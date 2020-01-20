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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4306) история (1663) конфликт (723) память (976) политика (3278)

 Украинцы могут строить общую историю, искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт, - Зеленский

История Украины достаточно сложная, поэтому нужно искать точки соприкосновения, тех героев, имена которых не вызывают конфликтов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос в том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе. Это очень сложный и деликатный вопрос. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Есть герои, которых чествуют на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои, и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы в честь людей, чьи имена не провоцируют конфликт", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, Путин понимает мою позицию, что Украина - независимая страна, - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что сейчас у украинцев есть современные герои - люди, которые творят историю, ученые, те, кто осваивает космос, великие спортсмены, многие писатели, люди, которых уважают во всех частях Украины. "Давайте держать политику подальше от этой темы", - призвал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3170709
 
 
 Топ комментарии
 
Тупий пархатий жидяра, ти і твій смердючий кагал яким боком до України та її історії ?
Щоб тебе заціпило, сволоту, раз і назавжди: забудь =нас=, виродок.
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Какой же он подонок , как я его терпеть не могу . Всех героев кто отдал жизнь за Украину надо чествовать , а не выборочно .
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Чмо какая разница, от зебіли вибрали мерзоту в президенти
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Надо называть вещи своими именами, это жыд ненавидит Украину и украинцев ! Аминь!
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Вас тут забанят за жыда, хотя в украинском и польском языках - это литературное выражение...
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Цього дауна колись попустить? У нас завдання шукати таких героїв, що влаштовують сусідів або когось іншого, чи тих, хто поклав життя за Україну? Це криворізькому пацику потрібно когось шукати, а українцям герої вже відомі. Хоча і не всі. Нам нашу історію від імперського лайна ще вичищати і вичищати.
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Кому Бандера не Герой, тому Україна - не батьківщина!
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Кому Бандера не Герой, тому Україна - не Батьківщина!
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і як то виглядає: кому Сталін не герой, тому Україна - не Батьківщина?
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Вообще героями в Украине должны быть те кто боролся за её независимость, и за её развитие. Не на словах а на деле. Которые были и есть настоящими патриотами. А не малоросы которые прячут свою продажную душонку под вышиванкой и претворяются патриотами.
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А ще хтось має сумніви щодо тупізни презедента !?🐸
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вже подавно йх немае але після фільмування кротежу на траур
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Что значит «построим» историю и что значит «разная»?
Историю должны писать историки, а не политики. А то получится такая же муйня как у кацапов... ложь на лжи.
Орда - Тартария - Московия и вдруг опа - Русь. По решению одного царька...
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Історію творить народ і його героями є ті, хто боровся і віддав своє життя за його Свободу, а не ті, хто асфальтував площу біля пам'ятників більшовицьким імперським паханам і мясникам з НКВД.
Зеленський прибери захисників з лінії зіткнення - вони роз'єднують ОРДЛО і Україну і не стануть спільними героями.
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Монико зеленское хочет сказать что для него гиви с моторылой и куриный маршаль герои Украинцы могут строить общую историю, искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3320
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А може він саме на це й натякає? Ну, це вже вапше, глядь!
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ну тоді нехай патч відасть назад до бригади Украинцы могут строить общую историю, искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5836
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мразь малороская!нет,мы лучше всех ватников и кацапов погоним на кацапию!вместе с тобой!и будь у нас свои герои!
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Нема конфликта.Бо у москалей история априори лживая.И все эти Мараты Казеи,Зои Космодемьянские,Павлики Морозовы,Панфиловцы,Молодая Гвардия и т.п. простое пропагандисткое мифотворчество подогнанное в нужный идеалогический контест целей коммунистической партии.Сегодня, именем Захараста террориста назвали улицу в Севастополе.Тобто лживые,сотканные из пропаганды и лжи террористы стали вдруг героями для миллионов обманутых
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Що ця віслючина верзе про "роз'єднувати"?
Хіба що "хєроїчні" імена мотороли, гіві, захарченка та інших упирів. Або якісь псевдогерої радянської доби, криваві революціонери, чекісти, червоні комісари та інша наволоч.
Все. І яка в дідька "різна історія", воно про що? Про Західну Україну? - не думаю, що когось образять герої періоду Австро-Угорщини.
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нет а Львовские гусары - это отдельная песня Австро- Венгрии
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Треба прямо говорити, що Ще цими словами не об'єднав, а роз'єднав українців. Мабуть ***** аплодує.
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Пока разные ослы не мешают и не втирают нам про то какие мы разные, все у нас у украинцев нормально.
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Та да, шота ми і Зеленський стаємо все більше разнимі, хоча в більшості випадків люди в Україні не помічають своєї разності, навіть, коли між ними відбувається розмова двома мовами.
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73/43%зебілів навязали нам всім клована з Г+Г. Зебілам всім - поку, "какаяразница". Їм Україна - поку.
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Это опасная глупость или измена. Никогда ни один коммунист не будет мне близок, кем бы он ни был, хоть убийцем говном-сифлитиком-лениным, хоть приспособленцем, каким-нибудь поэтом или конструктором, какого укокошили свои же, хоть он и сконструировал очередую душегубку для нквд. Никогда ни один слуга россии не будет мне близок. Нет общих героев в оккупантов и в оккупированных. Никогда не было и не будет. Не хотите "конфликта" улиц - называйте их цифрами, иначе же у вас никогда ничего не получится. "Компромисса" не будет. Я понимаю хитрожопого еврея, который и вашим и нашим, абы выжить, да еще и с гешефтом, но это не тот случай. И только попробуйте начать "делать историю" - руки повыкручиваем. Историю пусть пишут историки, хватит уже ее "делать" дуракам-политиканам с пустотой в голове.
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вони вже почали "делать". Ще десять місяців тому. Шкода, що помічати не хочуть. Навіть попри прямі посили задовго до початку дій, як то:
"В 2014 году, 1 марта, Зеленский обратился к украинской власти и лично к российскому президенту Владимиру Путину в студии украинского телеканала ТСН.
«Хочу обратиться к нашей сегодняшней власти… Прошу вас уважать народ. И если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь. Отстаньте от них. Дайте им возможность по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну», - обратился Зеленский к украинской власти.
Также он обратился к президенту РФ Путину.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы… И если вы хотите, я лично... я честно говорю, надо вам - я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени наш народ», - сказал Владимир Зеленский."
https://ru.krymr.com/a/chto-govoril-kandidat-v-prezidentu-ukrainu-o-polyostrove-kak-artist-i-kak-politik/29857064.html (з відео, дивіться, читайте більше, там, зокрема, і про Крим)
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Если бы Зеля был не враг -- он был бы прав! -- но враги разъединяют и добивают лежачих...
О каких Героях он глаголит? -- где они -- все такие разные?
Есть люди, которые боролись за свою Волю и Землю -- они говорили по-украински. И они Герои!

