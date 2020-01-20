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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4306) Донбасс (20470)

 Зеленский: Я бы никогда не шел в президенты, если бы не ставил цель добиться мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что никогда бы не стремился стать президентом, если бы не ставил цель добиться установления мира на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в интервью The Times of Israel, отвечая на вопрос о том, возможно ли достичь мира на востоке Украины.

"Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели", - сказал он.

Зеленский указал, что хотел бы, чтобы процесс урегулирования продвигался намного быстрее, но есть очень сложные вопросы. "Я вижу прогресс, потому что количество обстрелов значительно сократилось. Но это всё еще присутствует", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, Путин понимает мою позицию, что Украина - независимая страна, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3170723
 
   
 Топ комментарии
 
Мир достигается не предательством и сдачей своей Страны.

Вы Вова Оманский шаритесь по загранкам, отдыхаете. а пацаны гибнут.
Ростов ждет!
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этот клоун мало что не далекий так он еще глухой и слепой! Зеленский: Я бы никогда не шел в президенты, если бы не ставил цель добиться мира на Донбассе - Цензор.НЕТ 3719
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Лицемерная зеленая мразь!!! через день убитые, и каждый день по несколько раненых -"Я вижу прогресс, потому что количество обстрелов значительно сократилось"
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этот клоун мало что не далекий так он еще глухой и слепой!
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парень он так неплохой, только ссытся и тупой
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я бы его так недооценивал. Он многогранен в своем убожестве.
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Мир достигается не предательством и сдачей своей Страны.

Вы Вова Оманский шаритесь по загранкам, отдыхаете. а пацаны гибнут.
Ростов ждет!
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Лицемерная зеленая мразь!!! через день убитые, и каждый день по несколько раненых -"Я вижу прогресс, потому что количество обстрелов значительно сократилось"
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Ну количество погибших действительно сократилось в разы.
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Ты бы посмотрел статистику ,прежде чем писать про разы! Уменьшилось но не значительно,а на несколько человек погибших наших солдат.И это не благодаря зе,а потому что в первом полугодии 2019 года наши войска давали адекватный ответ.
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зеленский: Я бы никогда не шел в президенты, если бы не ставил цель добиться мира на Донбассе...

И шо , Получается?. Люди гибнут , почти каждый день. Какой ценой добиться мира на Донбассе?. Союзом с рашкой и отдать и Донбасс и Крым?
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"Я вижу прогресс, потому что количество обстрелов значительно сократилось.Источник: https://censor.net.ua/n3170723


и не соврал в этот раз...
ВСУ стали стрелять значительно меньше и потери их возрасли...
но какаяразница....., кто меньше стреляет?
Обстрелов действительно стало меньше...
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Так ты шёл сдаваться? Ты сдался, по сути. И, очевидно, не только в пользу интересов России. Ты сдался во всем. Слел на жопу и продолжаешь квартал, только теперь - верховный.
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У чуваків на лісапеті та самокаті сьогодні беніфіс. Два дебила - это сила!
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Пілять! То заради "миру" з ****** ти ладен державу знищити?!
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А якби замість Зеленського президентом був якийсь дурачок?!
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Так не знайшовся дурачок, дурніший за Моніку.підтверджено Гончаруком.
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Війну звісно треба зупинити,але ж не ціною капітуляції!
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А тот кто ее начал,согласен на другие условия?? Кстати... А кто, по вашему, ее начал???
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Гармоничное соотношение желания и возможностей воплощать эти желания в жизнь-признак лидера. А ты,зеля-жалкий клоун мечтатель.
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50% русскоязычных добровольцев мочила вас, рюзьге на Домбабве. И тут вас будем мочить в дерьмо, лапоть.
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а после сразу 95 квартал, чтобы быдлос переключился
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Да, велик у Голобородька оказался несколько больше, чем в кино...
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Проблему Бомбаса нужно отложить . И надолго . Только политическое давление !
Пусть там копается ***** , совершая одну ошибку за другой .
Нужно поднимать уровень жизни в самой Украине , щемля аллигаторхов и поднимая экономику страны .
Когда украинец будет зажиточнее и свободней кацапа , всё и так станет на свои места .
Тот , кто этого не понимает , или идиот , или предатель .
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НЕ УКРАИНСКИЙ НЕ ПРЕЗИДЕНТ ! а не пошел бы ты в дупу к путину.
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Когда шел в президенты, ( без конкретной программы), не указал "красных линий", за которыми мир с агрессором не возможен. Потому что " мир" возможен и при капитуляции тоже. Так что мир можно трактовать по разному. А судя по действиям ( и самое главное мировоззрению) гаранта, вкрадывается большое сомнение что в его понимании "мир", имеет одно и тоже понятие что и большей части граждан Украины.
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Мир в Украине , ценой независимости нам не нужен Зеленський: Я б ніколи не йшов у президенти, якби не ставив за мету добитися миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 6642 И пишите правильно слово донбас , после 14-го это Лугандон Зеленський: Я б ніколи не йшов у президенти, якби не ставив за мету добитися миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 6642
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каким способом??
Присоединив Украину к Лугандону??
нам такой мир
ненужен
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Здається клоЗЕт хоче добитися миру втратами живої сили та конфлікту на іншій території. Це просто утопія. Йому же не на сцену, а на арену цирку пора. Прям такої вистави з прибуттям загиблих з Боїнгу лише театр не ставив. Чого ж такої уваги не має до загиблих воїнів з передку?
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Моніка, свій особистий "мір" можеш приймати собі з любої сторони. Припини безчестити Україну! Вова, ти не Україна, ти "нєдоразумєніє", з рояльом був, з рояльом і залишишся.
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"Мира на Донбассе" - слишком расплывчатая формулировка. "Прекращения российской агрессии" было бы уместнее, но Зеля великий дипломат.
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+ Те места, где «миротворец» ЗЕля «развёл войска», систематически подвергаются обстрелам и атакам.
…А помнится, Зелёная ...... верещала, что «если шо, наши войска смогут вернуться в любой момент…»
________________
Пишу для дебілів, які носяться з методичками "а прі Порошенко нєбило ранєних?".
Були!
Але ми не відступали, а йшли вперед, відвойовували кожен кілометр власної землі!
Нам не забороняли стріляти у відповідь!
І головне те, що нам не нав'язували мир з ворогом і амністії для вбивць!
Вікторія Мірошніченко
___________________
Один військовий загинув, десятеро поранені.
Обстріли триваюсь. Війна продовжується.
Влада мовчить та готує 9 нових ділянок «розведення» військ.
Влада мовчить і жодним чином не згадує українських Героїв, що гинуть на Сході.

«Просто пєрєстать стрєлять» - дуже погано закінчується для України: щодня втрачаємо найкращих.

А в цей же час влада намагається протягнути цензуру для ЗМІ та блогерів, знищити свободу слова, повернути рашистів на екрани телебачення та концерти, влаштовує «торгівлю на крові» продаючи своїх «Папіків» та «Кріпосних» до держави-агресора.
А ще відривається в Оманах, Куршевелях.
Зустрічається з представниками РФ.
Дві реальності однієї воюючої країни.
Вічна пам'ять загиблим Героям!
Андрій Смолій
__________________
Десять раненых и один погибший...
Будьте прокляты вы, избравшие клоуна во время войны.
Светлана Самборска
_______________
Вопрос к любителям Зеленского: как вы думаете, почему они не перестают убивать наших ребят, несмотря на то что по договренностям достигнутым в Париже, у нас уже 18 дней как полное прекращение огня?
Уже не Порошенко договаривался (который наживался на войне), уже Зеленский.
А результат один и тот же - погибшие за 2018 год примерно равно погибшим за 2019год (около сотни), раненых несколько сотен.
Каждый день гибнут наши воины от пуль снайперов.
Из 10 вчерашних, 8 раненых - в районе разведения Золотое-4.
И.Бигдан

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2908758.html



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так моника подалось в преЗЕКи чтобы присоеденить украину к ордло...
а вы, 73, что подумали??? ))))
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Здається клоЗЕт хоче добитися миру втратами живої сили та конфлікту на іншій території. Це просто утопія. Йому вжене на сцену, а на арену цирку пора. Прям такої вистави з прибуттям загиблих з Боїнгу лише театр не ставив. Чого ж такої уваги не має до загиблих воїнів з передку, які гинуть за Україну?
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Хочешь мира - готовься к войне ,, говорили ещё древние римляне . Но Бубочка решил проигнорировать это правило , по детски наивно уповая исключительно на мир , по доброй воле агрессора . .Ещё и утверждает что он 42х летний нелох .. Та лох ты Вова , обыкновенный .! ЛОШАРА !!
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Он не "лох"-он враг! И если он "хочет мира" то нам готовиться к войне!
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Наш ********** Зеленский идиот или агент Путлера? Любой адекватный политик скажет, что мир на Донбассе сейчас возможен только по сценарию Кремля. То есть признание Крыма частью ********* и особый статус для Луганской и Донецкой областей, с амнистией всем подонкам и прочими "радостями".
Но даже пойдя на эти уступки, через некоторое время сценарий "руцькой весны" повториться в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Потму что само существование Украины, как государства не приемлемо для ***** и большинства московитов.
Поэтому, в первую очередь не о мире на Донбассе надо трындеть, а укреплять оборону Украины.
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"Хвалився Кіт, що він убрід
Дніпро перебреде...
Та як пішов, то й не прийшов...
Нема Кота ніде...". (П. Воронько).

