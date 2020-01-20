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 Политика Украины
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 Это долгая битва, - Зеленский о борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что действующая власть сейчас борется с коррупцией, но это длительный процесс.

Об этом он сказал в интервью изданию The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский напомнил, что сейчас проходит реформа прокуратуры - были уволены несколько тысяч прокуроров, сотни должны пройти повторную квалификацию.

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"Во-вторых, сейчас мы принимаем законы о реформировании служб безопасности. Опять же, это долгий процесс", - пояснил он.

Также глава государства рассказал о проблемах в судебной системе Украины и напомнил о старте работы Высшего антикоррупционного суда.

"Это долгая битва. Но когда у нас будут эти сильные институты, мы прекратим всю коррупцию", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3170715
 
   
 Топ комментарии
 
Да, мы это слышим уже долгое время.
Давай по новой все.
До сих пор не верю в то, что это президент страны
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С патриотами , вы цуки, боретесь. Так шо нечего пустеть , ГЛАВЗЕБИЛ
НУ, а шо Сурков? Поцеловались в уста?
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Звичайно, що битва довга, особливо коли очолюєш всі корупційні потоки в державі.
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Да, мы это слышим уже долгое время.
Давай по новой все.
До сих пор не верю в то, что это президент страны
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Вести из-за поребрика:
В интернете появилась петиция с просьбой газифицировать Читу, Иркутск и Улан-Удэ - Росбалт.
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С патриотами , вы цуки, боретесь. Так шо нечего пустеть , ГЛАВЗЕБИЛ
НУ, а шо Сурков? Поцеловались в уста?
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Долгая битва ? Хочется одеть тебе буденовку на балду кольчугу на короткое тело посадить на осла и отправить на ракете в космос шоб больше никогда не слышать ту тупость которую ты гнусавым голоском несёшь с президентского кресла
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Звичайно, що битва довга, особливо коли очолюєш всі корупційні потоки в державі.
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От цікаво нелоха вже можна називати баригою ?
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Можна, у него уже есть свой "Свинарчук", литинант...
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А по дорозі до "окончательной побєди" годувати будуть всіх чи тільки вибраних, такі як керівник Укрпошти Це довга битва, - Зеленський про боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 3902
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Я бы сказал:ну очень долгая или старая, старая сказка
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Уберите наличные деньги из оборота и переведите все на электронные платежные системы. Больше коррупция будет невозможна, чтобы не осталось следов! Все проще простого и ничего сложного!
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От Юры Сюзика был не вопрос...это была констатация факта...
Но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не смог...
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Т.е. Коломойский вывел 5.5 миллиардов Долларов США наличными?
Может в офшорный Оман завозят наличные?
Может разницу между реальной стоимостью и стоимостью продажи выдают наличными или разницей в стоимости?
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Если он вывел это, через платежные системы, то все можно отследить! А если налом, то нифига не отследишь!
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Если бы США не начало против него дело, то никто бы ничего не смог добиться.
А что по остальным вопросам?
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вы мне напоминаете средневековых папуасов, которые сжигали ученых за их открытия ибо не могли осознать открытия. Хотя это не открытие и ФБР при помощи платежных систем может отслеживать все переводы. вы такие тупые, что не понимаете, что деньги не имеют ценности, а это закладная бумажка, которая подтверждается золотыми запасами страны. Изначально в древние времена люди менялись товарами, чтобы расплатиться, но это было не удобно и потом люди придумали монеты, чтобы облегчить расчет. какая разница, чем расплачиваться картой или деньгами - это одно и тоже по сути, но вы такие тупые, что до вас это не дойдет!
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не отнекивайся, а прими как факт. Тебе с этим жить.
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Юра Сюзик, ты говоришь про себя, когда оскорбляешь кого то. учи психологию!
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извини, но я не будут до твоего уровня опускаться и играть в эти примитивные игры дурак, сам дурак.
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а еще ходить строем тогда не будет аварий
а еще перед выходм за неделб подавать заявление для чего и зачем выходишь тогда не будет бандтизам
а еще ездить токо на лесапедах тогда не будет дорожных проишечтвий
.....
короче таких умных идей можно дофига придумать!!
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в развитых странах уже давно убирают наличку и все расплачиваются при помощи карточки или телефона. не занимайся софистикой!
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а в развитых странах прокурор который не может объяснить откуда у него вилла в Испании идет в тюрьму!!
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Если у тебя есть информация, то напиши заявление на него! Получишь бабки за это!
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ТОЧНО ТОЧНО НАПИШИ ПРОКУРОРУ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОКУРОРА! ХА ХА ХА!!
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а ты попробуй и журналистам позвони! Тогда его уволят и посадят! Если ты можешь доказать это.
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так журналисты именно это и обнародавали, или ты думаешь я лично бегаю за прокурорами и пасу их! вот прям делать мне нехер!!
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Да хоть сто карточек...
Неужели ты думаешь что оманский осел в свои офшоры деньги из Привата налом привозил?
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Если у тебя есть доказательства коррупции, то пиши заявление!
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Кому? Литинанту бакланову? Который в той коррупции по уши?
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Тяжело биться, когда у тебя в жопе по локоть рука Бени
Как я за Бубочку переживаю, нет
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Дворовый, верный пес
Барбос,
Который барскую усердно службу нес,
Увидел старую свою знакомку,
