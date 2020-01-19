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Все про:Запорожье (1578) Россия (74769) спектакль (16) артисты (204)

 Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили

Показ постановки "Идея Фикс" не состоится из-за того, что российских артистов не пропустили на территорию Украины пограничники.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook компания-организатор спектакля, информирует Цензор.НЕТ.

"Спектакль "Идея Фикс" отменяется. По причине того, что пограничные службы Украины не пропустили артистов в Запорожье. Причина — недостаточно оснований для пребывания", — сказано в сообщении.

Деньги за билеты зрителям вернут в понедельник, 20 января, с 15.00 в кассе ДК "Днепроспецталь".

Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили 01

Ранее Госпогранслужба сообщила, что не пустила в страну четверых россиян, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Четверых российских актеров не пустили в Украину, - Госпогранслужба

По словам источника в Госпогранслужбе, речь идет о об актерах Сергее Колесникове, Ларисе Удовиченко и Андрее Бутине.

В воскресенье, 19 января в Запорожье должно было состояться выступление российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко.

В СБУ заявили, что не видят причин не пускать артистов в Украину и попросили полицию усилить меры безопасности во время театрального представления с их участием.

Также на Цензор.НЕТ: Место выступления российских артистов Башарова, Колесникова и Удовиченко в Запорожье обнесли забором. ФОТОрепортаж

После этого ДК "Днепроспецсталь" в Запорожье, в котором планировалось выступление Башарова, Колесникова и Удовиченко, обнесли по периметру забором.

Источник: https://censor.net.ua/n3170692
 
   
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Порохоботи знову підсунули свиню ЗЕбілам Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили - Цензор.НЕТ 7782
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а той чувак із СБУ, що писав , що не бачить підстав тих непропускати часом не поїхав разом з "артистами" до Московії?
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но как символично - "Идея Фикс" (русского мира) опять пролезть в Украину
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Порохоботи знову підсунули свиню ЗЕбілам Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили - Цензор.НЕТ 7782
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Та шоколадна свиня насрала повсюди. Бідні порохоботи та зебіли. Змушені нюхати шоколадне лайно.
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Видно,ты -подонок купил билет на татаромордовское лицедейство, деньги этим глядям возвращать не надо,а надо оштрафовать и как то ограничить в правах,твари прорашистские...
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Швидше навпаки. Зради нема, треба терміново нову шукати.
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Та в соєвих ідіотів так завжди: катають істерику про зраду зрадну, а коли зради не вийшло, то горлопанять, що це їх рішуча перемога, завдяки їхнім діям. Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили - Цензор.НЕТ 6574
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за шмат гнилои ковбаси,бостуууууга - тварь и матир продаси ....
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Да ладно) зебоба так старался, чтоб пропустили-даже сбу подмял, но погранцы оказались не зебобиками...
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а той чувак із СБУ, що писав , що не бачить підстав тих непропускати часом не поїхав разом з "артистами" до Московії?
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Дразнять українців, відволікають, дурять.
Вже й паркани почали ставити в Запоріжжі, щоб цих мавп відгородити від актівістів.
А наразі заборонили.
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Ну, скоріше тестують. Вищначають межу, так би мовити, терпимості та, паралельно, рівень пофігізму, щоб поділяти і володарювати. От коли рівень пофігізму дійде до певної межі, от тоді всіляка наволоч сюди і хлине.
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А ти допоможеш? Бо я бачу, КОМУ і ЗА ЩО тут "лайки" ставиш....
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А хто із форумчан мав бажання бути на цьому спектаклі?
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Все порохнявые.
Целый день тут воют о зраде!))
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Давай кружочок вальни брехло зєгівняне....

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Якщо ти просто смердиш, то ти у спамі.
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А кто сейчас вообще ходит туда ? Это глупо ,когда есть интернет. Тем более на кацапов тупых. Ей Богу,после фильмов США это не котируется как бездарная пошлятина.
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Так це я запитував, а ви запитуєте мене. Я не знаю хто на них ходить. А ви це знаєте?
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Сначала шокируют. Потом попускают. - Разрядка на фоне провальной экономики и политики.
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А где в экономике провал? В политике тоже ничего из ряда вон выходящего не видать.
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Если есть деньги только на министров. То это провал. Если политика не вызывает одобрений патриотов,то это тоже провал.
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Что-то ты зельцмана предаешь, луГАНДОНец?! Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували - Цензор.НЕТ 6715
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Небольшими дозами переживай за дело, луГАНДОНец!
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Ще б нашого зебіла назавжди відправили в кацапію, Ізраіль. Або в крематорій...
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Ещё одна громкая победа! На этот раз повержена сама Лариса Удовиченко (она же Манька Облигация)! Опрокину рюмашку за погранцов, защитивших меня от этого воплощения зла.
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Ты повторяешься. 😂
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Очередное кацапское рыло развело вроде бы безобидное балабольство,но с прозрачными намеками. А есть такие кто ему еще и лайкает. Когда уже люди поумнеют?
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Рашистская мерзота- вон с ЦН,подонок ,оправдывающий подлую войну против Украины!
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Без понтов и криков о перемоге, вежливо и настойчиво послали
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Ларису Удовиченко, чего не пустили?! -- она б сама могла бы концерт устроить с аншлагами и поклонниками под рампой!

