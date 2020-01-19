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Все про:Великобритания (2273) Путин (25386) химическое оружие (257) Джонсон_Борис (142) Скрипаль (516)

 Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании

Британский премьер-министр Борис Джонсон предостерег российского президента Владимира Путина от нового применения химического оружия против Британии.

Джонсон сказал об этом во время своей первой встречи с Путиным в роли главы британского правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Встреча состоялась в кулуарах саммита в Берлине 19 января.

В офисе Джонсона сообщили, что премьер дал понять Путину, что отношения между странами не нормализуются до тех пор, пока Россия не прекратит свои дестабилизирующие действия, "которые угрожают Великобритании и ее союзникам и подрывают безопасность граждан и коллективную безопасность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Готов работать вместе на благо наших народов", - Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах

Как говорится в сообщении, Джонсон сказал Путину, что "изменений в позиции Великобритании по Солсбери нет, - это было безответственное использование химического оружия и вопиющая попытка убийства невинных людей на британской земле".

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Также читайте: Германия начала расследование против "Петрова" и "Боширова"

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3170701
 
 
 Топ комментарии
 
Утёрся и попросил больше не плевать. Позорище.....
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позор Европы и вообще Запада... Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 1870



Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 7218 водка и мельдоний

@treugolny_hui

·5 ч

Люди, которые обладают такой экономической мощью, что одним звонком могли бы отправить путинскую РФ обратно в 1991 год в очередь за тампаксом и окорочками, предпочитают выглядеть посмешищем.
Воистину, конец времен и сказка "тараканище"
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1218921053319155712



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Если вы не знали - 76 лет назад путин с отрядом боевых подруг лично отбил Сталинград от немцев. А потом он ещё окружил и взял в плен Паулюса и его 300-тысячную армию. Скоро рассекретят все подтверждающие документы.

Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 2231
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Если вы не знали - 76 лет назад путин с отрядом боевых подруг лично отбил Сталинград от немцев. А потом он ещё окружил и взял в плен Паулюса и его 300-тысячную армию. Скоро рассекретят все подтверждающие документы.

Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 2231
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В 2020 году от острейшего победобесия не один ватан погибнет=)
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Сталінгад фігня. Фсю вайну виграв політрук Брежнєв з кулеметом на Малой Зємлє.
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(причмокивая) "дневников на войне я не вёл.."
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Если ты не знал, то ты скот, и имя твое - скотина.
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позор Европы и вообще Запада... Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 1870



Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 7218 водка и мельдоний

@treugolny_hui

·5 ч

Люди, которые обладают такой экономической мощью, что одним звонком могли бы отправить путинскую РФ обратно в 1991 год в очередь за тампаксом и окорочками, предпочитают выглядеть посмешищем.
Воистину, конец времен и сказка "тараканище"
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1218921053319155712



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Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 2431 Оборонный концерн "Укроборонпром" планирует рассекретить часть оборонного заказа на изготовлении нейтронной бомбы с 2021 года.
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Є посилання на інфу? Щось гугл не видає першоджерел.
Якщо правда, то це файно
(хоча нейтронна бімба має досить складну контрукцію - грубо кажучи, це додатково ускладнена термоядерна, щоб досягти ефекту reduced blast/enhanced irradiation).
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у укроборонпрома получится только кизячная бимба ... впрочем как всегда
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Серйозно? Осьо відео, наприклад.
Будете розповідати про голих-босих хлопців і як смороду відстрілюються від москалів стрілами з цибулі, бо в них криві стовбури з трьома набоями в крамницях, а хутро бригади укомплектовані на 0,5%, бо все розпродали свинарчуки?
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ты бы зильберман не верил фуфлу разному
эти нептуны и шептуны наработки ссср конца 80х
все давно устарело
то все для распила денег
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Нужно у Мустафы узнать ,он сейчас занят и считает бочки с газом Зарин
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Электромагнитное оружие. Может ли Украина создать СВЧ-бомбу .
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Утёрся и попросил больше не плевать. Позорище.....
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а міг би як Карло у Хрещеному Батьку 3 прошепотіти у вухо привітання королеви і окулярами артерію підрізати
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uyt Nik - смотрел, но его прогнозы никогда не сбываются...

