 Боец 72-й ОМБр Валерий Закусило погиб 18 января от пули снайпера на Донбассе

Об этом говорится на официальной странице 72-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Война продолжает забирать лучших!

18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин нашей 72-й бригады Черных запорожцев старший солдат Закусило Валерий.

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Командование и личный состав бригады Черных запорожцев благодарны за службу Валерию и выражаем слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой жене Надежде, дочерям Анджелине и Адель, родным и близким нашего воина.

Покойся с миром

Вечная и светлая память Герою!" - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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Валерий Васильевич Закусило родился в 1987 году в городе Овруч Житомирской области. Служил старшим солдатом 72-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, по данным пресс-центра Объединенных сил, 18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.