...наверное, сама отказалась въезжать -- из солидарности с коллегами...?

Баба дура -- ей видней... ...а жаль...
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-- тебя тоже не соратники и поддержанты окружают... -- все мы гости в этом мире -- незванные...*)
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- Так, Маня, планы меняются. Вместо Запорожья поедешь в Сыктывкар.

Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили - Цензор.НЕТ 7722
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-Глеб, я могу спектакль сыграть. Скажу, чудом вырвался из плена москальского!
Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили - Цензор.НЕТ 6891
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- Смеёшься, Володя? От тебя же Единой Россией за версту разит.
Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили - Цензор.НЕТ 9643
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- Моё убеждение, что Украину присоединит естественный порядок вещей.
Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили - Цензор.НЕТ 6633
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"Спектакль "Идея Фикс" отменяется.Источник: https://censor.net.ua/n3170692

Идея со спектаклем изначально была идеей фикс.
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Конец сериала «Слуга народа» - эксперт Январь 19, 2020Без рубрикиКомментарии

На Зеленском можно ставить крест. Уже очевидно, что бороться с коррупцией он не намерен, - боится и не имеет на это политической воли ; мира на Донбассе не будет; уровень жизни будет продолжать снижаться.
К сожалению, статистика погибших и раненных после разведения войск осталась неизменной. Вялотекущая война продолжается, угрожая снова перейти к полномасштабным боевым действиям.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что никакого реального плана по урегулированию конфликта на Донбассе у Зеленского нет. Точнее, у него нет такого плана, который он был бы в состоянии имплементировать.
Любой план будет означать необходимость выйти из зоны комфорта и подавления сопротивления недовольной части общества. А жизнь уже доказала, что Зеленский психологически к этому совершенно не готов.
Поэтому, скорее всего, в марте не состоится следующая встреча в нормандском формате, потому что Зеленскому будет нечего там презентовать.
После чего рейтинг Зеленского начнет стремительно обваливаться.
Собственно, на этом на Зеленском можно будет ставить крест. Уже очевидно, что бороться с коррупцией он не намерен, - боится и не имеет на это политической воли ; мира на Донбассе не будет; уровень жизни будет продолжать снижаться.
В тему - Зеленский напуган, растерян и уже устал - Небоженко
Бесконечно морочить голову народу с помощью своих видосиков Зеленский не сможет, это уже надоедает. К середине лета наступит неизбежная расплата.
Оперетка на тему народного президента Голобородько окажется значительно короче, чем предполагали зрители, купившие билеты.
Собственно, ничего трагичного в этом не будет. Как быстро пришел, так быстро и уйдет.
Извинится и уйдет. Обычное недоразумение. Бывает.
Трагично будет, если общество после этого своего «завихрения» не сделает выводов , не повзрослеет и будет по-прежнему искать спасителей среди творческой интеллигенции и других подобных раскрученных пустышек.
В тему - Нынешняя власть - худшая за всю историю Украины: Янукович отдыхает
***
Головачев дал в этом посте ссылку на сообщение о том, что 18 января в зоне проведения боевых действий на Донбассе в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.
Относительно же главного вывода эксперта трудно не согласиться.
Зеленский уже кучу натворил всякого - в «турборежиме» («СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 10.01.20″).
Причем, очевидно, что чем дальше, тем будет только хуже.
Поэтому, соответственно, чем быстрее Зеленский уйдет с поста президента, тем лучше будет для страны и ее жителей…
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Да, конечно Зеленский может поступить так, как в свое время поступил Саакашвили, уйти и объявить досрочные выборы. А ты уверен в том, что народ опять не выберет его президентом?
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Народ обере президентом Вєрку Сердючку!Тільки жінка зробить Україну найуспішнішою країною світу!😄
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вот поэтому и заоблачные зарплаты - хотят урвать так урвать, по быстрячку... и слинять... Спектакль с участием российских актеров в Запорожье отменили - Цензор.НЕТ 1339
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Якщо Зе цього не розуміє - то він дурень.
Якщо розуміє та продовжує - він ворог.
І те і те не вихід.
А вихід - де?
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Дивна у нас держава, де Громадськість воює з сєпарами,ватниками, СБУ та поліцією... І як не дивно Громадськість перемагає, або принаймі не програє. Слава вільним і чесним людям України!!!
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А порохоботи кажуть, що Зеленський диктатор та узурпатор
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А от кошти за куплені квитки на це дійство я б не повертав би, вата повинна страдать!
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Ну и прекрасненько.........., НО подозреваю, что только(!) благодаря резонансу в обществе отменили этот «спектакль»........
Кстати еще нужно разобраться - КТО(!) этих «актеров» пригласил.......
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В чем Заключается Суть события , - Возврат Билетов Состоится с 20 Января. В чем вопросс , а в том , что Типа билеты розкуплены и не осталось Свободных Мест И Люди Жаждат встречи с Русской культуров. Но не сказали сколько Раскуплено Билетов , может ни Одного , но Это не важно. Гибридная экспанция в Действии.
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Этими билетами да по ватным рожам,купившим эти самые билеты. Любители "культуры",б...ь.
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Нормально було би не добровольців і волонтерів прослуховувати, а цих, хто білети купував взяти на олівець
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І коли вони перестануть їздити до нас. Скільки ще завернути треба? Така настирнісь насторожує
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Так і треба *****. Зпочатку казати що все добре а не пропускати саме на кордоні. Щоб ще за білети платили туди і назад.
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Ватную дрянь на Солнечный Магадан плясать.)
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Слава Богу😌
Кацапстанцы убирайтесь с Украины додому
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При Зеленском артистов не пускают, а при Порошенко главарь ЧВК Вагнера некто Уткин преспокойно разъезжал по Украине
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Обидва вороги України - що порох що зе і наробили багато зла. В СБУ сідять ті самі кгбшники, Аваков моазь як був так і є. Дебіли ті, хто діляться на порохоботів і зебілів. Тут зараз прості люди на місцях чинять спротив а не влада. Впевнен, погранців ціх ще намагатимуться звільнити.
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Порохоботы, остановитесь. Вы мешаете криворожской барыге торговать на крови
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будет по-прежнему искать спасителей среди творческой интеллигенции
Зеленский, не творческая ителлигенция! -- он криворогий жлоб.
...а шо касается украинской "творческой интеллигенции" -- так она в кавычках... ...ну, извините.
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Зебилы в трауре , кумиров не пустили ... )))))
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Нас пробують на зуб? Чи ми ще не заснули?
Вони КВНять, приколюються.
Якби не було спонтаних зашкварів, то їх би придумували, а може і придумують.
18.01.2020. Субота. Вечір. ++ показували новорічний 95.
Зеленський в ролі Коломойського (в стилі га....га) розпинав за підсумки року, що проходить, Порошенка, Яценюка, Юлю та Кличка, імітував захист Корбана та Мусійчука. Та то таке... Потім змінивши роль Коломойсько на роль репера (шпала, чи як його там) та й пройшовся по міста і мерах Одеса, Харків, Дніпро та їн. Та то таке .... таке саме.
В чому прикол? В тому що це 2015-старий а 2016- новий рік.
Питається, над ким будуть через 4 роки кривлятися?
Чи доживем?
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Манька из МИДа еще не гавкает в защиту Маньки Облигации?
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Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували - Цензор.НЕТ 9738 Знайдено на пабліку Ібігдана:
Вы наверняка задавались вопросом...

Какого хера эти побитые молью певцы русского мира лезут в Украину? Ведь знают же, что им въезд запретят. Ведь до них уже куча таких же дятлов пробовали, с тем же результатом.Отвечаю: именно затем и лезут.

Если въезд запретят, то они, уже порядком подзабытые и непопулярные, автоматически попадают во все российские СМИ. Скандал со звездой! Ужасные бандеривци не пустили патриота России в свой никому ненужный укропстан! Они продержали его три часа в аэропорту! Ну и т.д.
Бесплатная реклама, подчёркивающая патриотичность старого пердуна.

А если, спасибо ЗекоМанде, звездульку вдруг впустят - тоже неплохо. Можна бабла накосить с концертами в Украине, всё ж таки здесь любителей Кадышевой и прочих кобзонов хватает. Не пиаром, так деньгами возьмут.

Беспроигрышная комбинация, потому и лезут как черти из ада.

Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували - Цензор.НЕТ 9541
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Слава Украине! А деньги , купившие на данное чмо шоу, направить на АТО. Пид@ры Зе нас приучают к лояльности к врагу. Но пасарам! Победа за нами!
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Как себе єти клоуні представляли свой шабаш? С передовой везут 300 и 200 а они хохмят на подмостках под сурдинку?
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