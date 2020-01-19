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Все про:ДТП (5978) Одесса (5874) Нацполиция (10758) правоохранительные органы (823) пьянство (726)

 Пьяный полицейский снес шлагбаум и сбил двух пешеходов в Одессе. ФОТО

27-летний сотрудник Нацполиции находился не при исполнении, но о случившемся все равно уведомили ГБР.

ДТП произошло в межквартальном проезде озле супермаркета на Люстдорфской дороге. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

"По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля "Опель" - 27-летний работник полиции, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов", — сказано в сообщении.

Пьяный полицейский снес шлагбаум и сбил двух пешеходов в Одессе 01

Мужчина 1970 г.р. и женщина 1972 г.р. госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Сейчас на месте работают оперативники. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).

"Кроме того, о происшествии с участием полицейского уведомили работников Государственного бюро расследований", — добавили в полиции.

Пьяный полицейский снес шлагбаум и сбил двух пешеходов в Одессе 02
Пьяный полицейский снес шлагбаум и сбил двух пешеходов в Одессе 03
Пьяный полицейский снес шлагбаум и сбил двух пешеходов в Одессе 04

Источник: https://censor.net.ua/n3170695
 
 
 Топ комментарии
 
Так,реформа мусарні вдалась на славу.
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Съездила, искупалась, теперь город в катаклизме-пожары, коррупция, пьянгые менты...
П'яний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі - Цензор.НЕТ 8356
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Так в реформе участвовал Найем, чем сказал гордится.
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Съездила, искупалась, теперь город в катаклизме-пожары, коррупция, пьянгые менты...
П'яний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі - Цензор.НЕТ 8356
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Поліція має пройти повторну переатестацію, всі старі поліціянти, які працювали ще до реформи, мають бути звільнені. Аваков має бути звільнений як людина яка провалила минулу переатестацію! Тепер має бути прийнятий нормальний закон про реформу поліції, щоб старі поліціянти не могли поновлюватись на посадах за рішеннями судів! Ми бачимо що поліція знову стала корумпованою та нікчемною! В Одесі поліція як і в старі часи бере хабарі (навіть патрульна поліція), виганяє чесних поліціянтів зі своїх лав, мутить кримінальні схеми, організовує напади на активістів, фальсифікує кримінальні справи! Нічого не змінилось! Реформа поліції від порошенка провалилась, бо проводилась корумпованими чиновниками - Аваковим, Чеботарьовим та іншими покидьками! Прийшов час зняти Авакова і провести справжню реформу поліції з новими керівниками!
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За інформацією Думская.net автомобіль зник з місця пригоди, а потім повернувся. Отже потрібно перевіряти хто саме перебував за кермом авто, той нетверезий водій який зараз дає показа, чи його керівники! Всі мають бути відсторонені від службових обов'язків!
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Так в реформе участвовал Найем, чем сказал гордится.
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Ми? Почитай, хто щоденно і щонощно поливає брудом українців "тупими зебілами, покидьками, хахлами, манкуртами і т.п. " Це часом не твої брати із соєвої секти Зради?
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Ти давай по правді, з вашої сторони також є білоруси які як і ти *********** малоромьеого хвалять, і яким порохоботи поперек горла, егеж?
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Еге ж. Вони хвалять обраного законно і легітимно Президента нашої держави. В чому проблема?
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Так в нас демократична держава. Ніхто тебе в Гулаг не зашле, якщо ти не любиш Президента. Але поважати вибір своіх співгромадян потрібно. І не треба поливати своїх співвітчизників брудом.
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Ти вибір порохоботів поважав? Я ніколи зрадника України яким є цей гавнюк зєлєнський поважати не буду, бо нема за що!
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Мусоровские кровавые игрища уже как 6 лет не удивляют
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А от якщо б їм ще підняти комірне то вони б п"яні не їздилиі хабарів не брали.От аваков отримує 100тис і його п"яним ніхто не бачив і шлагбауми він не збивав.
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Не зря оклад в 100 кусков в месяц получает Аваков - ой не зря! Большую работу проводит с персоналом!
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на Люстдорфской дороге
...ой ля... -- в Люстдорфе, всё мой детство прошло -- мы тудой на машинах ездили двумя семьями, с 1964 года -- лет с 10. Из Киева на море...
А потом, уже в 1978 -- после ранения в СА -- я в отпуске был и мы с Подружкой тудой на батином Запоре рванули! ... щас бы так...*)
Одесса -- жемчужина у моря! -- бычки, рачки, семки...*)
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...ну как может поживать 57 летняя женщина из Ворзеля? -- ...я за всех не ответчик...*)

