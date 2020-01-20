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 Политика Украины
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 Уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уровень антисемитизма в Украине является одним из самых низких среди стран Европы.

"У нас есть очень интересная статистическая информация, которая будет очень интересна для Израиля. В 2018 году был опубликован опрос Pew Research Center, в котором оценивался уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине", - сказал он в интервью The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что в Украине, как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть определенный процент людей, которые "не видят никого, кроме своей нации". "То же самое произошло во время Второй мировой войны и во время оккупации фашистской Германией Украины. Такое же сложное отношение демонстрировалось к еврейскому народу в советское время. Мы все это знаем. Но сейчас мы также прекрасно знаем, что самый низкий уровень антисемитизма в Украине", – заявил лидер Украины.

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Президент Украины напомнил, что во время Второй мировой войны во Франции, Польше, Германии, Белоруси, Украине были люди, спасавшие евреев от нацистов, но то же время были люди, которые сотрудничали с нацистами и фактически "сдавали" евреев.

"Мы очень гордимся тем, что у нас такой низкий уровень антисемитизма – такой низкий уровень антисемитизма в независимой Украине, которая начала свое существование в 1991 году. Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький", - отметил он.

Зеленский также обратил внимание, что у него есть еврейская кровь и он президент Украины. "У меня там (в Израиле. - Ред.) есть родственники – тетя моей мамы и ее родственники. Некоторые из них переехали в Израиль около 10-15 лет назад. Возможно раньше. В конце 90-х. Я был в Израиле много раз. Для встреч, деловых встреч, телевизионных встреч и концертов – в моей предыдущей жизни (до президентства . - Ред.)", - рассказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170718
 
 
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Вислюк ты походу своей личностью исправишь это положение дел 😂😂😂😂
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При тобі, зелена шмаркля, різко виросте...
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Якби знав Бандера, хто є зараз його послідовниками, не дуже б зрадів.
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Українці поважають євреїв,але ж2 вже задовбала.
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Мабуть тому, що українцям насрати на Україну.
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Судя по его высказыванию об исторических личностях Украины, можно стучать по голове и спрашивать" тук тук, кто в домике живет?" А в ответ - тишина
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Краще розкажи який рівень антиукраїнізма.
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