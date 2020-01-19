EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  2200  90
Все про:Зеленский (4306) политика (3278) Путин (25386) Россия (74769)

 Думаю, Путин понимает мою позицию, что Украина - независимая страна, - Зеленский

Владимир Зеленский полагает, что Владимир Путин, несмотря на заявления, понимает, что Украина - независимая страна.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая в интервью The Times of Israel на вопрос о том, считает ли Путин по-прежнему, как он высказывался раньше, что "Украина - не страна", Зеленский сказал: "Я не знаю, о чем он (Путин. - Ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил свое участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима в Израиле

Зеленский указал, что с президентом России у него начался диалог, было несколько телефонных звонков, произошла встреча в Нормандском формате.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным - самый большой подобный обмен", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3170704
 
   
 Топ комментарии
 
А шо. у президента Украины может быть другая позиция? Или это у Осла Оманского в голове туман?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пордозреваю, что ты думал жепом. Больше у тебя не чем. А что касается насрать, то зеленый ушлепок больше боится быть обосранным, как и вы, его х.есосы.
 показать весь комментарий
 
+1 тем более что первое что было сделано - отмена действий международных законов в новой "конституции". Это подготовка к войне и зе ему помогает.
 показать весь комментарий
 
А шо. у президента Украины может быть другая позиция? Или это у Осла Оманского в голове туман?
 показать весь комментарий
 
 
Зебилу больше шмаль не давать. Его плющит...
 показать весь комментарий
 
 
приятно видеть,как у *********** тролля EUkozak разрывается пердак от злости на слова Зеленского!
шо, не оправдал Зеленский ожиданий ваты и не сдал Украину *****?
 показать весь комментарий
 
Украина - независимое государство, это записано в Конституции 29 лет назад, Зеленский тут каким боком?
 показать весь комментарий
 
 
А может лишит права голосовать всех ЗЕбилов?
 показать весь комментарий
 
 
О, один *****.ст нарисовался. Шо то чует, гнилостный.
 показать весь комментарий
 
 
Вы правы, Зедебилов на пару процентов больше, но ближе к весне сравняются с 8-ми процентными
 показать весь комментарий
 
Sophia-Maria Duglass

А может лишит права голосовать всех ЗЕбилов?Було б добре, однак влада блазнів на це не піде - хто ж тоді за них голосуватиме... Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9642
 показать весь комментарий
 
 
Sophia-Maria Duglass,я Вас давно знаю и уважаю,как патриотку Украины

но в данном случае,что именно вам не понравилось в словах Зеленского?
(если что, я не фанат Зеленского и некоторые его поступки не одобряю)
но в данном конкретном случае,Зеленский хорошо и хлестко ответил *****
 показать весь комментарий
 
Я хоть и не пани София, надеюсь простит, но не нравится 1. Вранье. 2. Постоянная оглядка на позицию *****. Не корежит слышать от президента "я думаю ,***** понимает мою позицию..."? Его позицию - раком, уже давно все поняли
 показать весь комментарий
 
ага, интеллектуальный глупец - дурак дураком.....
 показать весь комментарий
 
 
А *****, вообще, способно что-то понимать? Уж очень он напоминает персонажей Салтыкова-Щедрина из Истории одного города.
 показать весь комментарий
 
 
ставлю плюс за начитанность.
ПЫ.СЫ. Это не сарказм
 показать весь комментарий
 
Да ладно, 25% не голосовавших за зеленого буратину, все-таки шо-то читали акромя переделанного пиноккио
 показать весь комментарий
 
Зеленский не совсем прав. С точки зрения географии, Украина самая большая страна в Европе из числа полностью находящихся в Европе стран.
 показать весь комментарий
 
 
Данія і Франція, як і Україна, це країни, які географічно і ментально розташовані в Європі.
А частина Россії розташована в Європі, частина в Азії. Тому, її й не відносять географічно (та що й таїти, і ментально) до Європи.
По суті Россія (Московський Улус) постала історично, як азійська країна.
 показать весь комментарий
 
 
А шо можна знаходитись у Європі не повністю? Думаю, Путин понимает мою позицию, что Украина - независимая страна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6630
 показать весь комментарий
 
 
Если в плане географии, то да. Часть рашки, например, расположена в Европе.
 показать весь комментарий
 
 
Доречі, ще пара цікавинок, Грузія розташована в Європі. А от Ізраїль (не Біробіджан), в Азії.
 показать весь комментарий
 
 
Туреччина, Казахстан та чомусь УЄФА вважає ще й Ізраїль... Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5548
 показать весь комментарий
 
 
Це як бути трошки вагідною, так і з цими країнами.

