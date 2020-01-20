 Украинцы могут строить общую историю, искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос в том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе. Это очень сложный и деликатный вопрос. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Есть герои, которых чествуют на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои, и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы в честь людей, чьи имена не провоцируют конфликт", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что сейчас у украинцев есть современные герои - люди, которые творят историю, ученые, те, кто осваивает космос, великие спортсмены, многие писатели, люди, которых уважают во всех частях Украины. "Давайте держать политику подальше от этой темы", - призвал он.
Историю должны писать историки, а не политики. А то получится такая же муйня как у кацапов... ложь на лжи.
Орда - Тартария - Московия и вдруг опа - Русь. По решению одного царька...
Зеленський прибери захисників з лінії зіткнення - вони роз'єднують ОРДЛО і Україну і не стануть спільними героями.
Хіба що "хєроїчні" імена мотороли, гіві, захарченка та інших упирів. Або якісь псевдогерої радянської доби, криваві революціонери, чекісти, червоні комісари та інша наволоч.
Все. І яка в дідька "різна історія", воно про що? Про Західну Україну? - не думаю, що когось образять герої періоду Австро-Угорщини.
"В 2014 году, 1 марта, Зеленский обратился к украинской власти и лично к российскому президенту Владимиру Путину в студии украинского телеканала ТСН.
«Хочу обратиться к нашей сегодняшней власти… Прошу вас уважать народ. И если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь. Отстаньте от них. Дайте им возможность по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну», - обратился Зеленский к украинской власти.
Также он обратился к президенту РФ Путину.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы… И если вы хотите, я лично... я честно говорю, надо вам - я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени наш народ», - сказал Владимир Зеленский."
https://ru.krymr.com/a/chto-govoril-kandidat-v-prezidentu-ukrainu-o-polyostrove-kak-artist-i-kak-politik/29857064.html (з відео, дивіться, читайте більше, там, зокрема, і про Крим)
О каких Героях он глаголит? -- где они -- все такие разные?
Есть люди, которые боролись за свою Волю и Землю -- они говорили по-украински. И они Герои!
-- а все остальные -- это те, которые с украинцами воевали. У них тоже есть герои на этом фронте -- на Украинском фронте!
Мне трудно говорить о Зеле -- если все ниточки в пятерне Коломойского.
Нету никакого Зеленского... -- есть Голобородько! ...*)
Пани ЛЕНА ЗЕ - заклейте мужу рот скочем
Ветеран ВОВ сказал правду о Сталине и победе в войне https://youtu.be/3E-FC5x4DV8
Зрозуміло, що справжні патріоти і націоналісти на День Злуки (а, може, і раніше) своє слово скажуть... Зокрема, і про червоні лігнії, які ця падаль вчергове перетнула.