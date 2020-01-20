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 Политика Украины
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 "Кадровые изменения будут", - Гончарук анонсировал новые назначения в Кабмине

В правительстве планируются новые назначения, в частности Минразвития общин и территорий получит нового руководителя.

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала "Україна24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, кандидатура нового главы Минразвития общин и территорий уже подана на рассмотрение и утверждение Верховной Радой.

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"Новые назначения и кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент - это министр развития общин. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут", - рассказал Гончарук.

По его словам, сейчас необходимо создать по всей стране состоятельные общины, осенью обеспечить в новых общинах местные выборы. Для этого должна быть координация на высшем уровне.

"Мы планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году — приоритет", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170720
 
 
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Набирайте вже прям з Дурдому,там кращі спеціалісти ніж у 95 кварталі.
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Неа - маму Римму надо на Мин образования . Вон какой мальчик получился образованный - с детства из него презедента выращивали , велосипед купили 😀
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Набирайте вже прям з Дурдому,там кращі спеціалісти ніж у 95 кварталі.
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Неа - маму Римму надо на Мин образования . Вон какой мальчик получился образованный - с детства из него презедента выращивали , велосипед купили 😀
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Вас бестолковок, аморальных, циничных, алчных особей, Слуг Внешнего управления,Всех надо на мусорник.
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все це фігня. Як шило на мило. Кадри то профани.
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Мин развития территорий? 😀😀😀точно Сурков в Омане просился у ЗЕ поруководить
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Минцыфры,минразвитиятерриторий. А министерство точного времени будет?
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Бубочка хорошо разбирается в "коксе" С полунюха отличит, колумбийский это или гватемальский.
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Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
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Я вже читав щось подібне. Ще за совка. Оце Маяковський схоже писав:
"Я знаю, город будєт
Я знаю - саду цвесть
Когда такіє люді
В странє савєцкай єсть"
Брехав Маяковський - не було ні міста нормал ного, ні саду квітучого. Бреше і Гончарук.
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Манипулятивное глумление- характерная черта позавчерашней оппозиции и её говносми.
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