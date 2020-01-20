 Для Украины Голодомор - это не социальная или экономическая трагедия, это геноцид, - Зеленский

"Многие люди были уничтожены. У них отобрали многое – их дома, землю, скот, всё у них забрали. И если они не предоставляли свои активы, то были убиты. Они были расстреляны. Миллионы людей погибли. Многие страны признали, что Голодомор - это геноцид. И я знаю, что Израиль понимает это и понимает, что Украина признала Холокост геноцидом. Для Украины это не социальная или экономическая трагедия. Это геноцид. Миллионы украинцев были уничтожены", - сказал он в интервью The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский уверен, что в будущем мир все больше будет признавать, что Голодомор - это огромная трагедия для Украины, которая фактически была уничтожением украинского народа.
"В разных СМИ было много молчания из-за политики СССР, потому что СССР скрывал всю информацию. Он скрывал записи, он скрывал места массовых захоронений. Не было достаточно информации об этом. Так создавалась история. Мы понимаем, что существуют разные истории. Но я уверен, что в будущем люди поймут, какова история Украины и каковы реальные факты. Миллионы украинцев были уничтожены во время Голодомора", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что за период СССР происходило и много хорошего, было много людей с мировым именем, которые делали много замечательных вещей, но также было много трагедий как, например, Голодомор.
"Вы знаете, сегодня у нас все еще нет статистики, которая бы указывала нам, сколько евреев погибло (в советское время) и что именно с ними произошло – сколько из них было убито, сколько из них было вывезено, сослано. Сколько из них стали диссидентами... Возьмем случай с Андреем Сахаровым, который сумел рассказать свою историю миру. Но скольким евреям это не удалось? У нас нет этой истории", - указал президент Украины.
А Ростов ждет.
00:30 24.11.2007
Їх вбили за те, що вони українці.
Організація "Патріот України" поіменно називає організаторів та виконавців найбільшого злочину людства - Голодомору 1932-1933 років з вказівкою на національну та партійну приналежність злочинців:
I М Е Н А
1.
Нарком Внутрішніх Справ УРСР - В. А. Балицкий
Заступник Наркома Внутрішніх Справ УРСР - З. Б. Кацнельсон
Особливоуповноважений НКВС УРСР - Н. Л. Рубинштейн
Секретар НКВС УРСР - О. Г. Евгеньев
2.
Начальник Особливого УДБ НКВС УРСР - М. К. Александровский
Заступник начальника Особливого УДБ НКВС УРСР - Ю. И. Бржезовский
Начальник Оперативного УДБ НКВС УРСР - П. Г. Шестак-Соколов
Заступник начальника Оперативного УДБ НКВС УРСР - М. Е. Амиров-Пиевский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - Б. В. Козельский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - П. М. Рахлис
Начальник Економічного УДБ НКВС УРСР - С. С. Мазо
Заступник начальника Економічного УДБ НКВС УРСР - Ю. Ф. Кривец
Заступник начальника Транспортного УДБ НКВС УРСР - В. Я. Левоцкий
Начальник Торгівельно-виробничого УДБ НКВС УРСР - Б. Б. Каган
Начальник Іноземного УДБ НКВС УРСР - А. В. Сапир
Начальник кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. В. Письменный
Заступник начальника кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. И. Райхштейн
3.
Начальник Управління місць ув'язнення УДБ НКВС УРСР - Я. К. Крауклис
Начальник Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - С. М. Циклис
Заступник начальника Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - О. М. Берман
4.
Начальник УНКВС Вінницької обл. - М. М. Тимофеев
Начальник УНКВС Вінницької обл. - Д. М. Соколинский
Заступник начальника УНКВС Вінницької обл. - М. Т. Приходько
Начальник УНКВС Дніпропетровської обл. - С. Н. Миронов-Король
Заступник начальника УНКВС Дніпропетровської обл. - В. И. Окруй
Начальник УНКВС Донецької обл. - В. Т. Иванов
Заступник начальника УНКВС Донецької обл. - Г. Б. Загорский
Начальник УНКВС Київської обл. - М. Д. Шаров
Заступник начальника УНКВС Київської обл. - Г. А. Гришин-Клювгант
Начальник УНКВС Одеської обл. - О. Б. Розанов
Заступник начальника УНКВС Одеської обл. - М. Г. Чердак
Начальник УНКВС Харківської обл. - К. М. Карлсон
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - Я. З. Каминский
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - П. В. Семенов
Заступник начальника УНКВС Чернігівської обл. - С. И. Самовский
5.
Начальник УНКВС Молдавської АСРР - М. Г. Джавахов
Заступник начальника УНКВС Молдавської АСРР - Р. Е. Штурм
6.
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Вінницької обл. - Ю. Е. Каневский
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Дніпропетровської обл. - М. О. Извеков
Начальник Особливого УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. С. Леопольд-Ройтман
Начальник Економічного УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. В. Орлов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - С. И. Заславский
Заступник начальника Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - В. И. Ляшик
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Київської обл. - Л. И. Рейхман
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Бабич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Київської обл. - С. И. Гольдман
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - В. А. Двинянинов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Казбек-Каплан
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - Я. Д. Борецкий
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - А. М. Ратинский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Одеської обл. - Г. М. Осинин-Винницкий
Начальник Економічного УДБ УНКВС Одеської обл. - Н. Б. Едвабник
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Одеської обл. - В. М. Блюман
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. - А. Я. Санин-Затурянский
Заступник начальника Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. -
Н. Ш. Новаковский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Харківської обл. - М. И. Говлич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Харківської обл. - Л. С. Арров-Тандетницкий
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Харківської обл. - О. С. Глуховцев
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Чернігівської обл. - Г. Т. Донец
Н А Ц О Н А Л Ь Н І С Т Ь
Євреї - 60 (66,67%)
Росіяни - 13 (14,44%)
Українці - 6 (6,67%)
Латиші - 3 (3,33%)
Поляки - 2 (2,22%)
Білоруси - 1 (1,11%)
Немає даних - 5 (5,56%)
За статистикою в УССР у 1926 р. проживало:
75,4% - українців
8,1% - росіян
6,5% -
5,0% - поляків
1,5% -
1,1% - молдаван румунів
0,5% - болгар
0,5% - татар
0,3% - угорців
0,3% - греків
0,2% - білорусів
0,07% - вірмен
0,5% - інших
П А Р Т І Й Н І С Т Ь
Члени ВКП(б) - 82 (91,11%)
Кандидат у члени ВКП(б) - 1 (1,11%)
Немає даних - 7 (7,78%)
За матеріалами:
1. Золотарьов В. Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр. // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 326-342.
2. Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ час голодомору в УСРР (1932-1933 рр.) // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 477-495.
3. Шаповал Ю. Нове цінне дослідження: Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кто руководил НКВД, 1934-1941. Справочник // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 535-540.
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