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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7604) Гончарук_Алексей (544)

 Мы еще не ко всем дотянулись, - Гончарук о коррупционных схемах

Новая украинская власть перекрыла коррупционные схемы, которые наносили ущерб в миллионы долларов.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 19 января в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы еще не ко всем дотянулись, но огромное количество людей живет в большом дискомфорте. Они или уже потеряли, или потеряют свои коррупционные потоки. ...Речь идет о миллионах долларов", – сказал глава правительства.

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Его спросили, в месяц или в год.

"Да в день", – ответил Гончарук.

По его словам, в Украине прекращают "абсолютно нелегальный" игровой бизнес, нелегальный оборот древесины, закрывают нелегальные заправки и борются с контрабандой.

"Я не могу сказать совокупную цифру, не хотел бы быть голословным", – подчеркнул Гончарук.

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Правительство Гончарука было избрано 29 августа 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3170716
 
 
 Топ комментарии
 
А куди ж діваються ті гроші які вже не крадуть?
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Шото с утра сегодня эти два дебила по очереди выдают одни перлы
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А знаєте чому в Зеленського олігархи діляться на хороших і поганих?
А тому що хороші діляться! Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 4670
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" но у нас длинные руки" 😀😀😀
Гдето мы уже это слышали
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Афоризмы И.Ильфа и Е.Петрова
- Если хотите, вы можете уйти.
- Тогда я пожалуй, пойду.
-Но помните, у нас длинные руки!
-Тогда я пожалуй, останусь...
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Ці "довгі руки" вже дотягнулись до "щомісячного гривневого мільонера" керівника Укрпошти Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 4754
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А куди ж діваються ті гроші які вже не крадуть?
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хороший вопрос...
дыра в бюджете 70 лярдов и падение производства на 7%...
Лучше бы воровали как прежде... Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 467


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йдуть на зарплату керівнику Укрпошти, який мабуть потім роздає їх особисто "вибраним" Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 1068
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ОТ І Я ПРО ЦЕ ДУМАЮ... КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ ЛІКВІДУЮТЬ СКАЖЕНИМИ ТЕМПАМИ, А ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ ВСЕ РОСТЕ..
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Шото с утра сегодня эти два дебила по очереди выдают одни перлы
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Мабуть хлопці в ополонках перекупались, голови позастужували.
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Вон уже твой нелегальный игровой бизнес открывается снова токо под другими вывесками! и вообще борьба с корупцией это изминение правил игры а не вывесок! А ВЫ ВЫВЕСКИ МЕНЯЕТЕ И ДУМАЕТЕ ЧТО НАРОД НЕ ПОЙМЕТ! НАРОД ТУТ УЖЕ 28 ЛЕТ ЭТОТ ЦИРК НАБЛЮДАЕТЕ ТАК ЧТО ЕГО УЖЕ НЕ ТАК ЛЕГКО ОБМАНУТЬ!
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Его спросили В месяц или в год ? Да в день ? Вопросы есть ? Вопросов нет .
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"Бороться и искать, найти и обналичить!"
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А знаєте чому в Зеленського олігархи діляться на хороших і поганих?
А тому що хороші діляться! Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 4670
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Перевожу с зеленского наречия на русский язык. Мы ещё не на все потоки поставили своих Юзиков и Бакановых.
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Та ви ще ні до кого фактично не дотяглися!
Навіть маріонеточний барига досі на волі. Не кажучи вже про підбарижників.
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можно прям сейчас дотянуться до наших священных олигархов, але " нова олігархічна еліта отримала від влади додаткові переваги і привілеї: так, прибутки (дивіденди тощо) олігархів та інших власників крупних корпорацій оподатковуються за ставкою (5%), яка у 3,5-4 рази нижча за ставки оподаткування зарплати та інших доходів громадян; останні позбавлені також відстрочок при оподаткуванні, які отримують олігархи Источник: https://censor.net.ua/b3170647, тому маємо те, що маємо...
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Попробуй дотянись до жиденка - Бени Коломойского, который разворовал Украину и на дурных хохлах нажил себе состояния, кишка тонка ??? Как с банка Приват бабло выводил транзакции остались, как на этого сучьего сына заведено дело в США, за незаконные махинации с валютой? и т.д Пустые слова у тебя Гончарук иди помолись на Володьку с пустой головой.
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А зачем дотягиваться? Юля уже всё просчитала. Ждём.
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С миллионами понятно, а с миллиардами, похоже, все осталось по-прежнему
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