на 50 -й раз..., это даже я заметил... Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег от нового использования химического оружия против Великобритании - Цензор.НЕТ 5229

Вот лучше возьми это чтиво на ночь...
более реалистично...
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E2437E51C1FC&section_id=444F8A447242B
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Путин только ржёт с этих еуропейских либерастов))) вон меркельша уже и на русском заговорила)))
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ця тьотя була переможець всенімецької олімпіади з російської мови. навіть в москву тоді з'їздила.
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Пусть ещё прекратит жечь леса Британской империи в Австралии.
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упустил конопатый брит возможность отправить вместо украинского тризуба ,рашиста - оккупанта Украины в список главного мирового террориста...
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Джонсон на первой встрече с Путиным предостерег, Джонсон ты ж не мистер бин, его не предупреждать, а устранять надо.Сколько техники, ядов , вон кацапы жалуются что американцы используюют климатическое оружие и теперь на рашеболоте жарко и при всём этом не могут аккуратно убрать одного старого петуха , который шантажирует мир.
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Дуже сильно застеріг? А обєспокоєность виразив?
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Интересно,а шо ответил Путя,а то у Бори такое лицо.
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ну а если полонием очередной раз? - наверное можно...
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ПОЧЕМУ НЕ АРЕСТОВАЛИ И ПОД СУД НЕ ОТПРАВИЛИ ХУ@ЛА? А ЛИШЬ ПАЛЬЧИКОМ ПРИГРОЗИЛИ И БУДУТ ЖДАТЬ ОЧЕРЕДНОГО ЛЮБИТЕЛЯ ШПИЛЕЙ
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Никакого химического оружия!...
Но, можете стрелять и взрывать граждан Великобритании, если уж очень надо.
Как-то так?

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У складі Союзної держави, окрім Росії і Білорусі, Путін також бачить Україну та Казахстан, - Валерій Соловей
Джонсон на першій зустрічі з Путіним застеріг від нового використання хімічної зброї проти Великої Британії - Цензор.НЕТ 9990

Кремль взяв курс на втягування України в "інтеграційні" процеси на основі вже існуючої моделі Союзної держави Росії і Білорусі. Саме це буде передбачено конституційними змінами, проголошеними незмінним керівником РФ під час його нещодавнього звернення до Ради Федерації. Про це звільнений за нелояльність з Московського державного інституту міжнародних відносин (рос. МГИМО) професор Валерій Соловей розповів в ефірі програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка 18 січня 2020 року вийшла в ефірі телевізійного каналу Еспресо.TV. "Мова йде про створення Держради Союзної держави. Підкреслю - не Держради Росії, а Держради Союзної держави. Йтиметься про це. І Володимир Володимирович розраховує стати на чолі Союзної держави. Аналогію можна провести з колишнім Радянським Союзом, де був генеральний секретар ЦК КПРС і був секретар Компартії України. Я Щербицького дуже добре запам'ятав. Я саме тоді в Україні жив", - пояснив вчений. При цьому, згідно із задумами кремлівських стратегів, додав Соловей, Союзна держава повинна включати "не тільки Росію і Білорусь".
"Вони хотіли б щоб ця "держава" включала, зокрема, й Україну. Як "суверенну державу". Про це багато казатимуть - щоб Україна увійшла до "Союзу суверенних держав", - зазначив політолог. Саме такій меті, наголосив Соловей, тепер буде присвячено всю московську політику щодо України. Серед іншого, як він вважає, особлива увага приділятиметься українському великому бізнесу, який намагатимуться звабити нібито вигідними пропозиціями щодо роботи на спільних "союзних" ринках.https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA
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Я думаю царь в штаны навалил от вида Джонсона. Страшный он очень, внушает ужас.
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