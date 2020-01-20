 Гончарук об отношениях с Зеленским: Мы с ним нашли общий язык, этот опыт сделает нас сильнее

Об этом он сказал в интервью телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкрой на УНИАН.

"Я думаю, что президент - взрослый, мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык и, я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос, не обиделся ли на него президент.

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Он также рассказал, что совещание, во время которого осуществлялась запись, является еженедельным - подобные проводят по понедельникам.

"Мы с Национальным банком сейчас очень тесно сотрудничаем. И это точно не была какая-то встреча, которая является чем-то экстраординарным. Мы постоянно наблюдаем за тем, какие макроэкономические процессы происходят, у нас каждый понедельник совещание. Например, завтра у нас будет примерно такое же совещание. Это регулярное рабочее событие, которое мы проводим регулярно. Для того, чтобы наши органы, которые отвечают за фискальное направление политики, и Национальный банк, который отвечает за монетарную политику, хорошо понимали друг друга", - пояснил он.

Гончарук также отметил, что у правительства не всегда совпадают позиции с Нацбанком относительно монетарной политики.