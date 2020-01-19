 Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича

Как сообщает Цензор.НЕТ, утром власть заявила о вступлении в силу антинародных законов 16 января. В частности, МВД обнародовало меру пресечения за нарушение запрета о маскировке лица во время акций протеста - от 2,5 до 4,25 тыс. грн штрафа или административный арест до 15 суток.
На Вече на Майдан люди вышли массово. Закончилось мероприятие обращением политических лидеров оппозиции "держаться". Янукович отказался от переговоров, у многих людей неуважение властей к народу вызвало раздражение. Но нашлись и те, кто выступил с призывом к радикальным действиям.
Вече закончилось, но люди не стали просто расходиться. Машины Автомайдана поехали к Верховной Раде. Первые организованные группы молодежи потянулись на Грушевского. С четырех часов дня столкновения приняли характер уличного сражения: милиция начала стрелять по людям из ружей, чтобы остановить прорыв кордона.
Силовики против участников Революции Достоинства применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а в их сторону летели "коктейли Молотова", петарды и камни.
Появились первые раненые. На следующий день в КГГА и МВД сообщили, что в столкновениях 19 января пострадали более 200 человек.
Хронологию событий читайте в статье: 19 января 2014 года: народ вступил в столкновения с милицией на Грушевского
А виноват будет все равно Порох!
началось сопротивление граждан Украины насильственным действиям мусоров
уже и на Цензоре вата сидит ?
все остальное для зебилов, как белый шум!
Комерційний директор Юрій Вітренко - 158 млн грн.
перший заступник голови правління «Нафтогазу» Перелома - 27,5 млн грн;
заступник голови правління Коновець - 22,7 млн грн;Генеральний директор ВАТ «Укртранснафта» Гавриленко - 14,7 млн грн
Член правління Каблушкін - 17,3 млн грн.
Как больно осознавать, к чему мы пришли!
Сколько бы народа в живых осталось.
https://www.youtube.com/watch?v=Bjha82rz7P8&feature=emb_logo
зебилы убогие, вас же предупреждали! и говорили, что винить вы у...бки будете не себя, а клятага "парашенка"!
безмозглые, ублюдочные, предсказуемые животные!...(
Круглосуточный черный пиар против Пороха со всех сторон, ложь и провокации! Почему его еще не посадили, за такие ужасные и очевидные преступления?!
Почему о делишках, просто темных преступных делишках нынешней власти, делишках которых даже представить невозможно рядом с Порошенко, все молчат и ни гу-гу?....
Потому что у кацапии уже нет необходимости вести жесткую пропагандонскую войну!
Какие. Обвинения. Выдвинуты? минские договорняки? серьезно?!
о чем нам говорить?
Люди не умеющие анализировать, тоскующие по колбасе по 2-20... 30-ти летние люди, ностальгирующие по совку, где трава была зеленее и был жесткий стержень внутри у каждого, который говорил что и как делать! (хоть они этот совок и не видели, в отличии от меня)....
Они никогда не признаются что дебилы, у них виноваты все вокруг, что они в жо..пе, только не они!
Я просто все это уже видел - МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО!
Петя-Бартер
А я соевую гниду и до этого ненавидел. И не понимал почему за него проголосовало большинство народа Украины.
Я с ужасом думаю, что и в 10 ую годовщину буду все так де писать об этом.
Кто отдавал приказы до сих пор не совсем понятно, так как явно тупой и трусливый янук был не один.
Опять же таки все мы видели видео, где снайперы стреляли в обе стороны, а потом был аннексирован крым. Так что рассейский след там очень и очень отчетливый.
Прошло шесть лет , и мы знаем, что мы ничего не знаем.
Здесь как и в ВО, чем дальше,тем больше вопросов. Но правда нужна, какой бы эта правда ни была.
-- а есть только уважаемые Граждане Украины, с правом голоса на выборах.
С чем всех и поздравляю! -- от тайги до британских морей...
https://youtu.be/irpwkSPZI3o
к ответственности за сепаратные переговоры
в Омане с мацкалями
https://www.youtube.com/watch?v=uTIoMzUJtpE