Не тільки УЄФА, а і Євробачення так вважає. Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3372
 показать весь комментарий
 
И какая это позиция? Коленно-локтевая? Думаю, Путин понимает мою позицию, что Украина - независимая страна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 464
 показать весь комментарий
 
 
Золотое-4, 15 минут назад, снова потери: 1 убит и трое ранено. Туда зеля с у@бками пиариться поедет?
 показать весь комментарий
 
 
Ху#ло може і панімаєт, а цей ішак бухарський зовсім нічого не розуміє. Він безнадійний.
 показать весь комментарий
 
 
Послание 15 января расставило все сроки. На апрель, как известно, Владимиру Зеленскому назначена в Берлине вторая стрелка. Он поставлен на счетчик и должен к тому времени присоединить Украину к ОРДЛО, как это предписано Ермаком и Сурковым. Об этом ему очень предметно напомнили в Омане. Если он попытается увильнуть от выполнения своих письменно закрепленных обязательств, нормандская тройка принудит его или уже другого украинского актера к «миру».

Лето 2020 - идеальное время для проверки донесения верного Макрона о смерти мозга НАТО. Начнётся уже не гибридная, а полномасштабная 4-ая мировая война. Путин и Патрушев продолжат историческую миссию Сталина и Жукова. Они сожгут в огне этой войны остаток русского народа. (с)
 показать весь комментарий
 
 
Игорь Монахов Яка нафіг 4 світова? Ще й третьої не було.НАТО не розпадеться,Московія не настільки сильна.А от Україна вже їм програла.
 показать весь комментарий
 
 
Шо ж такая срочность - завтра с утреца деньги получить нужно, потому как предвидится грандиозный бодун? Бояру в Питере тоже по расписанию продают?
 показать весь комментарий
 
 
пукин имеет тебя ... в виду, лидер современности- В.А. Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Или зе не понимает что такое независимая страна-или лукавит.
 показать весь комментарий
 
Ми вже зрозуміли, що фраза "Зеленський вважає" позбавлена будь-якого змісту. Те що він вичавлює зі свого рота, це результат заповнення певних порожнин в голові Зе феесбешним Єрмаком. Зе нічого не може вважати, немає чим.
 показать весь комментарий
 
 
Ну прям Цицерон) решил с Кличко посоревноваться?
 показать весь комментарий
 
 
А чому Ви вважаєте, що це тут зробили здуру, а не навпаки, розраховано і виважено?
 показать весь комментарий
 
А что Зелёная жидовская шмаркля ростом метр двадцать в кепке ещё может о чем то думать. Это не президент страны, а посмешище на весь мир.
 показать весь комментарий
 
 
yakutua,лучше ответь нам, где ты берешь столько дерьма для своих "шедевров"?

Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9031
 показать весь комментарий
 
Я не верю что оно такое наивное ! 😕
 показать весь комментарий
 
 
из советских стишков (с современным продолжением):
это что за большевик лезет к нам на броневик,
на башке он кепку носит, букву "р" не произносит,
кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.
это что за бармалей лезет к нам на мавзолей,
брови черные, густые, речи длинные, пустые,
кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.

........
это что за скоморох говорит, что "я не лох",
под овации в "квартале" членом шпилит на рояле,
кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.
 показать весь комментарий
 
 
размечтался ишак. имел х#йло и тебя и твою "позицию".

. Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7418
 показать весь комментарий
 
 
Мы вернули наших пленных, наши корабли.Источник: https://censor.net.ua/n3170704

Большинство пленных так и остались сидеть... (а ты уже отдал раше всех кого она захотела)


Корабли катера раша и так вернула бы согласно решения морского трибунала... (а ты помог ему сохранить лицо)

Вывод: ты Зе, есть ничтожный идиот и предатель интересов Украины...
 показать весь комментарий
 
 
-- шо мне тот Зеля ?

Я интересуюсь мнением тов. Коломойского!

