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 Политика Украины
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Все про:ВР (24312) закон (2717) украинский язык (753) язык (3490) Разумков Дмитрий (364)

 В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков

Предложения изменений закона о государственном языке со дня его принятия в Верховную Раду не поступали.

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил в интервью на канале "Украина 24", отвечая на вопрос о возможных изменениях в закон о языке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По состоянию на сегодня предложения относительно изменений в законодательство пока в Верховную Раду не поступали", - сказал Разумков.

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На уточнение, запущен ли процесс анализа соответствующего закона, спикер выразил мнение, что "много законодательных инициатив исходит из Офиса президента, там достаточно глубокий анализ тех или иных законодательных инициатив, принятых и не принятых, а иногда и ветированных законов, которые возвращаются в Верховную Раду".

Разумков выразил уверенность, что "и по этому вопросу" также будет отзыв.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой VIII созыва 25 апреля 2019 года. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3170703
 
 
 Топ комментарии
 
Тронете мову, поїдете до ростову.
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А так вже кортить щось змінити? В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков - Цензор.НЕТ 7629
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мову как раз никто и не трогает, это вы свои поганые лапы уберите от русского
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Жопоблок щось підозріло мовчить. З мовного питання почалось протистояння на Кримі і Думбасі. Що було далі - всім відомо.
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Не хочет РОЗУМКОВ спать спокойно - неймется зеленым лягушкам уничтожить мову
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Sophia-Maria Duglass

Не хочет РОЗУМКОВ спать спокойно - неймется зеленым лягушкам уничтожить мовуЗважаючи на якісний склад зе-монобільшості та обіцянки зелохторату... В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков - Цензор.НЕТ 2169
В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков - Цензор.НЕТ 8225
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Предложения изменений закона о государственном языке со дня его принятия в Верховную Раду не поступали.Источник: https://censor.net.ua/n3170703

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Це він до чого? Типу "жду з радістю пропозицій про зміну мовного закону і зразу будемо голосувати ці зміни!" В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков - Цензор.НЕТ 3411
прозвучало це від Разумкова якось так...
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Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 6 часов назад

Напомнили, да!
Сегодня годовщина шутки про эбонитовые палочки!
Пик остроумия уйобка @ZelenskyyUa.
Шесть лет назад мусора начали силовой разгон митингующих на Майдане.
И тут родилась удачная шутка
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Разумков, як і кожен зебіл - нагло бреше. Є проект закону. Зараз пошукаю, який. Але зміни в мовному законі в ньому заховані.
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Ан Мур

Разумков, як і кожен зебіл - нагло бреше.

А от цікаво - чи вистачить сміливості футбольним фанатам нову кричалку створити та використати - шось на кшталт: "Зеленський - брехло!" чи щось ще більш радикальне?
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СЛУГИ НАРОДУ ВИРІШИЛИ ПРОВЕСТИ РЕВІЗІЮ ЗАКОНУ ПРО МОВУ
Законопроект про медіа, який в закритому режимі був розроблений Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики діючої Верховної Ради (під керівництвом О.Ткаченка, претендентом на посаду голови виконкому Києва, колишнім гендиректором Г+Г) нарешті став доступним громадськості. Проте, насправді він передбачає ще одну дуже сумні річ: це ревізія деяких норм діючого закону про мову (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19, прийнятого попередніи складом ВР), які передбачають посилення ролі державної мови на телебаченні та радіо. У новому проекті Закону про мову йдеться про повернення вилученої частитни 5 статті 9 діючого Закону "Про телебачення та радіомовлення", яка передбачає лише 60% української мови на радіо замість встановленого чинним Законом 90%, і те - лише з 20204 року.
І це ще не все. ... У законопроекті від «слуг народу» пропонується регулювати питання кіноматографії лише законом про медіа, а не мовним законом де чітко вказано якою мовою мають бути фільми та серіали вироблені в Україні. Ще більш ганебним є те, що у законопроекті фактично хочуть знову повернутися до російськомовної преси (і скасувати норму діючого Закону, відповідно до якої з 2022 року всі друковані ЗМІ повинні мати україномовний варіант). І останнє: в прикінцевих та перехідних положеннях немає жодної інформації про внесення змін до Закону про мову. Тобто, влада тишком-нишком вирішила провести ревізію мовного закону без оприлюднення змін до нього.

Використано пост політолога Андрія Смолія в FВ, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2666966706674448&
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кодлан Коломойского.Адвокат-барыга. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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"из Офиса президента... достаточно глубокий анализ" може бути тільки із унітазу, бо там мізків немає.
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Так они и анализы сдавать боялись 😀😀😀
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Крим російський тому, що там розмовляють російською мовою (Д.Трамп). Україна російська тому, що там розмовляють російською мовою (В.Путін?). какая разніца на каком язикє разгаварівать? Поляки не гинули мільйонами за матушку-рассію тому, що не розмовляли російською мовою.
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"Еврейская кровь": Зеленский рассказал о своих корнях«У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом..Какая разница. Всё бы ничего еслибы ты был патриотом Украины, а так ты мразь зелупная глумящаяся над Украиной и украинцами, ты позор евреев.
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А разумков нетерпляче чекає, коли вже вони нарешті надійдуть? Що значить "досіхпор"? Їх і не повинно бути! Узагалі.
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В Раду до сих пор не поступали предложения об изменении языкового закона, - Разумков
...и не поступят...

Времена и акценты поменялсь -- вже померла України, і слава, і воля...
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СМИ должны быть в Украине согласно переси населения, чтоб снять языковый вопрос в Украине раз и на всегда для ***** и любых нечистоплотных политиков. 21 век на дворе - хватит как ***** жить 19-ым.
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А ***** пофігу. Він буде защіщать рускаязичнуйу чєлюсть. Недарма ж роздає аусвайси з куркою.
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Вам, малоросам, мова - це як кістка у горлі. Не вірю я цьому ригоанальному, вони щось змінять у цьому законі. А це все тому, що шуфрича не побили, коли закон прийняли. Я ще тоді казала, що мовний закон треба підписувати кровью шуфрича.
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