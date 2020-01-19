 Пьяный полицейский снес шлагбаум и сбил двух пешеходов в Одессе. ФОТО

ДТП произошло в межквартальном проезде озле супермаркета на Люстдорфской дороге. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.
"По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля "Опель" - 27-летний работник полиции, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов", — сказано в сообщении.
Мужчина 1970 г.р. и женщина 1972 г.р. госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.
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Сейчас на месте работают оперативники. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).
"Кроме того, о происшествии с участием полицейского уведомили работников Государственного бюро расследований", — добавили в полиции.
...ой ля... -- в Люстдорфе, всё мой детство прошло -- мы тудой на машинах ездили двумя семьями, с 1964 года -- лет с 10. Из Киева на море...
А потом, уже в 1978 -- после ранения в СА -- я в отпуске был и мы с Подружкой тудой на батином Запоре рванули! ... щас бы так...*)
Одесса -- жемчужина у моря! -- бычки, рачки, семки...*)
-- но Девы после пятидесяти ... хм -- есть, шо и очень внушають!
хотя понимаю , по клаве стучать - не мешки ворочать
Чего мы гражданские должны вперед батько лезть...?
Одна рота хотя бы снялась бы с позиции и пошла маршем на Киев с требованиями, флагами и протестом... - все бы их поддержали...
А если терпят.., значит надо так...
Как раз было очередное перемирие - наши не стреляли еще, а рашисты уже во всю..
Я спросил того еврея как поступил бы ЦАХАЛ в таком случае...?
Он мне ответил - офицеры порешали бы все за один день... - премьер министр и до утра бы не дожил...
Раз наши выполняют хотелки клоуна, то кто им дохтур...?
от,мабудь,мусорок і накоштувався водички,а,можливо і водочки
"в межквартальном проезде озле супермаркета на Люстдорфской дороге"
А то, як в каціпії вже