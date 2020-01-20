 На госпредприятия приходится только 30% оборонного заказа, - Найем

Об этом сообщил в эфире Радіо Свобода заместитель генерального директора оборонного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ранее государственные компании выполняли 60% заказов, а теперь - 30%.

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"За четыре года объем государственного оборонного заказа - доля государственных компаний уменьшилась вдвое. За четыре года войны, просто представьте себе. Было 60%, а сейчас 30%. Да, есть частные компании, которые добросовестно выполняют свою работу и мы их очень уважаем и с ними сотрудничаем. Но есть компании, которые возникли на фоне коррупции и за счет блата или связей получили заказ, не изготавливая продукцию или уничтожая при этом государственные компании. Результат очень прост: было 60%, сейчас 30%", - рассказал Найем.

Также он отметил, что есть много случаев, когда "искусственно повышалась цена продукции государственных компаний для того, чтобы выигрывали частные компании".

"Все эти вещи не могли произойти без контроля со стороны СНБО, комитета национальной безопасности и обороны Верховной Рады, министерств экономики и обороны - эти четыре ведомства, их руководители и те люди, которые были причастны к формированию государственного оборонного заказа", - отметил он.

Найем добавил, что его целью и задачей этого года является увеличение числа оборонного заказа для государственных заводов.

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"В этом году впервые за десять лет, когда доля государственного оборонного заказа для "Укроборонпрома" не будет уменьшаться, а мы попробуем ее увеличить. Даже 5%, даже 7% - это будет огромный прорыв. Я уже не говорю, что мы разблокируем несколько заводов: и харьковский, и николаевский, и несколько киевских, которые начнут изготавливать оружие, военную технику, и мы начнем ее экспортировать и поставлять в нашу армию, что является первоочередной для нас задачей", - сказал он.