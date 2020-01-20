 Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24" в воскресенье вечером, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Свое заявление об отставке, переданное президенту, премьер объяснил необходимостью подтвердить вотум доверия к себе со стороны главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ расследует прослушку в кабинете Гончарука, - Рябошапка

"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение последних четырех месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам. И, очевидно, наживаем много врагов", - сказал глава Кабмина.

"Я думаю, что спецслужбы разберутся, кто именно записывал... Фактически, я считаю, что это преступление. Я считаю, что то, что было сделано - это недопустимо. Это, в том числе - угроза национальной безопасности с целым рядом соображений. Но, главная моя идея, сообщение, заключается в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией", - сказал Гончарук.

По словам премьер-министра, в нынешнем правительстве нет коррупции и работают честные министры. Говоря о самих записях его разговора, которые были опубликованы, Гончарук заявил, что в них были "нарезаны цитаты, выдернутые из контекста и приправленные комментариями". "Все это манипулятивным образом было подано", - добавил он и назвал мероприятие, где производилась запись, рабочим совещанием, на котором не было ничего криминального.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

Также читайте: YouTube-канал, на котором публиковали "пленки Гончарука", удалили

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.