-- а все остальные -- это те, которые с украинцами воевали. У них тоже есть герои на этом фронте -- на Украинском фронте!
Мне трудно говорить о Зеле -- если все ниточки в пятерне Коломойского.
Нету никакого Зеленского... -- есть Голобородько! ...*)
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Ця зелена смердюча потвора пропонуе мене шанувати тільки тих "хероїв", яких дозволить Уйло?!!!

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Комментарии "патриотов" с каждым днем все безумнее и безумнее. Неужели все так плохо?
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когда будешь чтить память гиви и моторілі как вовке зеленское
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Но тогда надо что-то делать. Какой смысл сходить с ума в интернете.
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Едь в Израиль и там своим пейсатым братьям рассказывай кого им чествовать, а кого посылать подальше, бо у них там сложная история с арабами., и посмотрим шо там с тобой сделают.
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"""Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем Источник: https://censor.net.ua/n3170709"""
Пани ЛЕНА ЗЕ - заклейте мужу рот скочем
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вы таки шо просто Бубочка хочет поехать в Израиль на отмечание годовщины освобождения Освенцима и толкнуть речь Украинцы могут строить общую историю, искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7395 И беня таки понёс деньги ведь если шо его тухес от США не кто не прикроет
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И о героях
Ветеран ВОВ сказал правду о Сталине и победе в войне https://youtu.be/3E-FC5x4DV8 Украинцы могут строить общую историю, искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1155
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А хіба існують герої, які влаштують усіх? Не існують герої, які подобаються українцям і малоросам.
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... ЗБАГНІТЬ "мрійники" ..Палестини 2.0 НЕ буде ПУПКИ у Вас розв"яжуться ..до-поки....ВВАЖАЮ .. ще варто ВИКОРИСТОВУВАТИ мирні Форми і МЕТОДИ ЗАХИСТУ України ....а так ГОТУЙСЯ Нарід до ВІЙНИ з внутрішнім ВОРОГОМ .. ВСІМ Українцям об"єднуватися ..уже НЕМА політичних різноглядів .. ВСІМ озброюватися законним шляхом .. Наснаги
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Цікаво, чи бене-сабаковські нацжони відреагують на цей висер... І як саме...
Зрозуміло, що справжні патріоти і націоналісти на День Злуки (а, може, і раніше) своє слово скажуть... Зокрема, і про червоні лігнії, які ця падаль вчергове перетнула.
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Цінності визначають героїв! Для мене Свобода, Україна, Мова - безумовні цінності. Тому всі, хто боровся за Свободу України та за Мову - незаперені Герої. А хто будував камунізьм, новую опщность - савєцкій русифікований нарот та савєцьку імпєрію зла - мої вороги та антигерої
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Моя ідентичність - мова і Україна. Мої герої - це ті, хто відстоював самостійну українську державу
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Имя,сестра,имя...исторические персоньі не 30 сребренников,чтобьі всем нравиться. Герои для одних всегда злодеи для других. И ********...єта чушка готовит гражданскую войну. В условиях дефолта. Для соседского миротворца. Будьте проклятьі, зеблища помойньіе.
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Бубочка-малорОслик так заблуждается
Украинцы могут строить общую историю, искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5045
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Зеленський ніколи зі слуги сцени ( для не самого інтелектом продвинутого глядача) не стане мужиком на посаді , у якого яйця ( вибачте) домомагають йому триматись достойно свого посадового крісла та зростати в ньому . У нього вони несли іншу місію - бубєнчіков клована . Ну не зможе він стати іншим , навіть якщо раптом почне вчитись, розумнішати ... Він дитя совкового світу людей, у котрих "мой адрес нє дом і нє уліца, мой адрес Савецкій Саюз". Громадаянскька позиція, патріотизм - це не його тема , його тема подобатись усім. ВСЕ! КРАПКА! Тому для нього рейтинг-це не політична мета, для нього рейтинг- це тупий аналог гучності аплодисментів залу, й якщо в них звучать алодисметни з-за порєбріка йому посрать .
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