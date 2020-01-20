зеленский: Я бы никогда не шел в президенты, если бы не ставил цель добиться мира на Донбассе...

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в интервью The Times of Israel, отвечая на вопрос о том, возможно ли достичь мира на востоке Украины.
"Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели", - сказал он.
Зеленский указал, что хотел бы, чтобы процесс урегулирования продвигался намного быстрее, но есть очень сложные вопросы. "Я вижу прогресс, потому что количество обстрелов значительно сократилось. Но это всё еще присутствует", - отметил он.
Вы Вова Оманский шаритесь по загранкам, отдыхаете. а пацаны гибнут.
Ростов ждет!
И шо , Получается?. Люди гибнут , почти каждый день. Какой ценой добиться мира на Донбассе?. Союзом с рашкой и отдать и Донбасс и Крым?
и не соврал в этот раз...
ВСУ стали стрелять значительно меньше и потери их возрасли...
но какаяразница....., кто меньше стреляет?
Обстрелов действительно стало меньше...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2909175.html
Пусть там копается ***** , совершая одну ошибку за другой .
Нужно поднимать уровень жизни в самой Украине , щемля аллигаторхов и поднимая экономику страны .
Когда украинец будет зажиточнее и свободней кацапа , всё и так станет на свои места .
Тот , кто этого не понимает , или идиот , или предатель .
Присоединив Украину к Лугандону??
нам такой мир
ненужен
…А помнится, Зелёная ...... верещала, что «если шо, наши войска смогут вернуться в любой момент…»
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Пишу для дебілів, які носяться з методичками "а прі Порошенко нєбило ранєних?".
Були!
Але ми не відступали, а йшли вперед, відвойовували кожен кілометр власної землі!
Нам не забороняли стріляти у відповідь!
І головне те, що нам не нав'язували мир з ворогом і амністії для вбивць!
Вікторія Мірошніченко
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Один військовий загинув, десятеро поранені.
Обстріли триваюсь. Війна продовжується.
Влада мовчить та готує 9 нових ділянок «розведення» військ.
Влада мовчить і жодним чином не згадує українських Героїв, що гинуть на Сході.
«Просто пєрєстать стрєлять» - дуже погано закінчується для України: щодня втрачаємо найкращих.
А в цей же час влада намагається протягнути цензуру для ЗМІ та блогерів, знищити свободу слова, повернути рашистів на екрани телебачення та концерти, влаштовує «торгівлю на крові» продаючи своїх «Папіків» та «Кріпосних» до держави-агресора.
А ще відривається в Оманах, Куршевелях.
Зустрічається з представниками РФ.
Дві реальності однієї воюючої країни.
Вічна пам'ять загиблим Героям!
Андрій Смолій
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Десять раненых и один погибший...
Будьте прокляты вы, избравшие клоуна во время войны.
Светлана Самборска
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Вопрос к любителям Зеленского: как вы думаете, почему они не перестают убивать наших ребят, несмотря на то что по договренностям достигнутым в Париже, у нас уже 18 дней как полное прекращение огня?
Уже не Порошенко договаривался (который наживался на войне), уже Зеленский.
А результат один и тот же - погибшие за 2018 год примерно равно погибшим за 2019год (около сотни), раненых несколько сотен.
Каждый день гибнут наши воины от пуль снайперов.
Из 10 вчерашних, 8 раненых - в районе разведения Золотое-4.
И.Бигдан
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2908758.html
а вы, 73, что подумали??? ))))
Мама Зеленского про него сказала, что "он не будет воровать и не даст никому воровать". Зеленский маме сказал: "Может я что-то смогу изменить, чтобы люди жили лучше".
Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала,чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить.
Брешут нам перед выборами и после выборов тоже. И мира на Донбассе нет, и никому, кроме олигархов, лучше жить не стало.
Но даже пойдя на эти уступки, через некоторое время сценарий "руцькой весны" повториться в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Потму что само существование Украины, как государства не приемлемо для ***** и большинства московитов.
Поэтому, в первую очередь не о мире на Донбассе надо трындеть, а укреплять оборону Украины.
Дніпро перебреде...
Та як пішов, то й не прийшов...
Нема Кота ніде...". (П. Воронько).
"Болонка" зібралася вовцюгана задавить?..........
А ведь возможная встреча Зе с Сурковым в Омане это самая большая зрада за весь период его преЗеденства.
напряжьонностьвойну в Золотом, там бои натуральніе вторіе сутки.Спичи по принципу "шоб вода в кіевлян біла горячей ейьо надо подогреть"
Что-то не вижу я ни медиа-млядей, ни этих харь при ежедневной гибели наших парней на войне.
Я уже молчу о бортах самолетов с раненными ребятами.
Это как статистика надоев уже.
Кому интересны эти погибшие и раненные, раз у нас "налаживание" и "потепление".
Горите в аду, гниды!
Родным и близким погибших в сбитом самолете - искренние соболезнования!
Но это вороньё - "какая разница", - разницу все-таки четко проводит: смерть защитника, и смерть в авиакатастрофе, для нашей власти - разная ,что она и подтверждает своими действиями
Д.Кардаш
БО ОН РАЗГОВОРИЛСЯ.
Щас его на цитаты Мао разберут и укатают в асфальт
.
писец Украине!
видео -- https://vimeo.com/385649488
На записи Вакарчук на русском языке призывает украинское общество и политикум забыть о языке, героях и истории, а также позволить каждой области самой определяться, как ей жить.
Прямая речь Святослава Вакарчука: "Власть должна по-настоящему научиться слушать мнение каждого человека в этой стране. На Западе он, на Востоке, в Крыму или в Киеве - это не важно. Каждый человек и ее мнение должны быть услышаны. Что сейчас я предлагаю сделать. Вернуться в мирное время. Политикам и политтехнологам прекратить стравливать людей друг на друга через вымышленные поводы.Забыть, вынести за скобки понятие "язык", "герои", "история".
Это не те вещи, с которыми мы должны идти дальше. Пусть в Донецке люди сами принимают решение о культурных памятников, названий улиц, чествование героев, как они считают нужным. Простое и понятное лозунг: мы разные, но мы вместе".
Прошло 6 лет.
Один в один тезисы недавно озвучил Гидрант во время поздравления Украинцев с Новым годом.
После выступления главы государства Вакарчук выступил с критическим заявлением на это отметив, что соответствующая политика может привести к уничтожению Украины.
Який дегенерат, хоче миру, але не знає, що мир досягається лише Перемогою,
або Капітуляцією!
То воно налаштоване на Капітуляцію і патякає про мир!
чтобы использовать их слабости./А.Г./
Зеля - президент мира и борец с коррупцией!
И у него высокий рейтинг поддержки народа. соешмаркли - это лишь 2% народа. Но они здесь плодятся, т.к. Бутусов это позволяет.
«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» - заявил Зеленский.
количество перешло в качество.Лицедей-постановщик.