы, чтобы процесс урегулирования продвигался намного быстрее, но есть очень сложные вопросы. "Я вижу прогресс, потому что количество обстрелов значительно сократилось. Но это всё еще присутствует", - отметил он.

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