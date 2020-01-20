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 На госпредприятия приходится только 30% оборонного заказа, - Найем

За четыре года объем оборонного заказа, который выполняли государственные компании, сократился вдвое. Задача этого года - увеличить объем оборонного заказа для государственных заводов.

Об этом сообщил в эфире Радіо Свобода заместитель генерального директора оборонного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ранее государственные компании выполняли 60% заказов, а теперь - 30%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" хочет до конца года вдвое сократить задолженность по зарплате, - Найем

"За четыре года объем государственного оборонного заказа - доля государственных компаний уменьшилась вдвое. За четыре года войны, просто представьте себе. Было 60%, а сейчас 30%. Да, есть частные компании, которые добросовестно выполняют свою работу и мы их очень уважаем и с ними сотрудничаем. Но есть компании, которые возникли на фоне коррупции и за счет блата или связей получили заказ, не изготавливая продукцию или уничтожая при этом государственные компании. Результат очень прост: было 60%, сейчас 30%", - рассказал Найем.

Также он отметил, что есть много случаев, когда "искусственно повышалась цена продукции государственных компаний для того, чтобы выигрывали частные компании".

"Все эти вещи не могли произойти без контроля со стороны СНБО, комитета национальной безопасности и обороны Верховной Рады, министерств экономики и обороны - эти четыре ведомства, их руководители и те люди, которые были причастны к формированию государственного оборонного заказа", - отметил он.

Найем добавил, что его целью и задачей этого года является увеличение числа оборонного заказа для государственных заводов.

Также читайте: От некоторых заводов "Укроборонпрома" придется отказаться, - Найем

"В этом году впервые за десять лет, когда доля государственного оборонного заказа для "Укроборонпрома" не будет уменьшаться, а мы попробуем ее увеличить. Даже 5%, даже 7% - это будет огромный прорыв. Я уже не говорю, что мы разблокируем несколько заводов: и харьковский, и николаевский, и несколько киевских, которые начнут изготавливать оружие, военную технику, и мы начнем ее экспортировать и поставлять в нашу армию, что является первоочередной для нас задачей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3170707
 
 
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А то до треба ще премії виписати за "волонтерство".
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Основу производственных мощностей большинства американских, как и многих других военно-промышленных концернов составляют заводы и установки, построенные целиком на государственные средства и переданные концернам в управление.
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Не на государственные средства, а на кредиты. А вот отбивают эти кредиты уже государственными средствами за поставляемое государству оружие
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Заводы строит и модернизирует государство, а концерны управляют. Такое взаимовыгодное сотрудничество. У нас бы тоже такая схема хорошо работала если бы не коррупция. С нашей коррупцией всё растянут и ничего не будет.
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так вот почему в киеве уж который год чего-то копают люди возле домов в жалетках желтых, но упорно молчат на мирный вопрос: чего, зачем и почему и куда?
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А поки ви нічого не зробили, але встановили собі космічні зарплати?
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Да, если человек идиет, то это надолго. Предлагаю весь заказ отдать Игорю Валерьевичу, он в курсе как его поднять. Как Приват и Аэровит. На госпредприятия приходится только 30% оборонного заказа, - Найем - Цензор.НЕТ 504
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