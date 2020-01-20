Как президент Украины, я сделал то, что мог, - Зеленский о стратегическом партнерстве с США...

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров – США", - сказал он в интервью The Times of Israel, опубликованном в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский указал, что привык вести себя так и ведёт себя так, чтобы избежать какого-либо участия или вовлечения Украины, или каждого отдельного украинца, в политическую ситуацию в США.
"Это их страна (США. - Ред.), и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - заявил он.
Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Султан постарів, постарів, а гарем все такий же великий, як и во время его молодості.
В кінці тижня приходити Доглядач гарему и каже господареві, что, Мовляв, чи не Завада б Виконати свой подружній обов'язок, а то и до бунту в гаремі недалеко. Султан каже:
- Клич всех !!!
- Як всех?
- Всіх! - я сказав.
Приходити весь гарем. Збудував султан їх усіх в ряд и каже:
- Роздягайтесь!
- Повертайся!
- Нахіляйтеся!
Уявляєте картину? Підходить до кожної ззаді І, цілуючі в зад, каже:
- ВСЕ, ЩО можу!
Тоді не знали слова "флешмоб", но це ВІН и був.
А смог только обосраться
"Він визнає, але менше говорить з приводу участі українців у злочинах Голокосту, вважаючи за краще висвітлити дії праведних язичників України та відносну маргінальність явного антисемітизму в ******** Україні."
Про Бабин Яр (сіоністи таки додавили свою концепцію-абсолютно єврейського пам'ятника,і що за мільйон ???):
"- Певним чином тут почався Голокост - можливо, мільйон євреїв і більше вбито, в основному не в таборах, а в "Голокості куль", в тому числі в Бабиному Яру.
-Більше 1 мільйона.....
-Проект у Бабіному Яру - це той, про який з Вами говорив Натан Шаранський?
-Так Так. Ми говорили один з одним. Ми запитали рабинів, чому це не робилося раніше. Існували різні ідеї для проектів. Але зараз це доопрацьовано, і ми вирішили, що цього року розпочнуться фактичні будівельні роботи."
Про припинення вогню (оманському не доповідають про бої в Золотому ,вбитих і поранених ?):
"Чи є прогрес?
Я бачу прогрес, оскільки кількість обмінів вогню значно скорочується. Але вона все ще присутня."
Про національну пам'ять :
"Давайте знайдемо тих людей, імена яких не викликають суперечок у нашому теперішньому та в майбутньому. Назвемо пам'ятки та вулиці тим людям, імена яких не провокують конфлікт."
в качестве клоуна оно могло больше
Ну нут как бе 3 варианта
Он дебил
Он держит нас за дебилов
Он дебил который держит нас за дебилов
и умыл руки. Типо , я вам ничего не должен. Отстаньте. А Порох делал что мог и еще больше. Он был Президент.