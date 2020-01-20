 Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 20 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.
"Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник применил станковый противотанковый гранатомет - 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. 10 вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: семь раз вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины и из станковых противотанковых гранатометов - 9 выстрелов; рядом с Новоалександровкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 8 мин", - говорится в сводке.
Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
С началом этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Травневого и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
За текущие сутки потерь нет.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Уже не Порошенко договаривался (который наживался на войне), уже Зеленский. А результат один и тот же - погибшие за 2018ый год примерно равно погибшим за 2019ый год (около сотни), раненых несколько сотен. Каждый день гибнут наши воины от пуль снайперов. Из 10 вчерашних 8 раненых - в районе разведения Золотое.
Как вы думаете, почему так происходит?
Марк Савчук
Десять раненых и один погибший...
Будьте прокляты вы, избравшие клоуна во время войны.
Светлана Самборска
Январь 19, 2020
Это делается для того, чтобы скрыть правду о бесполезности разведения сторон на участке в Золотом, которое завершилось в начале ноября 2019 года.
Читать далее
За його словами, обговорювався "комплекс питань", пов'язаний з необхідною Москві відмовою Києва від самостійної зовнішньої політики (Фінляндизації України) й усім тим, що вже раніше домовлялися щодо Донбасу та входження її до складу Нової Союзної Держави, Кремль способом ультиматумів та погроз найближчим часом може почати тиск (на українських олігархів та Зеленського особисто щодо змін в Українську Конституцію та відмову назавжди від Західного вектору). Останні новини про зміни в Конституції РФ це є сигналом що **** остаточно визначевся що він довічно очолить ново створену структуру з колишніх республік СРСР.
https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA&feature=emb_title&app=desktop
Капитуляция, отступление, отвод войск, слив Украины успешно продолжается. Нас е&ут, а мы крепчаем...