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 Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС

19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 20 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник применил станковый противотанковый гранатомет - 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. 10 вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: семь раз вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины и из станковых противотанковых гранатометов - 9 выстрелов; рядом с Новоалександровкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 8 мин", - говорится в сводке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боец 72-й ОМБр Валерий Закусило погиб 18 января от пули снайпера на Донбассе

Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. 

С началом этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Травневого и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

За текущие сутки потерь нет.

Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170712
 
 
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Вопрос к любителям Зеленского: как вы думаете, почему они не перестают убивать наших ребят, несмотря на то что по договренностям достигнутым в Париже, у нас уже 18 дней как полное прекращение огня?
Уже не Порошенко договаривался (который наживался на войне), уже Зеленский. А результат один и тот же - погибшие за 2018ый год примерно равно погибшим за 2019ый год (около сотни), раненых несколько сотен. Каждый день гибнут наши воины от пуль снайперов. Из 10 вчерашних 8 раненых - в районе разведения Золотое.
Как вы думаете, почему так происходит?

Марк Савчук
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Это слишком сложный вопрос для мозга креветок . Ответ на него может дать человек Зебил не в состоянии.
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Интересно, Зеленский звонил уже Путину с поздравлениями? Все-таки такие успехи не каждый день бывают. Да и Крещение, опять же - повод не хуже Рождества.
Десять раненых и один погибший...

Будьте прокляты вы, избравшие клоуна во время войны.

Светлана Самборска
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Президент США завжди спілкується з рідними захиблих воїнів. А наш цурається. Нашому спілкуватися з лохами в падлу.
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Блін, ця війна нас роз'єднує, як і герої. Так сказав президент. Треба відводити війська і об' єднюватись, мабуть.
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Волонтеры шокированы огромными потерями ВСУ и обвиняют штаб ООС во вранье
Январь 19, 2020
Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1078

Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 170
Это делается для того, чтобы скрыть правду о бесполезности разведения сторон на участке в Золотом, которое завершилось в начале ноября 2019 года.
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ну да..., просто сдача завоеванных когда то кровью территорий....

Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 568
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Зеленський дійсно мав в Омані складні таємні перемовини з російськими високопосадовцями (Фінляндизації України) - Валерій Соловей.

За його словами, обговорювався "комплекс питань", пов'язаний з необхідною Москві відмовою Києва від самостійної зовнішньої політики (Фінляндизації України) й усім тим, що вже раніше домовлялися щодо Донбасу та входження її до складу Нової Союзної Держави, Кремль способом ультиматумів та погроз найближчим часом може почати тиск (на українських олігархів та Зеленського особисто щодо змін в Українську Конституцію та відмову назавжди від Західного вектору). Останні новини про зміни в Конституції РФ це є сигналом що **** остаточно визначевся що він довічно очолить ново створену структуру з колишніх республік СРСР.
https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA&feature=emb_title&app=desktop
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Капитуляция, отступление, отвод войск, слив Украины успешно продолжается. Нас е&ут, а мы крепчаем...
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