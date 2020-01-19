EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  348  24
Материалы по теме:
Все про:Данилов (52) Иран (835) СНБО (3355) черный ящик (40)

 Переговоры относительно передачи Украине черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ продолжаются, - Данилов

Идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по вопросу передачи черных ящиков сбитого в Иране самолета Boeing-737-800 компании МАУ.

Об этом говорится в обращении секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, опубликованного пресс-службой органа, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по отношению освещения вопрос о возвращении в Украину черных ящиков самолета Boeing-737-800 украинской компании "Международные авиалинии Украины", сбитого 8 января 2020 года в Исламской Республике Иран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов и Баканов обещают расследовать авиакатастрофу лайнера МАУ в Иране

Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные.

Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность.

Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения черных ящиков пользоваться официальной информацией украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - говорится в публикации.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране украинцами продлится до 19:00. ФОТОрепортаж

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к черным ящикам получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.

19 января появились сообщения, что Тегеран попытается расшифровать записи бортовых самописцев самостоятельно. И только если это не удастся, передаст их Украине или Франции.

Источник: https://censor.net.ua/n3170694
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот логика: самолёт принадлежал Украине. Кому принадлежат самописцы?!
Но видимо молодая команда обучается дипломатии.
 показать весь комментарий
 
 
иранцы считают, что это трофей... Переговоры относительно передачи Украине черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ продолжаются, - Данилов - Цензор.НЕТ 223 они ж на ракеты потратились?
 показать весь комментарий
 
переговоры с кем???
с жывотными???
покажите мне человека который может договорится с ишаком??
или с гиеной??
 показать весь комментарий
 
 
Запросто и много - весь электорат гидранта могут и с ишаком.
 показать весь комментарий
 
Ты даже с женой договориться не можешь, а на ишака замахнулся.
 показать весь комментарий
 
ты шото попутало???
речь идет о чурках
не тебе судить громадян наших
выбрали недорозумение
но это не значит шо они жывотные
обман быстро вскроют
даже недалекие
но
не мы просто так можем убивать гражданских...
 показать весь комментарий
 
Сильно сомневаюсь в достоверности информации, но такой вариант развития событий вовсе не исключен. Также допускаю, что авиалайнер сбили, чтобы снять напряженность между США и Ираном в регионе. Действительно, чей самолет еще сбивать? Какая страна еще втянет язык в задницу и будет молча наблюдать за "расследованием"? А каких-то жалких 100млн -200 млн$ (и то, если еще выплатят), мизерная цена для Ирана. Получается ,что "мы бы отомстили США, но Вы же видите, что страдают невинные граждане?". Вот только доказать, что борт был сбит специально нереально. Даже с нормальным президентом. А с нашим, так и подавно.
 показать весь комментарий
 
Видать боятся, что мир узнает, что комплексом управляли кацапы.
 показать весь комментарий
 
 
Вот объясните мне, зачем нужно пиариться, что они добиваются доставку этих ящиков в Украину, если по сути они нам нахер не нужны и давно известно, что самолет сбили ?
Кому нужен этот пиар ?
 показать весь комментарий
 
Іран вже відмовився віддавати чорний ящик, тому ми читаємо чергову брехню зевлади.
 показать весь комментарий
 
 
хто это мы???
те хто в намаз сбивают гражданских???
или те хто курдам головы отрубывает??
хто вы такие???
ты чьих будеш??
 показать весь комментарий
 
- я вас в двадцатый раз спрашиваю: вы мне покажете план аэродрома??
- вы этого от меня никогда не дождетесь, господин Гадюкин!!
 показать весь комментарий
 
 
Документ, в котором прогнулись перед рф?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх