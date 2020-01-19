 Зеленский подтвердил свое участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима в Израиле

В интервью The Times of Israel он отметил, что планировал посещение этого мероприятия, однако отложил окончательное подтверждение, потому что ему нужно было быть уверенным, что сначала будут рассмотрены все вопросы, связанные с возвращением Ираном в Украину тел украинских граждан, погибших в сбитом иранскими военными 8 января украинском самолете, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский также считает, что было бы справедливо предложить президенту Украины выступить на этом мероприятии. "Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из погибших евреев был украинцем. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии", - указал он.
Зеленский напомнил о планах начать строительство в 2020 году в Бабьем Яру мемориала для убитых там нацистами евреев. "Это большой проект, который включает в себя исторический музей, где будет рассказана вся история о 150 тысячах евреев, казненных в Бабьем Яру", - сказал он.
Шоу надо было делать, поскольку вся эта публика, котороя изображала траурные маски, завралась и облажалась именно в этой ситуации. Если бы лидеры иностранных государств не подняли шум, то наш экипаж еще и крайним бы оказался в этой истории. Все шло именно к такому раскладу. На них уже готовы были повесить катастрофу, списав акт государственного терроризма.
Но потом пришлось отрабатывать назад всем и даже Пристайко, в отношении которого теперь нет уверенности, чей он министр иностранных дел больше - Ирана или РФ, но то, что не Украины - ясно уже давно. Просто неожиданно было то рвение, с которым он пытался отмазать именно Иран.
Но и все остальные, включая янелоха, который не ожидал подляны от американского президента, канадского премьера и других крупнокалиберных деятелей, и когда те прямо сказали: «Иранцы сбили!» продемонстрировал первую и самую ценную реакцию «Какие ваши доказательства?»
Первое лицо любой другой страны уже кинулось бы в драку за своих граждан, а тут сложилось впечатление, что его кто-то спугнул или сбил с другого сценария, наверняка - написанного тамбовским товарищем, получившим внеочередные специальные звания на родине.
Потом уже пришлось как-то неловко отгребать назад и главное, так ничего и не сказать по поводу собственной же фразы о доказательствах.
Так ты их получил или просто передумал, без доказательств? Если получил, то от кого и какие? Ведь городить из этого тайну уже нет смысла, поскольку иранцы уже сами признались.
В общем, вот это позорное переобувание всей пены зелени произошло публично и тут уже никак не свалишь на «папередников», поскольку здобули самостоятельно и облажались - тоже громко и самостоятельно, поэтому шоу надо было изобразить и оно было скопировать с того, как останки своих граждан принимали Нидерланды.
Таким образом, откровенный завал надо было срочно заглаживать.
Но во всем этом интересно вот что. Если взять количество погибших от рук российских террористов военных уже за время его правления, то цифра получится куда больше 11 человек и что-то ни разу эта публика не была замечена в том, чтобы вот так встречать их останки и хотя бы как-то проимитировать траур и скорбь, приспущенный флаг, отмененный квартал или вокруг ржача.
Тут они откровенно плюют потому, что это не их армия и сражается не за их землю. Правда и эти одиннадцать погибших мало чем отличаются от военных, но там надо было скрыть лажу. Вот ее и скрыли таким образом.
Линия Обороны
Хотя «логика» в последнее время как-то не совместима с действующим правительством.......
День освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау установлен ООН, как Международный день памяти жертв Холокоста. В мировой практике принято использовать немецкое название Аушвиц, а не польское Освенцим, поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения(около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн составляли евреи), поэтому он стал одним из главных символов Холокоста и ничего удивительного нет,что отмечается в Израиле..
Логика скорее всего несовместима с президентом.)
"Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из погибших евреев был украинцем"...
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
52 хв ·
ПОЛІТИЧНИЙ ПРОГНОЗ
Погана звістка: Україну продадуть.
Добра звістка: за невеликі гроші.
Тобто є сенс брати участь в тендерах на рештки, якщо ви лояльний до кремля мільярдер.
Продадуть, бо чи є в цих хлопців, які нині за прилавком, бодай одна причина не продати?
За невеликі гроші, бо після дефолту.
Дмитро Корчинський
Воевал против рашки в 3-х войнах (включая и эту), сейчас ставит патриотические фильмы и театральные постановки, помогает вместе с своей женой добрбатам и осужденным этим режимом ветеранам и волонтерам ....
и все остальное написанное вами тоже бред - это два...
Боец 72-й ОМБр Валерий Закусило погиб 18 января от пули снайпера на Донбассе
Воин 92-й ОМБр Алексей Кучкин погиб в зоне ООС 15 января от пули снайпера наемников РФ. ФОТОВоин 72-й ОМБр Игорь Химичук погиб в зоне ООС 16 января от пули снайпера наемников РФ
Воин 14 ОМБр Артем Соколов погиб 16 ноября от пули вражеского снайпера на Луганщине.
Воин 24-й ОМБр Василий Богоносюк погиб в зоне ООС от пули снайпера наемников РФ.
Воин 57-й ОМПБр Сергей Гузенко погиб на Донбассе от пули вражеского снайпера.
Цікаво, Зеленський дзвонив вже Путіну з привітаннями? Все-таки такі успіхи не кожен день бувають. Та й Хрещення, знову ж таки - привід не гірше Різдва (с).
-- а "каждый третий не еврей"...
И почему президент Украины должен проводить этот праздник не с гражданами своей страны или для него милее встреча с ****** на исторической родине ? (((