-- но Девы после пятидесяти ... хм -- есть, шо и очень внушають!
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Какая разница мент или нет эта падаль пьяным севшая за руль. Важно другое, таких десятки тысяч по всей стране, а это уже общенациональная проблема. И как её решить ещё никто не знает.
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Тюрьма да, но это после того как покалечил или убил невиновных людей. А как сделать так чтоб вообще перестали пьяными за руль садиться никто не знает, каждую машину проверять не будешь.
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Вы думаете этот пьяный за рулём, поставленный решать эту проблему, не является проблемой, а тем более её решением? Если какаяразница кто за рулём, то какаяразница есть проблема или нет?
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Ну во первых не приписывайте мне того что я не писал. Во вторых какаяразница кто за рулём я имел ввиду не важно чем человек зарабатывает по жизни важно что пьяный сел за руль. В третьих с мента понятное дело спрос втройне.
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Ну это просто некрасиво так вилять. Если утверждаете что я соврал то укажите на это не заявляя голословно. Это вы писали: "Какая разница мент или нет эта падаль пьяным севшая за руль." и потом это:"В третьих с мента понятное дело спрос втройне." Всё таки разница есть?
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Ещё раз. Уже в третий раз. Не важно чем человек зарабатывает по жизни важно что пьяный сел за руль. Что не понято во втором предложении?
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Ещё раз: если проблему с пьянством за рулём, решают те кто пьянствует за рулём проблема будет решена? Если вам без разницы что проблему решают те кто её создаёт то какая разница есть проблема или нет? Что вам непонятно и в первом и втором предложении? Ну и как оказалось со второго вашего поста, потихоньку разница начала появляться.
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Она была, в смысле разница, с самого начала просто вам надо читать повнимательней. К каждому водителю полицейского не приставишь. Основная причина это низкая социальная ответственность граждан Украины, включая полицейских. Зависит от воспитания человека, менты не исключение, их тоже воспитывало наше общество и они ни чем не отличаются от нас. Вопросы?
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Что то вы совсем запетляли. Оказывается фраза из первого поста:"Какая разница мент или нет" через некоторое время по вашему означает:"Она была, в смысле разница, с самого начала просто вам надо читать повнимательней." И как же тут прочитать повнимательней? Те буквы что вы печатали при "внимательном прочтении" должны стать другими и сложиться в другие слова? Ну а приставлять пьяного полицейского к пьяному водителю полицейскому, как один из предлагаемых вами вариантов решения проблемы, хоть вы и видите его абсурдность, но почему то просто в количестве полицейских, а не в их состоянии. Ну и простите за откровенность маразм о воспитании, соцответственности и тд. В государстве только законно и не законно и ответственность за незаконно, а если это контролируют те кто нарушает закон то откуда взяться его выполнению. Может вам уже хватит о какаяразницаесть?
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Не стоило оглашать ваш диагноз. Это и так понятно с первого поста, если выполнение законов вы связываете с воспитанием или желанием их выполнять.
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ты сам то на передке ? волну то не гони
хотя понимаю , по клаве стучать - не мешки ворочать
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через часок прочитаешь в новостях , морячок
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В районе Золотого вследствие минометного обстрела были ранены 8 военнослужащих 72-й бригады ВСУ. Позиции украинских бойцов были обстреляны из 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщил блогер и волонтер Serg Marco на своей странице в Facebook.
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вот я же и говорю - волну не гони , если черпаешь новости из инета , то не раздувай пургу
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морячок , ты мал ещё и глуп и не видал больших.....пшол ты на путина, пурга однако
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зелёные мрази отводят войска , атем временем На Донбассе масштабный бой: у ВСУ крупные потери, штаб молчит
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ну если офицеры ВСУ молчат..., и не кипишуют... - то значит их все устраивает...
Чего мы гражданские должны вперед батько лезть...?
Одна рота хотя бы снялась бы с позиции и пошла маршем на Киев с требованиями, флагами и протестом... - все бы их поддержали...
А если терпят.., значит надо так...
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А чого рота має йти на Київ,а не скажімо на Горлівка чи Новомосковськ. Якщо в Києві щось буде не так, то ми самі, без військових владу змінимо. А військові хай перемагають на фронті!!!
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когда то давно, еще при порошенко я переписывался с одним челом с Израиля - воякой...
Как раз было очередное перемирие - наши не стреляли еще, а рашисты уже во всю..
Я спросил того еврея как поступил бы ЦАХАЛ в таком случае...?
Он мне ответил - офицеры порешали бы все за один день... - премьер министр и до утра бы не дожил...
Раз наши выполняют хотелки клоуна, то кто им дохтур...?
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Факти будь-ласка, а то добровольці і волонтери мовчать. А даним ЗСУ не вірять навіть в самому ЗСУ...
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Патрульный забыл, что он не на "Примусе" и не на работе?
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вопрос 1 й. эти твари трезвыми ездят, вообще? второй. где стаитистика дтп? я утверждаю и пусть мвс примут это какк заявление от меня, что полицейские нарушают, более 500% от обычных граждан.
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так,сьогодні Водохреще
от,мабудь,мусорок і накоштувався водички,а,можливо і водочки
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Нажерся як падло. І це не має нічого спільного з релігією.
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РедаХтори, мля. Коли почнете хоч гуглю довіряти...
"в межквартальном проезде озле супермаркета на Люстдорфской дороге"

А то, як в каціпії вже

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Якщо б Зе не призначив чорта Авакова міністром, то цього мусорского беспредела в державі не було б!!! А так кожного тижня чути про "героїчні подвиги" чортів чорта Авакова!!!
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А якщо б не обрали Зе то його б призначив пе. Мусори були чортами є іц будуть як і судді й прокурори до тих пір поки не буде закон один для всіх,а не вмовляти їх сумлінно працювати підвищуючи комірне. Тільки незворотність покарання П'яний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі - Цензор.НЕТ 843
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що ви тут несете, від чиїх аваков, хто його як не сеня продвинув?
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Проще сказать Аваковец а не полицейский иак как аваков купил єту структуру себе
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а Зеля говорил что Аваков хороший министр...
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Винними в ДТП будуть саме пішоходи.
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А почему не вчера уволенный за пьянство?
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да...наши доблестные полицейские просто "превосходны"...вне службы...видимо представляют себя "слугами народа"...и спешат на "помощь"... П'яний поліцейський зніс шлагбаум і збив двох пішоходів в Одесі - Цензор.НЕТ 5742
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В Прибалтиці піймали п'яного офіцера за кермом,наступного дня міністр подав у відставку.Добре,ми не Прибалтика,але у цього довбня є керівництво,хтось за нього відповідає,хто його взяв на роботу.
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