EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  209  7
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4306) коррупция (7604) отставка (2500) Гончарук_Алексей (544)

 Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал угрозой национальной безопасности Украины факт того, что его прослушивали.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24" в воскресенье вечером, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Свое заявление об отставке, переданное президенту, премьер объяснил необходимостью подтвердить вотум доверия к себе со стороны главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ расследует прослушку в кабинете Гончарука, - Рябошапка

"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение последних четырех месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам. И, очевидно, наживаем много врагов", - сказал глава Кабмина.

"Я думаю, что спецслужбы разберутся, кто именно записывал... Фактически, я считаю, что это преступление. Я считаю, что то, что было сделано - это недопустимо. Это, в том числе - угроза национальной безопасности с целым рядом соображений. Но, главная моя идея, сообщение, заключается в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией", - сказал Гончарук.

По словам премьер-министра, в нынешнем правительстве нет коррупции и работают честные министры. Говоря о самих записях его разговора, которые были опубликованы, Гончарук заявил, что в них были "нарезаны цитаты, выдернутые из контекста и приправленные комментариями". "Все это манипулятивным образом было подано", - добавил он и назвал мероприятие, где производилась запись, рабочим совещанием, на котором не было ничего криминального.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

Также читайте: YouTube-канал, на котором публиковали "пленки Гончарука", удалили

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Источник: https://censor.net.ua/n3170711
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ага.. дуже прозоро начисляєте собі місячну зарплату в розмірі пенсії за сто років.
 показать весь комментарий
 
 
А реальна загроза для національної безпеки вже сидить на Банковій і на Грушевського і на всіх ключових посадах.
 показать весь комментарий
 
Мне мои знакомые агитировавшие за зе-зе напоминают кадра из моей молодости активно пропагандировавшего уринотерапию Прошло время , он уже охладел к этому своему увлечению , проблемы со здоровьем у него остались , но не это на слуху . Чаще со ржачкой вспоминают литры мочи им выпитой . Вот точно также и фанаты зе-зе - ослиную мочу еще пьют но уже меньше хвалят . Время идет .
 показать весь комментарий
 
 
чет до боли знакомое!!и гончар не оригинален!чёт сродни того как небезызвестный персонаж объяснял что проститутки на заказ провокация журналюг!!и этот туда же клонит!!(хороша проверка на ,,вотуум доверия!!"янелоха!!и всю нацию хочет в ,,янелохи"подписать!!) Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине - Цензор.НЕТ 6205 Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине - Цензор.НЕТ 4579
 показать весь комментарий
 
P.S.да и от скромности похоже не умрёт!!очередной,,бескомпромиссный борец с коррупцией" возглавив её!! Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине - Цензор.НЕТ 6720 Мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - Гончарук о причинах публикации записей разговоров в Кабмине - Цензор.НЕТ 9808
 показать весь комментарий
 
те, що цей уряд профанів і дебілів нікого не влаштовує (з такими-то провалами в економці...), і його вже потрібно міняти - очевидно. Саме для цього і організували і запис, і оприлюднення його.
Але проблема в тому, що "хотелки" різних груп, які хочуть взяти під контроль уряд - нетотожні. Від уряду всі ці різношерстні групи хочуть своє, що протирічить бажанням інших. Зажопам потрібен уряд, підконтрольний *****; бабібені - щоб йому було добре; клован, хош-не-хрш, мусить звертати увагу на хотєлки МВФ; рижемразівським - по своєму... І навіть бабцяюдька підключилася на свої хотєлки...
Так що міняти його будуть. І зроблять крайнім за ті всі провали, щоб відвести звинувачення від тих, хто його призначав.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх