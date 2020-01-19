 Думаю, Путин понимает мою позицию, что Украина - независимая страна, - Зеленский

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая в интервью The Times of Israel на вопрос о том, считает ли Путин по-прежнему, как он высказывался раньше, что "Украина - не страна", Зеленский сказал: "Я не знаю, о чем он (Путин. - Ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове".
Зеленский указал, что с президентом России у него начался диалог, было несколько телефонных звонков, произошла встреча в Нормандском формате.
"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным - самый большой подобный обмен", - отметил он.
Кіт Вчений @TedTeddycat 14 часов назад
Не один вдома.
шо, не оправдал Зеленский ожиданий ваты и не сдал Украину *****?
А может лишит права голосовать всех ЗЕбилов?Було б добре, однак влада блазнів на це не піде - хто ж тоді за них голосуватиме...
но в данном случае,что именно вам не понравилось в словах Зеленского?
(если что, я не фанат Зеленского и некоторые его поступки не одобряю)
но в данном конкретном случае,Зеленский хорошо и хлестко ответил *****
ПЫ.СЫ. Это не сарказм
А частина Россії розташована в Європі, частина в Азії. Тому, її й не відносять географічно (та що й таїти, і ментально) до Європи.
По суті Россія (Московський Улус) постала історично, як азійська країна.
Не тільки УЄФА, а і Євробачення так вважає.
Лето 2020 - идеальное время для проверки донесения верного Макрона о смерти мозга НАТО. Начнётся уже не гибридная, а полномасштабная 4-ая мировая война. Путин и Патрушев продолжат историческую миссию Сталина и Жукова. Они сожгут в огне этой войны остаток русского народа. (с)
Вот обнять и плакать 😂😂😂
это что за большевик лезет к нам на броневик,
на башке он кепку носит, букву "р" не произносит,
кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.
это что за бармалей лезет к нам на мавзолей,
брови черные, густые, речи длинные, пустые,
кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.
........
это что за скоморох говорит, что "я не лох",
под овации в "квартале" членом шпилит на рояле,
кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.
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Большинство пленных так и остались сидеть... (а ты уже отдал раше всех кого она захотела)
Корабликатера раша и так вернула бы согласно решения морского трибунала... (а ты помог ему сохранить лицо)
Вывод: ты Зе, есть ничтожный идиот и предатель интересов Украины...
Я интересуюсь мнением тов. Коломойского!
-- куда пропал "кормчий наш и рулевой" ? *)
У нього вже маразм почався, який ніяк не скриєш.
Що він верзе... Що він в дідька верзе... Та дайте йому нарешті оселедця!
Та дайте йому нарешті оселедця! Ось дав та йому навряд чи допоможе...
О чём бредит этот сопель /?
которой дали пинка
Путін кожен день тобі говорить мінами, снарядами, кулями, убиваючи наших вояків. А ти не чуєш і не бачиш.
Звідки ж тебе такого сліпоглухого знайшли?
об Оманских сепаратных переговорах
Вова тебе Путин уже все сказал...вот с этого надо исходить, а ты соплю жуешь, надеясь на понимание Путина...
Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін. ВIДЕО
https://censor.net.ua/ua/news/3166314/****************************************************************************************************
Краще б він німим був.