 Пьяный полицейский снес шлагбаум и сбил двух пешеходов в Одессе. ФОТО

ДТП произошло в межквартальном проезде озле супермаркета на Люстдорфской дороге. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

"По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля "Опель" - 27-летний работник полиции, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов", — сказано в сообщении.

Мужчина 1970 г.р. и женщина 1972 г.р. госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Сейчас на месте работают оперативники. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).

"Кроме того, о происшествии с участием полицейского уведомили работников Государственного бюро расследований", — добавили в полиции.