-- куда пропал "кормчий наш и рулевой" ? *)


 показать весь комментарий
 
Кормчий организовывает очередной концерт от своего предприятия в ДК Днепроспецстали, чтобы ещё глубже проникнуть с ****** в мозги зембаков.
 показать весь комментарий
 
"Все понимают мою правоту в вопросе обмена Цемаха, - и Лена и Богдан и даже Дядя Вова похвалил!" В. Зеленский.
 показать весь комментарий
 
 
Скільки путіну років?
У нього вже маразм почався, який ніяк не скриєш.
 показать весь комментарий
 
Зе, не бояся *****, ибо он не сильно умный, у него просто ресурс огромный. Путай следы, заставляй ***** терять нить происходящего и он потеряется - ото и будет конец *****.
 показать весь комментарий
 
против начальства его начальства он не попрёт!
 показать весь комментарий
 
 
Єврейський дегенерат Зєлєнський - нащадок ката українського народу, полковника НКВД - не думав ніколи в своєму житті. Це очевидно. Від просто дурний жид. Але ще дурніші люди які за нього проголосували. А хто ж я? Я ж не голосувіав за жидів ніколи? Ага ... я заручник дурості "граждан малороссии". То що ж робити коли в жида снігу зимою не випросити? Дубасити "граждан малороссов"...
 показать весь комментарий
 
 
Отвечая в интервью The Times of Israel на вопрос о том, считает ли Путин по-прежнему, как он высказывался раньше, что "Украина - не страна", Зеленский сказал: "Я не знаю, о чем он (Путин. - Ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове".

Що він верзе... Що він в дідька верзе... Та дайте йому нарешті оселедця!
 показать весь комментарий
 
 
Welt Schmerz

Та дайте йому нарешті оселедця! Ось дав та йому навряд чи допоможе... Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8268

Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4019
 показать весь комментарий
 
 
Пуйло хорош понимает коленолоктевую позицию трусливого осла . Он доволен
 показать весь комментарий
 
 
Когда он перестанет нести ахинею, а начнет излагать свои мысли конкретно и понятно.Такое впечатление,что ему мешает комплекс неполноценной самоуверенности, или самоуверенной неполноценности.
 показать весь комментарий
 
 
НЕт у него никаких мыслей. Зато есть роли. Вот он эти роли и исполняет для электората. А сочиняют ему те роли такие же, как он, неучи - Шефиры. Гончарук всего лишь переиначил фразу: "А король-то голый"....
 показать весь комментарий
 
 
Придурок, "Украина - независимая страна" - это не твоя позиция, и вообще не позиция, это факт записанный в декларации независимости и в Конституции.
 показать весь комментарий
 
 
Це факт,тільки 25років після проголошення незалежності ***** призначало нам президентів,прем"єрів і багатьох міністрів при кожній владі і Конституція України йому не заважала.
 показать весь комментарий
 
<******* уже не раз говорило что не признаёт Украину как независимое государство .... и это не только на словах но и на деле т.к. 7% территории Украины анексировано.
О чём бредит этот сопель /?
 показать весь комментарий
 
 
ДА путин и не возражает ,тебе зеленому дураку
 показать весь комментарий
 
Воно точно є#нуте це янелохМінє42.... зеля попустись.... ляж під крапельницю може віпустить.... ху#ло 6й рік з своїми підху#лятами каже Україна-"вигадана країна" та "ісконна срашскіє зємлі" при цьому вбиваючи Українців а ти вовчік янелох про якесь розуміння від путлера верзеш.... зовсім йо#нувся хлопчик. ТЕРМІНОВО ЗЕЛЮ НАЗАД У КВАРТАЛ МОЖЕ ВИДЛИГАЄ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Путін говорить весь час про відновлення історичної Росії. Що глухий?
Путін кожен день тобі говорить мінами, снарядами, кулями, убиваючи наших вояків. А ти не чуєш і не бачиш.
Звідки ж тебе такого сліпоглухого знайшли? Думаю, Путін розуміє мою позицію, що Україна - незалежна країна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8616
 показать весь комментарий
 
забыл рассказать
об Оманских сепаратных переговорах
 показать весь комментарий
 
КАК МОЖНО БЫТЬ ТАКИМ КОНЧЕННО ДЕБИЛЬНЫМ ЛОХОМ...
Вова тебе Путин уже все сказал...вот с этого надо исходить, а ты соплю жуешь, надеясь на понимание Путина...
Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін. ВIДЕО

https://censor.net.ua/ua/news/3166314/****************************************************************************************************
 показать весь комментарий
 
Ухуесть...зельцу за такую смелую позицию на корпоративе майском в гульфик денежку положат? А вообще-готовтесь к полномасштабной войне. Крайний срок-осень. Скорее всего-апрель. Мьі будем без союзников, министров и главнокомандующего. В условиях дефолта и деморализации армии.Все только начинается.
 показать весь комментарий
 
Ви тепер розумієте чому він під час виборчої кампанії мовчав та ховався?
Краще б він німим був.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх