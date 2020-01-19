 В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил в интервью на канале "Украина 24", отвечая на вопрос о возможных изменениях в закон о языке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"По состоянию на сегодня предложения относительно изменений в законодательство пока в Верховную Раду не поступали", - сказал Разумков.
На уточнение, запущен ли процесс анализа соответствующего закона, спикер выразил мнение, что "много законодательных инициатив исходит из Офиса президента, там достаточно глубокий анализ тех или иных законодательных инициатив, принятых и не принятых, а иногда и ветированных законов, которые возвращаются в Верховную Раду".
Разумков выразил уверенность, что "и по этому вопросу" также будет отзыв.
Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой VIII созыва 25 апреля 2019 года. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.
Не хочет РОЗУМКОВ спать спокойно - неймется зеленым лягушкам уничтожить мовуЗважаючи на якісний склад зе-монобільшості та обіцянки зелохторату...
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Це він до чого? Типу "жду з радістю пропозицій про зміну мовного закону і зразу будемо голосувати ці зміни!"
прозвучало це від Разумкова якось так...
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Напомнили, да!
Сегодня годовщина шутки про эбонитовые палочки!
Пик остроумия уйобка @ZelenskyyUa.
Шесть лет назад мусора начали силовой разгон митингующих на Майдане.
И тут родилась удачная шутка
Разумков, як і кожен зебіл - нагло бреше.
А от цікаво - чи вистачить сміливості футбольним фанатам нову кричалку створити та використати - шось на кшталт: "Зеленський - брехло!" чи щось ще більш радикальне?
Законопроект про медіа, який в закритому режимі був розроблений Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики діючої Верховної Ради (під керівництвом О.Ткаченка, претендентом на посаду голови виконкому Києва, колишнім гендиректором Г+Г) нарешті став доступним громадськості. Проте, насправді він передбачає ще одну дуже сумні річ: це ревізія деяких норм діючого закону про мову (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19, прийнятого попередніи складом ВР), які передбачають посилення ролі державної мови на телебаченні та радіо. У новому проекті Закону про мову йдеться про повернення вилученої частитни 5 статті 9 діючого Закону "Про телебачення та радіомовлення", яка передбачає лише 60% української мови на радіо замість встановленого чинним Законом 90%, і те - лише з 20204 року.
І це ще не все. ... У законопроекті від «слуг народу» пропонується регулювати питання кіноматографії лише законом про медіа, а не мовним законом де чітко вказано якою мовою мають бути фільми та серіали вироблені в Україні. Ще більш ганебним є те, що у законопроекті фактично хочуть знову повернутися до російськомовної преси (і скасувати норму діючого Закону, відповідно до якої з 2022 року всі друковані ЗМІ повинні мати україномовний варіант). І останнє: в прикінцевих та перехідних положеннях немає жодної інформації про внесення змін до Закону про мову. Тобто, влада тишком-нишком вирішила провести ревізію мовного закону без оприлюднення змін до нього.
Використано пост політолога Андрія Смолія в FВ, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2666966706674448&
...и не поступят...
Времена и акценты поменялсь -- вже померла України, і слава, і воля...