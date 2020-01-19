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 Политика Украины
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Все про:автономия (114) Донбасс (20470) минские соглашения (2732) Сайдик (200)

 Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик

В Минских договоренностях нет пункта о предоставлении Донбассу автономии. Вместо этого речь идет об особом статусе ОРДЛО в пределах украинской децентрализации.

Об этом в интервью изданию Die Presse заявил австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Потом появился еще один элемент из российской стороны: требование автономии — понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", — заявил он.

По словам Сайдик, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, "но сначала должен быть четко прояснен вопрос безопасности". В частности, нужно определить, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

"Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне Х", — заявил Сайдик.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дать оккупантам на Донбассе шанс переформатироваться в политические силы - это плюнуть на собственную Конституцию, - Айвазовская. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3170691
 
 
 Топ комментарии
 
А бубочка и хуйло уверенны в другом .......
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Автономия без референдума невозможна. Странно, если бы это было в соглашениях. А Донбасс и так в особом статусе. Милитаризованная зона. Тогда как Крым тоже с особым статусом - зона оккупации.
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Вау! Яка несподіванка для блазня... Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик - Цензор.НЕТ 9718
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Хочеться усіляким сайдикам штанмаэрам меркелям запихнути в хліборізку щоб заткнулися книжечку з назвою Конституція України де чорним по білому написано що :

Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.Невже до тупаків не доходить що ці прості слова означають? Не передбачено в Конституції ніяких статусів для її території! Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик - Цензор.НЕТ 9131
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"но сначала должен быть четко прояснен вопрос безопасности"
Источник: https://censor.net.ua/n3170691

Что для этого необходимо сделать и какая децентрализация будет потом?
Даже орки это понимают, потому "просто перестать стрелять" не прокатит.
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Автономия без референдума невозможна. Странно, если бы это было в соглашениях. А Донбасс и так в особом статусе. Милитаризованная зона. Тогда как Крым тоже с особым статусом - зона оккупации.
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Нічого, бубочка для своїх зелохів і референдум проведе.
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11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года. (см. примечание.)

12. На основании Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.

13. Интенсифицировать деятельность трехсторонней контактной группы, в том числе путем создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. Они будут отражать состав трехсторонней контактной группы.

Примечание:

Такие меры в соответствии с Законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" включают следующее:

- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- право на языковое самоопределение;

- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;

- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html

хороша децентрализация по сайдику)))
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Рашисты-неофашисты со своими хотелками идетенахер нестройными кучками !
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так порошенко ж составлял минские, вместе с меркель, ты забыл уже?
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Тільки там є хитрий нюанс. Пунктом 1 поставлено повне і всеосяжне припинення вогню. Стріляти перестали? Ні! Щодня стріляють, уже в цьому році є загиблі.

Якщо не виконано п. 1, то не можна переходити до виконання інших пунктів - саме такою має бути позиція України!

Будь які перемовини про виконання подальших пунктів можна починати (саме тільки починати) після 30 (а краще 60) днів БЕ ЖОДНОГО ПОСТРІЛУ! То якого х... Зе наказав війська відводити?
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Ещё Яценюк говорил, что Минские соглашение это не меню из которого можно выбирать любой пункт, а Зелемойский, вероятно, хочет представить это как календарный план - этого не успели выполнить к сроку (к какому сроку?) так давайте к следующему пункту перейдём...
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Просто припинення вогню - ключовий пункт, без нього не можна виконувати нічого! Тому це і пункт 1...
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Дальше - больше,Порошенко убедил Меркель и Оланда, что нельзя проводить выборы не обеспечив безопасность и присутствие партий и СМИ в предвыборной компании.
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со вступлением в силу к концу 2015!!!!

Не успели... Бедааа. Та и х.й с ним.
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ничего, зеленский счас договорится изменить дату, куйло может на такие изменения и пойти
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Ты будешь отвечать за свои слова, когда ты обрезал ради зрады примечания, в которых было указано - когда будет некое подобие особого статуса?
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Где окончание примечания, которое было при Порошенко?
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Пост технологический парк там нада сделать как говорил Кобзон!
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комбзон, це той "руССкий еврей", ходяча мумія?
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А чего ходячая? Он уже склеил Ласты. Полетел давать концерты вместе с хором Александрова в аду! А предложение хорошее сделать там пот индустриальный парк показать русский мир в своей красе! Ну ясное дело пойная самоокупаемость ни копейки из центра не давать!
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Если день Х проблема и о ней не хотят говорить кацапы и их холуи. То единственный путь к миру,это их заставить. А есть варианты еще ?
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хватит выкручивать предложения. Никакого статуса не должно быть, достаточно децентрализации, которая прописана так что бы можно было и статус сделать.
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После того, как буду выведены все вооруженные формирования будет совсем другой разговор о статусе и некому будет что-то диктовать...
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Стоп. А что же Порошенко проталкивал в нашу Конституцию, когда погибло 4 человека, чтобы этого не допустить?
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Лишнехромосомное, это Порошенко убил нацгвардейцев?
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Это из закона параши: Национально-культурная автономия в параше- это форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан параши, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. Вопрос- к какой этнической общности относятся "народы" Лугандона? Потребителей бояры или Шариково-Швондеровской? Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик - Цензор.НЕТ 2991
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В лугандонів може бути лише одна автономія - на параші !
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Що Сайдик ніколи не допомагав Україні. Гоніть його сцаними ганчірками.
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...Один боец погиб, десять получили ранения. Вчера. Об этом вряд ли скажут в новостях по крупнейшим каналам. А если и скажут, то как-то межу прочим, очень вскользь. Война сейчас как бы не идет. Новости про войну - это табу.Зеленский объявил, что нужно просто прекратить стрелять и закончить войну. И он это делает. Он, как бы, закончил войну, потому что о ней большинство населения даже не слышит. В информационном поле войны нет. Нет потерь. Нет армии. Нет героической борьбы за независимость Украины. Зеленский умудрился за полгода превратить регулярную армию в армию, которая воюет тайно. Которая защищает свою страну, и никто об этом не слышит.
Армия, сейчас, опять самая уязвимая. И дело даже не в том, что реально начали возвращаться довоенные замашки. А в том, что сегодня люди в армии не уверены - а нужно ли то, что они делают Украине. Армию в моральном плане возвращают на позицию 13-го года. Когда служили только фанатики энтузиасты или откровенные заробитчане.
Понимаете, за последние полгода, люди, которые воевали за независимость своей страны начали терять уверенность в правильности того что они делали. Ведь если это не нужно людям которых они защищают от российской агрессии, то зачем все это было?
Офицеры, понимающие более глубоко процессы в армии, обеспокоены, как бы за внешней шумихой, не стали проводиться, под видом реформ, преобразования, которые ударят по боеспособности страны, как это уже было при Ежеле и Соломатине.
Фактически армия, сейчас, в информационном поле, поставлена в рамки УПА. Когда сверху для телевизионной картинки хотят прекратить войну, а на фронте она продолжается. С боями и потерями. Тайно. Почти подпольно. Когда люди, которые по праву должны гордиться своей профессией, не уверены в ней. Я пока не уверен в том, какие перспективы падения экономики в Украине. Но то, что новая власть делает с воющей армией, это чудовищно...
далі за посиланням
: https://antikor.com.ua/articles/353254-vopros_boesposobnosti_armii_vo_mnogom_zavisit_ot_nas__mnenie
...
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Не дарма ж міністр оборони отримує 97 тис. грн., а "міністр" соц.політики 216 тис.грн. Ще питання є?
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Ж2 сайдік пішов би ти в Біробіджан зі своїми аналізами.
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