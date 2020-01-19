 Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик

Об этом в интервью изданию Die Presse заявил австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Потом появился еще один элемент из российской стороны: требование автономии — понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", — заявил он.
По словам Сайдик, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, "но сначала должен быть четко прояснен вопрос безопасности". В частности, нужно определить, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.
"Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне Х", — заявил Сайдик.
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Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.Невже до тупаків не доходить що ці прості слова означають? Не передбачено в Конституції ніяких статусів для її території!
Источник: https://censor.net.ua/n3170691
Что для этого необходимо сделать и какая децентрализация будет потом?
Даже орки это понимают, потому "просто перестать стрелять" не прокатит.
12. На основании Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.
13. Интенсифицировать деятельность трехсторонней контактной группы, в том числе путем создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. Они будут отражать состав трехсторонней контактной группы.
Примечание:
Такие меры в соответствии с Законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" включают следующее:
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html
хороша децентрализация по сайдику)))
Якщо не виконано п. 1, то не можна переходити до виконання інших пунктів - саме такою має бути позиція України!
Будь які перемовини про виконання подальших пунктів можна починати (саме тільки починати) після 30 (а краще 60) днів БЕ ЖОДНОГО ПОСТРІЛУ! То якого х... Зе наказав війська відводити?
Не успели... Бедааа. Та и х.й с ним.
Сайдик, не переживай, ЗЕля внесёт...
Армия, сейчас, опять самая уязвимая. И дело даже не в том, что реально начали возвращаться довоенные замашки. А в том, что сегодня люди в армии не уверены - а нужно ли то, что они делают Украине. Армию в моральном плане возвращают на позицию 13-го года. Когда служили только фанатики энтузиасты или откровенные заробитчане.
Понимаете, за последние полгода, люди, которые воевали за независимость своей страны начали терять уверенность в правильности того что они делали. Ведь если это не нужно людям которых они защищают от российской агрессии, то зачем все это было?
Офицеры, понимающие более глубоко процессы в армии, обеспокоены, как бы за внешней шумихой, не стали проводиться, под видом реформ, преобразования, которые ударят по боеспособности страны, как это уже было при Ежеле и Соломатине.
Фактически армия, сейчас, в информационном поле, поставлена в рамки УПА. Когда сверху для телевизионной картинки хотят прекратить войну, а на фронте она продолжается. С боями и потерями. Тайно. Почти подпольно. Когда люди, которые по праву должны гордиться своей профессией, не уверены в ней. Я пока не уверен в том, какие перспективы падения экономики в Украине. Но то, что новая власть делает с воющей армией, это чудовищно...
далі за посиланням
: https://antikor.com.ua/articles/353254-vopros_boesposobnosti_armii_vo_mnogom_zavisit_ot_nas__mnenie
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