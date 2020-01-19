 Переговоры относительно передачи Украине черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ продолжаются, - Данилов

Об этом говорится в обращении секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, опубликованного пресс-службой органа, информирует Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по отношению освещения вопрос о возвращении в Украину черных ящиков самолета Boeing-737-800 украинской компании "Международные авиалинии Украины", сбитого 8 января 2020 года в Исламской Республике Иран.
Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные.
Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность.
Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения черных ящиков пользоваться официальной информацией украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - говорится в публикации.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к черным ящикам получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.
19 января появились сообщения, что Тегеран попытается расшифровать записи бортовых самописцев самостоятельно. И только если это не удастся, передаст их Украине или Франции.
Но видимо молодая команда обучается дипломатии.
с жывотными???
покажите мне человека который может договорится с ишаком??
или с гиеной??
речь идет о чурках
не тебе судить громадян наших
выбрали недорозумение
но это не значит шо они жывотные
обман быстро вскроют
даже недалекие
но
не мы просто так можем убивать гражданских...
Кому нужен этот пиар ?
те хто в намаз сбивают гражданских???
или те хто курдам головы отрубывает??
хто вы такие???
ты чьих будеш??
- вы этого от меня никогда не дождетесь, господин Гадюкин!!
Зеленський суттєво виріс як головнокомандувач Збройних сил, - Кривонос