"Болонка" зібралася вовцюгана задавить?..........
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Да и кстати, Gandon зеленый , еще не отчитался по Оману , с кем встречался и о чем говорили . Вообщем тема Омана не раскрыта , а только замалчивается Зеленський: Я б ніколи не йшов у президенти, якби не ставив за мету добитися миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 7595
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Странно, что эта тема не интересна светилам нашей журналистики, борцам со "злачинными барыгами", "торговлей на крови" и прочая-прочая...
А ведь возможная встреча Зе с Сурковым в Омане это самая большая зрада за весь период его преЗеденства.
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Клоун тупой, как он можешь установить мир? Если другая сторона его не хочет. Зеля только слив может организовать.
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Ішов би ти нафіг! Міняєш "мир на Донбасі" на війну для всієї України!
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Хде єто воно, почему не комментирует напряжьонность войну в Золотом, там бои натуральніе вторіе сутки.Спичи по принципу "шоб вода в кіевлян біла горячей ейьо надо подогреть"
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Смотрю на эти все лицемерные квартальные и прочие хари, которые встречают со "скорбью" 11 тел в аэропорту.
Что-то не вижу я ни медиа-млядей, ни этих харь при ежедневной гибели наших парней на войне.
Я уже молчу о бортах самолетов с раненными ребятами.
Это как статистика надоев уже.
Кому интересны эти погибшие и раненные, раз у нас "налаживание" и "потепление".
Горите в аду, гниды!
Родным и близким погибших в сбитом самолете - искренние соболезнования!
Но это вороньё - "какая разница", - разницу все-таки четко проводит: смерть защитника, и смерть в авиакатастрофе, для нашей власти - разная ,что она и подтверждает своими действиями
Зеленський: Я б ніколи не йшов у президенти, якби не ставив за мету добитися миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 440

Д.Кардаш



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Нам не нужен мир любой ценой. Мы и так шестой год его не видим. И бомбы замедленного действия нам не нужны. Стрельнущие через десятилетия. -Лучше вырвать с корнем то,что сорняком будет гадить общий урожай. Лучше распять тех,кто начал конфликт. Чем ждать повторение от них же.
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ЗЕ шось явно укусило ( мож Менлель?)
БО ОН РАЗГОВОРИЛСЯ.
Щас его на цитаты Мао разберут и укатают в асфальт
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Оно сказало не Победы , а "мира " ?????
.
писец Украине!
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Вакарчук - 2014-й год

видео -- https://vimeo.com/385649488

На записи Вакарчук на русском языке призывает украинское общество и политикум забыть о языке, героях и истории, а также позволить каждой области самой определяться, как ей жить.

Прямая речь Святослава Вакарчука: "Власть должна по-настоящему научиться слушать мнение каждого человека в этой стране. На Западе он, на Востоке, в Крыму или в Киеве - это не важно. Каждый человек и ее мнение должны быть услышаны. Что сейчас я предлагаю сделать. Вернуться в мирное время. Политикам и политтехнологам прекратить стравливать людей друг на друга через вымышленные поводы.Забыть, вынести за скобки понятие "язык", "герои", "история".
Это не те вещи, с которыми мы должны идти дальше. Пусть в Донецке люди сами принимают решение о культурных памятников, названий улиц, чествование героев, как они считают нужным. Простое и понятное лозунг: мы разные, но мы вместе".

Прошло 6 лет.

Один в один тезисы недавно озвучил Гидрант во время поздравления Украинцев с Новым годом.
После выступления главы государства Вакарчук выступил с критическим заявлением на это отметив, что соответствующая политика может привести к уничтожению Украины.
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зейло, не тупи, нічого у Ізраїлі тявкати про мир, бо ти дурко і не розумієш, а може і розумієш що твій бізнес на масковії прикриють, що вспливуть якісь твої походенькі у масква-баді та ще чогось цікавого рогаті виставлять для показу... так шо зейло ти зашкварився по повній, ти не президент, ти ********** не моєї Країни!!!!
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Оооо Небо!
Який дегенерат, хоче миру, але не знає, що мир досягається лише Перемогою,
або Капітуляцією!
То воно налаштоване на Капітуляцію і патякає про мир!
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Він поставив цю мету і ця мета тепер буде довго і міцно стояти...Але мету продавати землю,легалізувати гральний бізнес,продати все держвне майно тощо він не ставив...Це получилось якось само собою,по єврейськи невзначай...
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Да что там говорить - если бы не Беня играл бы сейчас на рояле . А сейчас - величайший лидер современности .
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Зеленский хоть подозревает что в стране есть законы, конституция, а не подмена этого своими желаниями и что вся страна должна выполнять его хотелки?
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" Я пришёл в этот мир не для того, чтобы сделать людей лучше, а для того,

чтобы использовать их слабости./А.Г./
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А вы фсе, соелапти, желаете побольше смертей наших воинов, при этом сами не идёте на войну! пэпастый барыга на войне руки грел и вам проплачивал, ботам.
Зеля - президент мира и борец с коррупцией!
И у него высокий рейтинг поддержки народа. соешмаркли - это лишь 2% народа. Но они здесь плодятся, т.к. Бутусов это позволяет.
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Ну и лапшу он без устали зелебобам вешал...
«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» - заявил Зеленский.
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Главнокомандущий счтает что количество обстрелов важнее людских потерь. Ему не понять
количество перешло в качество.Лицедей-постановщик.
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