Жужу, кудрявую болонку,
На мягкой пуховой подушке, на окне.
К ней ластяся, как будто бы к родне,
Он, с умиленья, чуть не плачет
И под окном
Визжит, вертит хвостом
И скачет.
"Ну, что, Жужутка, как живешь,
С тех пор, как господа тебя в хоромы взяли?
Ведь, помнишь: на дворе мы часто голодали.
Какую службу ты несешь?" -
"На счастье грех роптать,- Жужутка отвечает,-
Мой господин во мне души не чает;
Живу в довольстве и добре,
И ем и пью на серебре;
Резвлюся с барином; а ежели устану,
Валяюсь по коврам и мягкому дивану.
Ты как живешь?" - "Я,- отвечал Барбос,
Хвост плетью опустя и свой повеся нос,-
Живу по-прежнему: терплю и холод,
И голод,
И, сберегаючи хозяйский дом,
Здесь под забором сплю и мокну под дождем;
А если невпопад залаю,
То и побои принимаю.
Да чем же ты, Жужу, в случай попал,
Бессилен бывши так и мал,
Меж тем как я из кожи рвусь напрасно?
Чем служишь ты?" - "Чем служишь! Вот прекрасно!-
С насмешкой отвечал Жужу.-
На задних лапках я хожу".
Как счастье многие находят
Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!
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Я так понял...что битва за конец эпохи бедности еще длиннее...и конца ей не видать...
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«Суровые годы уходят»
ну и далее по тексту...
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Ну да, побороть коррупцию когда ты её возглавляешь это "долгая борьба".
Просыпаешься, смотришь в зеркало, потом на рожи Юзика, Баканова, Богдана и прочих негодяев и всё понимаешь
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Украинцы должны осознать: нужно побороть коррупцию в себе .
Договорняки, взятки, кумовство
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Скоро очень скоро нас накроет светлое завтра, НО НЕ ВСЕХ! ПОИМЕННЫЙ СПИСОК ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ! А ЛОХИ ПЛАТЯТ ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!
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Да прошло немногим более полгода страна катиться в пропасть шож этот имбецил натворить успеет за пять лет?Боюсь шо от Украины ничего не останется гораздо раньше
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А с чего это долгая?
Порошенко и должен был и ВСУ поднять и коррупцию побороть за пять лет.
Порошенко и должен был и экономику, разрушенную агрессией паРаши, восстановить и коррупцию побороть за пять лет.
Порошенко вывел за пять лет показатели в экономике к довоенным.
Так чем уЗеленские занимаются, если ничем не надо заниматься тем, что было первоочередным с началом агрессии паРаши и показатели в экономике не превышают тех, которые были достигнуты при Порошенко?
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А думаешь легко это разрушить?
Нелегко.
А надо. ***** велит.
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Cвинарчуки можуть не хвилюватись щодо свого минулого . Бентежити їх має лишень конкуренція з боку опаришів від зеленої мухи зе-зе .
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А на "Свинарчуков" ничего и нет, т.к. никто не может показать легальный канал поставки запчастей к военной технике и цены по этому легальному каналу...
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Да, лохторату много чего влили в уши и, главное, всё повесили на Порошенко, а теперь лохторат стал законником - Моника ни за что не отвечает, т.к. есть определённые должностные обязанности - пусть тот и отвечает и ничего не должен делать того, что делал или должен был делать, с точки зрения лохтората, Порошенко, опять же - исходя из должностных обязанностей.
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а ты утырок думал, что тут все просто, типа как хером по роялю, а ту оказывается еще нужно и беню с его мудаками за жопу брать?
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Главное ему надо было убедить лохторат, что коррупцию можно побороть за 5 лет и потому Порошенко - бяка, а теперь убедить лохторат, что это - долгий процесс...
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Позвони Баканову на счёт этого черта (чертей), жополиз!
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*****. Одни пустые лозунги.
"Кухаркины дети" при власти.
"Долой кухонное рабство ! Раскрепощенная женщина - строй социализм!".
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Да ладно долгая, ты ж быдлу рассказывал что у тебя всё скінчилось і подолано. А теперь оказывается не всё так однозначно, да и кентов надо на теплые места расставить.
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Гончарук был прав - в башке Осла полный туман. Ни стратегии, ни тактики. Сел в кресло и сидит, как пень.
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Короче за 5 лет не успеет... Хотя можно было начать с олигархов которые и есть главные коррупционеры все основные схемы на них заточены. Но Зе с ними уже договорился.
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"Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что действующая власть сейчас борется с коррупцией, но это длительный процесс." - если у коррупционеров конфисковывать всё, а ментам выдавать твёрдых 0,5% от конфискованного, то с коррупцией будет покончено в течении года. Начнут с самых богатых, чтобы больше заработать.
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А если ментам разрешить разграбить корупционеров ? Мы смело в бой пойдем за власть советов! Разрушим все до основания а затем! Напишем заявление в Макшанию, рабами! Как мой план?
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А если коррупционеры заплатят ментам 0.6%?
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Нічого довго розгойдуватись.
Саджай баригу з основними підбарижниками, припиняй цю безглузду кроваву бійню на Донбасі та налагоджуй нормальні стосунки з Росією. І все буде добре.
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Звиняюсь. хто барыга? Беня, Зеленский или Лысый?
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То так званий ;Андрій Смицький;. Сепаратист.
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І як ми почули...у вас немає ні плану, ні чіткого розуміння..
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Хм, а в Эмиратах за неделю решили этот вопрос, и 110 млрд долларов еще в казну вернули Це довга битва, - Зеленський про боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 3787
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Вякать о беспощадной борьбе с коррупцией на протяжение 5 лет. Беспроигрышный вариант.
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Лучшеб рассказал куда планирует податься в очередной отпуск. В какую страну? Я так думаю - единственная стратегия Осла - погулять по миру. За счет зетипиллов. Выбрали туриста
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Оно не "турист". Оно гробовщик Украины.
"Зиц-председатель Фунт" ликвидационной комиссии по утилизации проекта "Украина".
"Распродажа в связи с ликвидацией".
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