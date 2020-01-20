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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4306) США (16051) Трамп (2759)

 Как президент Украины, я сделал то, что мог, - Зеленский о стратегическом партнерстве с США

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что хотел бы иметь хорошие надежные отношения с США как одним из стратегических партнеров Украины и не быть вовлеченным во внутриполитические процессы в этой стране.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров – США", - сказал он в интервью The Times of Israel, опубликованном в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что привык вести себя так и ведёт себя так, чтобы избежать какого-либо участия или вовлечения Украины, или каждого отдельного украинца, в политическую ситуацию в США.

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"Это их страна (США. - Ред.), и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - заявил он.

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3170713
 
   
 Топ комментарии
 
а кто у нас сейчас президент?
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Вова, по ходу, крім як грати по роялю, ти нічого бідьше і не можеш "сдєлать".
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Розісрав відносини з усіма партнерами . Виконує всі забаганки ху..а ... .
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Тот кто запретил мультик - Король Вислюк ибо не может терпеть конкуренции. Кстати не удивлюсь если с него этот мульт и делали
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Лучше б ты с Моникой Левински разговаривал.
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Ну ну. А кто уже готов был CNN интервью давать, устроившись в удобной позе?
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це точно, все що зміг(а міг він небагато), все зробив, і головне ,- імпічмент Трампу
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Вова, по ходу, крім як грати по роялю, ти нічого бідьше і не можеш "сдєлать".
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Спасибо! Вляпались по самые уши,- теперь не отмыться.
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Розісрав відносини з усіма партнерами . Виконує всі забаганки ху..а ... .
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Нацбанк Хазарії організовує флешмоб !!! Згадався анекдот: ".... Все, що можу! .."З цього приводу згадався старий анекдот:

Султан постарів, постарів, а гарем все такий же великий, як и во время его молодості.
В кінці тижня приходити Доглядач гарему и каже господареві, что, Мовляв, чи не Завада б Виконати свой подружній обов'язок, а то и до бунту в гаремі недалеко. Султан каже:
- Клич всех !!!
- Як всех?
- Всіх! - я сказав.
Приходити весь гарем. Збудував султан їх усіх в ряд и каже:
- Роздягайтесь!
- Повертайся!
- Нахіляйтеся!
Уявляєте картину? Підходить до кожної ззаді І, цілуючі в зад, каже:
- ВСЕ, ЩО можу!
Тоді не знали слова "флешмоб", но це ВІН и був.
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Ну все Вислюк ты потрудился на славу можешь с чистой совестью ехать отдыхать . Мать моя женщина от это ПРЭЗИДЕНТ 👍👍👍👍
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У бридкому сні не приснитьсябільшого кошмару...
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Ти зробив, небільше ніж Здатен Как президент Украины, я сделал то, что мог, - Зеленский о стратегическом партнерстве с США - Цензор.НЕТ 4717 Про президента розповідай жінці Как президент Украины, я сделал то, что мог, - Зеленский о стратегическом партнерстве с США - Цензор.НЕТ 4212
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Поки воно виконуюче обов'язки - треба зменшити до мінімуму зустрічі з західними політиками - крім того що воно совковатне , так ще й дурне як пробка . Меле таке , що ні в тин , ні в ворота . Ганьбить Україну та Народ України .
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Сделал всё что смог.

А смог только обосраться
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Краще б ти, Вова, взагалі нічого не робив...
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А смог ты крайне мало...можно даже сказать что ты не осилил даже малой части того что должен был сделать...
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А почему в прошедшем времени и так обреченно?! Что все гаплык нормальным отношениям у нас появились новые приоритеты и стратегические партнеры?
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А смогла Моника не много - секс по телефону Рыжего не возбуждает
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Цікава статєйка. Повністю в єврейському стилі.https://www.timesofisrael.com/a-serious-man-zelensky-bids-to-address-ukraines-dark-past-brighten-its-future/
"Він визнає, але менше говорить з приводу участі українців у злочинах Голокосту, вважаючи за краще висвітлити дії праведних язичників України та відносну маргінальність явного антисемітизму в ******** Україні."

Про Бабин Яр (сіоністи таки додавили свою концепцію-абсолютно єврейського пам'ятника,і що за мільйон ???):

"- Певним чином тут почався Голокост - можливо, мільйон євреїв і більше вбито, в основному не в таборах, а в "Голокості куль", в тому числі в Бабиному Яру.
-Більше 1 мільйона.....
-Проект у Бабіному Яру - це той, про який з Вами говорив Натан Шаранський?
-Так Так. Ми говорили один з одним. Ми запитали рабинів, чому це не робилося раніше. Існували різні ідеї для проектів. Але зараз це доопрацьовано, і ми вирішили, що цього року розпочнуться фактичні будівельні роботи."
Про припинення вогню (оманському не доповідають про бої в Золотому ,вбитих і поранених ?):

"Чи є прогрес?
Я бачу прогрес, оскільки кількість обмінів вогню значно скорочується. Але вона все ще присутня."
Про національну пам'ять :
"Давайте знайдемо тих людей, імена яких не викликають суперечок у нашому теперішньому та в майбутньому. Назвемо пам'ятки та вулиці тим людям, імена яких не провокують конфлікт."

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а что то полезное сделать моника нИШмогла )))
в качестве клоуна оно могло больше
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Возоржал
Ну нут как бе 3 варианта
Он дебил
Он держит нас за дебилов
Он дебил который держит нас за дебилов
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А что он сделал? Я в танке? Я что то пропустила?
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Как президент Украины, я сделал то, что мог, - Зеленский о стратегическом партнерстве с США...

и умыл руки. Типо , я вам ничего не должен. Отстаньте. А Порох делал что мог и еще больше. Он был Президент.
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