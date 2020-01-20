 Это долгая битва, - Зеленский о борьбе с коррупцией

Об этом он сказал в интервью изданию The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Зеленский напомнил, что сейчас проходит реформа прокуратуры - были уволены несколько тысяч прокуроров, сотни должны пройти повторную квалификацию.
"Во-вторых, сейчас мы принимаем законы о реформировании служб безопасности. Опять же, это долгий процесс", - пояснил он.
Также глава государства рассказал о проблемах в судебной системе Украины и напомнил о старте работы Высшего антикоррупционного суда.
"Это долгая битва. Но когда у нас будут эти сильные институты, мы прекратим всю коррупцию", - сказал он.
Давай по новой все.
До сих пор не верю в то, что это президент страны
В интернете появилась петиция с просьбой газифицировать Читу, Иркутск и Улан-Удэ - Росбалт.
НУ, а шо Сурков? Поцеловались в уста?
Но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не смог...
Может в офшорный Оман завозят наличные?
Может разницу между реальной стоимостью и стоимостью продажи выдают наличными или разницей в стоимости?
А что по остальным вопросам?
а еще перед выходм за неделб подавать заявление для чего и зачем выходишь тогда не будет бандтизам
а еще ездить токо на лесапедах тогда не будет дорожных проишечтвий
.....
короче таких умных идей можно дофига придумать!!
Неужели ты думаешь что оманский осел в свои офшоры деньги из Привата налом привозил?
Как я за Бубочку переживаю, нет
Барбос,
Который барскую усердно службу нес,
Увидел старую свою знакомку,
Жужу, кудрявую болонку,
На мягкой пуховой подушке, на окне.
К ней ластяся, как будто бы к родне,
Он, с умиленья, чуть не плачет
И под окном
Визжит, вертит хвостом
И скачет.
"Ну, что, Жужутка, как живешь,
С тех пор, как господа тебя в хоромы взяли?
Ведь, помнишь: на дворе мы часто голодали.
Какую службу ты несешь?" -
"На счастье грех роптать,- Жужутка отвечает,-
Мой господин во мне души не чает;
Живу в довольстве и добре,
И ем и пью на серебре;
Резвлюся с барином; а ежели устану,
Валяюсь по коврам и мягкому дивану.
Ты как живешь?" - "Я,- отвечал Барбос,
Хвост плетью опустя и свой повеся нос,-
Живу по-прежнему: терплю и холод,
И голод,
И, сберегаючи хозяйский дом,
Здесь под забором сплю и мокну под дождем;
А если невпопад залаю,
То и побои принимаю.
Да чем же ты, Жужу, в случай попал,
Бессилен бывши так и мал,
Меж тем как я из кожи рвусь напрасно?
Чем служишь ты?" - "Чем служишь! Вот прекрасно!-
С насмешкой отвечал Жужу.-
На задних лапках я хожу".
Как счастье многие находят
Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!
ну и далее по тексту...
Просыпаешься, смотришь в зеркало, потом на рожи Юзика, Баканова, Богдана и прочих негодяев и всё понимаешь
Договорняки, взятки, кумовство
Порошенко и должен был и ВСУ поднять и коррупцию побороть за пять лет.
Порошенко и должен был и экономику, разрушенную агрессией паРаши, восстановить и коррупцию побороть за пять лет.
Порошенко вывел за пять лет показатели в экономике к довоенным.
Так чем уЗеленские занимаются, если ничем не надо заниматься тем, что было первоочередным с началом агрессии паРаши и показатели в экономике не превышают тех, которые были достигнуты при Порошенко?
Нелегко.
А надо. ***** велит.
"Кухаркины дети" при власти.
"Долой кухонное рабство ! Раскрепощенная женщина - строй социализм!".
Ты Юзика видел?
Саджай баригу з основними підбарижниками, припиняй цю безглузду кроваву бійню на Донбасі та налагоджуй нормальні стосунки з Росією. І все буде добре.
"Зиц-председатель Фунт" ликвидационной комиссии по утилизации проекта "Украина".
"Распродажа в связи с ликвидацией".