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 Политика Украины
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 Мы с ним нашли общий язык: этот опыт сделает нас сильнее, - Гончарук об отношениях с Зеленским

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал, как повлияла недавняя публикация серии аудиозаписей на его отношения с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в интервью телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкрой на УНИАН.

"Я думаю, что президент - взрослый, мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык и, я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос, не обиделся ли на него президент.

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Он также рассказал, что совещание, во время которого осуществлялась запись, является еженедельным - подобные проводят по понедельникам.

"Мы с Национальным банком сейчас очень тесно сотрудничаем. И это точно не была какая-то встреча, которая является чем-то экстраординарным. Мы постоянно наблюдаем за тем, какие макроэкономические процессы происходят, у нас каждый понедельник совещание. Например, завтра у нас будет примерно такое же совещание. Это регулярное рабочее событие, которое мы проводим регулярно. Для того, чтобы наши органы, которые отвечают за фискальное направление политики, и Национальный банк, который отвечает за монетарную политику, хорошо понимали друг друга", - пояснил он.

Гончарук также отметил, что у правительства не всегда совпадают позиции с Нацбанком относительно монетарной политики.

Источник: https://censor.net.ua/n3170714
 
   
 Топ комментарии
 
Да вы сошлись на том шо у вас обоих пусто в балде и нечего гнать друг на друга
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Да вы сошлись на том шо у вас обоих пусто в балде и нечего гнать друг на друга
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Варто мужик сумний на дорозі, до нього Підходить його друг і питає:
- Що такий сумний? Грошей немає?
- Та ні, є.
- Що, в магазині горілки немає?
- Та ні, є.
- А чому тоді сумний?
- Не хочеться…
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Мужик з ріболовлі йде, бачіть его сусід по дачі сидить в шезлонгу, а перед ним зірки великого тенісу ріжуться в теніс. - Їй, ти як це? ... - Це мені Золота рибка бажання Виконала! - А де ж ти ее роздобув? - Так у нашому ставку, відразу за очеретом, только вона стара Вже и глуха, Виконує только Одне бажання и то если почує! Мужик моментом кинувши до ставка ... в загально зловив. Ну, риба Дійсно стара. Хвіст облозі, луски практично немає, рот звістку в гачком. Ну і каже людським голосом. - Я вже стара, можу только Одне бажання Виконати! І говори голосніше, а то я глуха стала ... - Хочу много грошей! - Чого много? - долларов! - Чого чого? - баксів! БАГАТО баксів! - А-а-а-а! Зрозуміла. Зроблю. Іди Собі з богом! Будуть тобі ... як ти їх там назвавши? - Баксі! - Ага. Мужик біжить до себе на дачу, а там з Усього світу до него факс-повідомлення летять. Вся дача, весь будинок забитий факс-папером, в загально факсами. Мужик засмутівся: - Від блін, глуха риба. Одне бажання, и то неправильно почула ... Підходить сусід: - Та ні переймайся. Я ж теж у риби не "великий теніс» просив?
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Доки не пересаджаєте "соросят", тобто маріонеточного баригу і основних підбарижників - толку не буде!
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Пока в Украине будет такое количество дебилов и оно будет голосовать толку не будет . Интересно как ты думаешь соросята рептилоиды или нет?
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Злочинці вони - які мають сидіти у в'язниці.
А стосовно голосування, так у людей вже увірвався терпець.
І якщо нинішня влада облажається - буде декому ще гірше. Адже баризі вороття немає. Тому голосуватимуть за Бойка і Юлю.
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Та это всё я и так понял из твоего предыдущего поста особенно то шо тебе ещё непонятно облажались они или нет . Ты на вопрос ответь соросята рептилоиды или нет? А аналитику от тебя и прогнозы себе оставь
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Сидить хлопець на лавці. - Ппц! Ваще ппц!. Тут Підходить один и питає: - Що трапа? Хлопець відповідає: - Сідай розповім .. Друг СІЛ: - Коротше тут віявляється лава пофарбована
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Цікаво, а що вони там в ОП іще загального знайшли?
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Интересно послушать тех кто расказывал до этого что ЗЕ хороший а вокруг плохие! ВОТ ВАШ ХОРОШИЙ ЗЕ ПРОСТО ПОКРЫВАЕТ СХЕМАТОЗНИКОВ! НУ КАК ХОРОШИЙ ДА!!
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Цирк Коломойского. Борьба нанайско-еврейских мальчиков.Гончарук написал заявление об отставке/ Зеленский отказался отправлять Гончарука в отставку
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С таким же успехом он мог подать заявление уборщице . Верховная Рада должна принять его отставку ну то такое мелочи
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После курса семейной терапии они решили никогда не расставаться. короче, совет да любовь. Но как же разлучник Богдан?
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интересно, как-бы Зе поступил, случись такое в его фирме 95-Квартал?
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А ты уверен что "успехи" 95 квартала, заслуги именно янеЛоха? Оно кажется вообще ни бельмеса ни в чём не понимает! Можно скорее предположить что этот ГеНиталисимус просто воспользовался какой то шестёркой, которая на своем горбу и тянула квартал, а Осел Оманский просто воспользовался плодами чужого труда выступая в роли этакого фетиша.
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