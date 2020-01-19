 Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании

Джонсон сказал об этом во время своей первой встречи с Путиным в роли главы британского правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Встреча состоялась в кулуарах саммита в Берлине 19 января.
В офисе Джонсона сообщили, что премьер дал понять Путину, что отношения между странами не нормализуются до тех пор, пока Россия не прекратит свои дестабилизирующие действия, "которые угрожают Великобритании и ее союзникам и подрывают безопасность граждан и коллективную безопасность".
Как говорится в сообщении, Джонсон сказал Путину, что "изменений в позиции Великобритании по Солсбери нет, - это было безответственное использование химического оружия и вопиющая попытка убийства невинных людей на британской земле".
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.
водка и мельдоний
@treugolny_hui
·5 ч
Люди, которые обладают такой экономической мощью, что одним звонком могли бы отправить путинскую РФ обратно в 1991 год в очередь за тампаксом и окорочками, предпочитают выглядеть посмешищем.
Воистину, конец времен и сказка "тараканище"
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1218921053319155712
Якщо правда, то це файно
(хоча нейтронна бімба має досить складну контрукцію - грубо кажучи, це додатково ускладнена термоядерна, щоб досягти ефекту reduced blast/enhanced irradiation).
Будете розповідати про голих-босих хлопців і як смороду відстрілюються від москалів стрілами з цибулі, бо в них криві стовбури з трьома набоями в крамницях, а хутро бригади укомплектовані на 0,5%, бо все розпродали свинарчуки?
эти нептуны и шептуны наработки ссср конца 80х
все давно устарело
то все для распила денег
на 50 -й раз..., это даже я заметил...
Вот лучше возьми это чтиво на ночь...
более реалистично...
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E2437E51C1FC§ion_id=444F8A447242B
Но, можете стрелять и взрывать граждан Великобритании, если уж очень надо.
Как-то так?
Кремль взяв курс на втягування України в "інтеграційні" процеси на основі вже існуючої моделі Союзної держави Росії і Білорусі. Саме це буде передбачено конституційними змінами, проголошеними незмінним керівником РФ під час його нещодавнього звернення до Ради Федерації. Про це звільнений за нелояльність з Московського державного інституту міжнародних відносин (рос. МГИМО) професор Валерій Соловей розповів в ефірі програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка 18 січня 2020 року вийшла в ефірі телевізійного каналу Еспресо.TV. "Мова йде про створення Держради Союзної держави. Підкреслю - не Держради Росії, а Держради Союзної держави. Йтиметься про це. І Володимир Володимирович розраховує стати на чолі Союзної держави. Аналогію можна провести з колишнім Радянським Союзом, де був генеральний секретар ЦК КПРС і був секретар Компартії України. Я Щербицького дуже добре запам'ятав. Я саме тоді в Україні жив", - пояснив вчений. При цьому, згідно із задумами кремлівських стратегів, додав Соловей, Союзна держава повинна включати "не тільки Росію і Білорусь".
"Вони хотіли б щоб ця "держава" включала, зокрема, й Україну. Як "суверенну державу". Про це багато казатимуть - щоб Україна увійшла до "Союзу суверенних держав", - зазначив політолог. Саме такій меті, наголосив Соловей, тепер буде присвячено всю московську політику щодо України. Серед іншого, як він вважає, особлива увага приділятиметься українському великому бізнесу, який намагатимуться звабити нібито вигідними пропозиціями щодо роботи на спільних "союзних" ринках.https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA