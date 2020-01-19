EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  658  11
Все про:Антарктида (57) Крещение (105) полярники (8)

 Украинские полярники отметили Крещение купанием в бухте

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" отметили Крещение купанием в бухте с ледяной водой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

"Украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", отметили Крещение традиционным купанием в бухте Марина Пойнт. Температура воды в антарктической "купели" — минус 0,5 градуса", — сказано в сообщении.

Перед этим желающие посетили часовню Св. Владимира, которая действует на станции с 2011 года. Это самая южная часовня Православной церкви Украины.

Читайте также: Омовение на Крещение не смывает грехи, - в ПЦУ призвали не путать суть праздника с модой

Источник: https://censor.net.ua/n3170693
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хто мені пояснить чим взагалі займаються полярники? навіщо вони там?)
 показать весь комментарий
 
 
От є такі прості речі, як теорія суперструн, інтеграли, дифереціали, а ти ж їх не розумієш?
І не народилася ще людина, щоб тобі пояснити.
І нічого. Живеш.
 показать весь комментарий
 
 
Шо это за балаган, праздновать так называемую водохрещу (по древнекацапскому календарю) на научной станции!?
Они ж ученые! Как можно вообще в эти мифы дреаних народов ближнего аостока верить?!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх