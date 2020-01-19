 Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили

Об этом сообщает на своей странице в Facebook компания-организатор спектакля, информирует Цензор.НЕТ.
"Спектакль "Идея Фикс" отменяется. По причине того, что пограничные службы Украины не пропустили артистов в Запорожье. Причина — недостаточно оснований для пребывания", — сказано в сообщении.
Деньги за билеты зрителям вернут в понедельник, 20 января, с 15.00 в кассе ДК "Днепроспецталь".
Ранее Госпогранслужба сообщила, что не пустила в страну четверых россиян, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы.
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По словам источника в Госпогранслужбе, речь идет о об актерах Сергее Колесникове, Ларисе Удовиченко и Андрее Бутине.
В воскресенье, 19 января в Запорожье должно было состояться выступление российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко.
В СБУ заявили, что не видят причин не пускать артистов в Украину и попросили полицию усилить меры безопасности во время театрального представления с их участием.
Также на Цензор.НЕТ: Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором. ФОТОрепортаж
После этого ДК "Днепроспецсталь" в Запорожье, в котором планировалось выступление Башарова, Колесникова и Удовиченко, обнесли по периметру забором.
Вже й паркани почали ставити в Запоріжжі, щоб цих мавп відгородити від актівістів.
А наразі заборонили.
Целый день тут воют о зраде!))
...наверное, сама отказалась въезжать -- из солидарности с коллегами...?
Баба дура -- ей видней... ...а жаль...
Идея со спектаклем изначально была идеей фикс.
На Зеленском можно ставить крест. Уже очевидно, что бороться с коррупцией он не намерен, - боится и не имеет на это политической воли ; мира на Донбассе не будет; уровень жизни будет продолжать снижаться.
К сожалению, статистика погибших и раненных после разведения войск осталась неизменной. Вялотекущая война продолжается, угрожая снова перейти к полномасштабным боевым действиям.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что никакого реального плана по урегулированию конфликта на Донбассе у Зеленского нет. Точнее, у него нет такого плана, который он был бы в состоянии имплементировать.
Любой план будет означать необходимость выйти из зоны комфорта и подавления сопротивления недовольной части общества. А жизнь уже доказала, что Зеленский психологически к этому совершенно не готов.
Поэтому, скорее всего, в марте не состоится следующая встреча в нормандском формате, потому что Зеленскому будет нечего там презентовать.
После чего рейтинг Зеленского начнет стремительно обваливаться.
Собственно, на этом на Зеленском можно будет ставить крест. Уже очевидно, что бороться с коррупцией он не намерен, - боится и не имеет на это политической воли ; мира на Донбассе не будет; уровень жизни будет продолжать снижаться.
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Бесконечно морочить голову народу с помощью своих видосиков Зеленский не сможет, это уже надоедает. К середине лета наступит неизбежная расплата.
Оперетка на тему народного президента Голобородько окажется значительно короче, чем предполагали зрители, купившие билеты.
Собственно, ничего трагичного в этом не будет. Как быстро пришел, так быстро и уйдет.
Извинится и уйдет. Обычное недоразумение. Бывает.
Трагично будет, если общество после этого своего «завихрения» не сделает выводов , не повзрослеет и будет по-прежнему искать спасителей среди творческой интеллигенции и других подобных раскрученных пустышек.
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Головачев дал в этом посте ссылку на сообщение о том, что 18 января в зоне проведения боевых действий на Донбассе в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.
Относительно же главного вывода эксперта трудно не согласиться.
Зеленский уже кучу натворил всякого - в «турборежиме» («СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 10.01.20″).
Причем, очевидно, что чем дальше, тем будет только хуже.
Поэтому, соответственно, чем быстрее Зеленский уйдет с поста президента, тем лучше будет для страны и ее жителей…
Якщо розуміє та продовжує - він ворог.
І те і те не вихід.
А вихід - де?
Кстати еще нужно разобраться - КТО(!) этих «актеров» пригласил.......
Кацапстанцы убирайтесь с Украины додому
Зеленский, не творческая ителлигенция! -- он криворогий жлоб.
...а шо касается украинской "творческой интеллигенции" -- так она в кавычках... ...ну, извините.
Вони КВНять, приколюються.
Якби не було спонтаних зашкварів, то їх би придумували, а може і придумують.
18.01.2020. Субота. Вечір. ++ показували новорічний 95.
Зеленський в ролі Коломойського (в стилі га....га) розпинав за підсумки року, що проходить, Порошенка, Яценюка, Юлю та Кличка, імітував захист Корбана та Мусійчука. Та то таке... Потім змінивши роль Коломойсько на роль репера (шпала, чи як його там) та й пройшовся по міста і мерах Одеса, Харків, Дніпро та їн. Та то таке .... таке саме.
В чому прикол? В тому що це 2015-старий а 2016- новий рік.
Питається, над ким будуть через 4 роки кривлятися?
Чи доживем?
Вы наверняка задавались вопросом...
Какого хера эти побитые молью певцы русского мира лезут в Украину? Ведь знают же, что им въезд запретят. Ведь до них уже куча таких же дятлов пробовали, с тем же результатом.Отвечаю: именно затем и лезут.
Если въезд запретят, то они, уже порядком подзабытые и непопулярные, автоматически попадают во все российские СМИ. Скандал со звездой! Ужасные бандеривци не пустили патриота России в свой никому ненужный укропстан! Они продержали его три часа в аэропорту! Ну и т.д.
Бесплатная реклама, подчёркивающая патриотичность старого пердуна.
А если, спасибо ЗекоМанде, звездульку вдруг впустят - тоже неплохо. Можна бабла накосить с концертами в Украине, всё ж таки здесь любителей Кадышевой и прочих кобзонов хватает. Не пиаром, так деньгами возьмут.
Беспроигрышная комбинация, потому и лезут как черти из ада.
https://www.youtube.com/watch?v=YRwWrvE5-2s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0QfZXSj3zhFFIvOJdEKpvWofJQHzzb3VRC3SG4fZuchicv8eT4Nsc6Oos