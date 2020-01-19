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 Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича

19 января 2014 года прошло первое Вече на Майдане после принятия "драконовских" законов 16 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, утром власть заявила о вступлении в силу антинародных законов 16 января. В частности, МВД обнародовало меру пресечения за нарушение запрета о маскировке лица во время акций протеста - от 2,5 до 4,25 тыс. грн штрафа или административный арест до 15 суток.

На Вече на Майдан люди вышли массово. Закончилось мероприятие обращением политических лидеров оппозиции "держаться". Янукович отказался от переговоров, у многих людей неуважение властей к народу вызвало раздражение. Но нашлись и те, кто выступил с призывом к радикальным действиям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Як понесе з України у синєє море кров ворожу..." - кинообъединение Babylon'13 сняло ролик, посвященный годовщине Революции Достоинства. ВИДЕО

Вече закончилось, но люди не стали просто расходиться. Машины Автомайдана поехали к Верховной Раде. Первые организованные группы молодежи потянулись на Грушевского. С четырех часов дня столкновения приняли характер уличного сражения: милиция начала стрелять по людям из ружей, чтобы остановить прорыв кордона.

Силовики против участников Революции Достоинства применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а в их сторону летели "коктейли Молотова", петарды и камни.

Появились первые раненые. На следующий день в КГГА и МВД сообщили, что в столкновениях 19 января пострадали более 200 человек.

Хронологию событий читайте в статье: 19 января 2014 года: народ вступил в столкновения с милицией на Грушевского

Источник: https://censor.net.ua/n3170690
 
   
 Топ комментарии
 
потому что, зебилов интересует только один вопрос, почему не могут ничего нарыть на Порошенко, который дал отпор свинособакам!
все остальное для зебилов, как белый шум!
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А чому один з авторів цих законів Портнов досі не сидить???
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Как больно вспоминать!
Как больно осознавать, к чему мы пришли!
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Сподіваюся, наступного Майдану не доведеться чекати ще 5 років.
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сподіваюся що ти так жартуєш, бо Пуйло 2-гого шансу не впустить
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Зебил все для этого делает, что бы ***** разочаровано не было! Шесть лет назад народ выступил против "драконовских" законов - на Грушевского начались стычки - Цензор.НЕТ 1774
А виноват будет все равно Порох! Шесть лет назад народ выступил против "драконовских" законов - на Грушевского начались стычки - Цензор.НЕТ 9985
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Що ж ти,смерд паРАШЕНський,свого преза не по хваміліії назваЛО?Добре хоть з великої... Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича - Цензор.НЕТ 6106 Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича - Цензор.НЕТ 2661
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На этот раз ни ему, ни его агентам в Украине никто второго шанса не даст. Писец придёт им всем.
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Якщо чекати до виборів- Зеленський остаточно здасть Україну кацапам.
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Здавати він буде але зробити Україну губернією кацапстану все одно не вийде. А там...на Ростов на корпоративах скакати.
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Та ти шо??? То шо ждеш??? Автомата в руки і на передову,кацапів стріляти! Шість років тому народ виступив проти "драконівських" законів - на Грушевського почалися сутички - Цензор.НЕТ 2648
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До наступних виборів опинимося за порєбріком. Точніше, порєбрік буде по лінії Дніпра.
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Не выдумывайте. Ваши сподивання не сбудутся
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І шо? Мальдівська шлюха та бздЮля з трупанчуковськими шестірками 100500% непрохонже. Шість років тому народ виступив проти "драконівських" законів - на Грушевського почалися сутички - Цензор.НЕТ 9344
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Где-то я это уже слышал. Лет шесть назад.
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Вам каКцапам давно майданити пора,згадуйте білий дім!
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так у нас дважды на год как правило.. уже пора бо скучно Шість років тому народ виступив проти "драконівських" законів - на Грушевського почалися сутички - Цензор.НЕТ 3855
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але, админ, какие ДРАКИ ?

началось сопротивление граждан Украины насильственным действиям мусоров

уже и на Цензоре вата сидит ?
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А чому один з авторів цих законів Портнов досі не сидить???
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потому что, зебилов интересует только один вопрос, почему не могут ничего нарыть на Порошенко, который дал отпор свинособакам!
все остальное для зебилов, как белый шум!
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Це питання до Луценка, при якому справа проти Портнова була закрита. Та до Рябошапки, при якому проти Портнова не відкриваються нові кримінальні справи.
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Тому що Портнов - друг Богдана, а Богдан - друг Зеленского і Коломойського Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича - Цензор.НЕТ 5851
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Портнов не сидить, бо в порошенка договорняк - своїх не саджати.
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Чим Портнов крутіший за Єфремова, якого таки тримали в СІЗО і лише при Зе випустили? У ієрархії ригів Єфремов був однозначно вищий!
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І да, при Пєті Портнов ж у кацапляндії ховався. Приїхав тільки влітку 2019...
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а шо еще зебубам надо? стаканчик самогона, кусочек сала и пороха посадить и жизнь удалась
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Африкан_Свиридович так спитай у Рябошапкі Баканова і клоуна чому Портнов прилетів коли закінчилось правління пороха при Зе владі і чому досі жодного разу не було йому вручена повістка, при Порошенко Портнов гавкав в Мордорі сюда боявся приїзджати так як знав що Порох його арештуе
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Це, що стаття річної давнини, чи у написувача з математикою, швах?
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Глава компанії Коболєв отримує щорічну зарплату в розмірі близько 47 млн грн, а з урахуванням премії - 286,5 млн грн.
Комерційний директор Юрій Вітренко - 158 млн грн.
перший заступник голови правління «Нафтогазу» Перелома - 27,5 млн грн;
заступник голови правління Коновець - 22,7 млн грн;Генеральний директор ВАТ «Укртранснафта» Гавриленко - 14,7 млн грн
Член правління Каблушкін - 17,3 млн грн.
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Ты адрес не перепутало? Статья о майдане!
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Зеля изо всех сил нарывается на повторение Майдана. Нельзя разочаровывать оманского ослика. Шесть лет назад народ выступил против "драконовских" законов - на Грушевского начались стычки - Цензор.НЕТ 5341
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Шатун, не шатай будку. Бо ***** нападьот.
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А начиная с 20.02.2014 кто напал? Марсиане? Шість років тому на Грушевського почалися бійки з "Беркутом", це стало реакцією на "драконівські" закони Януковича - Цензор.НЕТ 1645
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Как больно вспоминать!
Как больно осознавать, к чему мы пришли!
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Интересно, где были 6 лет назад участники сегодняшней акции в Киеве. Те самые, которые требовали распустить "Азов"?
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прыщи давили или у родычей в Хайфе гостювали..
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Машу и Медведя, Смешаріків, Лунтіків дивились + руцкім говнорепчіком балувались
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Эх, вернуть бы всё обратно и дождаться перевыборов Шапкокрада...
Сколько бы народа в живых осталось.
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И лизал бы ты сейчас зад путину, грязный и вонючий кацапский зад. А так только шоколадный лижешь.
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Я думаю он о том,что и пэдрилка бы не прошёл тогда...Если бы вернуться с этими знаниями и опытом....
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В 2013 году шапкокрад за 3 лярда взятки сдал Украину кацапуте и если бы не майдан был бы ты сейчас кацапом.
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А чому не вернуть, скажімо 2007 чи 2008 рік і добитися посадки шапкокрада?
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Как все было на самом деле. Кличко договаривается с Беркутом. (декабрь. 2013 г)
https://www.youtube.com/watch?v=Bjha82rz7P8&feature=emb_logo
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Найгидкіші люди - ті, хто насміхається над іншими. Лохи обрали собі президентом найгірше, що можна вигадати.
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Шанс упущен. Свободу сожрал парашенко. А обсосал и выплюнул,Зеленский. Теперь только миллионеры могут войти во власть. Начиная от мэров и заканчивая президентом. Всем спокойной ночи ))
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канешна "парашенка"! Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича - Цензор.НЕТ 8341
зебилы убогие, вас же предупреждали! и говорили, что винить вы у...бки будете не себя, а клятага "парашенка"!
безмозглые, ублюдочные, предсказуемые животные!...(
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Ну ты же понимаешь,что он был недостаточно хорош,если его решили заменить на по твоим словам ,худшего ?
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5 лет пропагандонской работы сделали свое дело, неужели этого понять нельзя?!
Круглосуточный черный пиар против Пороха со всех сторон, ложь и провокации! Почему его еще не посадили, за такие ужасные и очевидные преступления?!
Почему о делишках, просто темных преступных делишках нынешней власти, делишках которых даже представить невозможно рядом с Порошенко, все молчат и ни гу-гу?....
Потому что у кацапии уже нет необходимости вести жесткую пропагандонскую войну!
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Все это херня ,а не оправдания. Никакая пропаганда не в силах противостоять реалиям. И сильна лишь на приграничных местах сомнений. - Если бы барон Врангель предложил свою программу вместо Временного правительства в свое время - то никакие большевики не смогли бы сбить с толку рабочих и крестьян. Предложение было слишком поздно и сокрыто коммунистами от масс.
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Почему. Порох. Не сидит. В тюрьме. За свои. Преступления????!!!!
Какие. Обвинения. Выдвинуты? минские договорняки? серьезно?!
о чем нам говорить?
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Потому,что олигарху каламойскому проще пугать его ,чем сажать.Ведь и у пороха на него есть компроматы.
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Такие люди как вы и ваш кореш под ником "бандера цинична" сдали мой Донецк в 2014, с расийскими флагами и оружием привезенным из-за поребрика...
Люди не умеющие анализировать, тоскующие по колбасе по 2-20... 30-ти летние люди, ностальгирующие по совку, где трава была зеленее и был жесткий стержень внутри у каждого, который говорил что и как делать! Шість років тому на Грушевського почалися бійки з "Беркутом", це стало реакцією на "драконівські" закони Януковича - Цензор.НЕТ 4061 (хоть они этот совок и не видели, в отличии от меня)....
Они никогда не признаются что дебилы, у них виноваты все вокруг, что они в жо..пе, только не они!
Я просто все это уже видел - МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО!
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5 лет пропаганды, говоришь? Наверное зря против него выступали и говорили что он коррупционер еще задолго до майдана?
Петя-Бартер

А я соевую гниду и до этого ненавидел. И не понимал почему за него проголосовало большинство народа Украины.
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Некисло намайданили, правда?
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Никакой беркутни там еще не было. Появилась она ближе к вечеру 19. Стояли ВВ-шники - их машинами и автобусами была перегорожена вся улица. Их и сожгли и разгромили. А потом уже это быдло пятнистое подвезли.
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Шесть лет прошло! Дело, у которого миллион свидетелей, не расследовано!
Я с ужасом думаю, что и в 10 ую годовщину буду все так де писать об этом.
Кто отдавал приказы до сих пор не совсем понятно, так как явно тупой и трусливый янук был не один.
Опять же таки все мы видели видео, где снайперы стреляли в обе стороны, а потом был аннексирован крым. Так что рассейский след там очень и очень отчетливый.
Прошло шесть лет , и мы знаем, что мы ничего не знаем.
Здесь как и в ВО, чем дальше,тем больше вопросов. Но правда нужна, какой бы эта правда ни была.
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фото зроблене пізніше. будівельники прислали Шість років тому на Грушевського почалися бійки з "Беркутом", це стало реакцією на "драконівські" закони Януковича - Цензор.НЕТ 3396
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С сожалением, нужно признать, что Украинского Народа, как Нации -- не существует...
-- а есть только уважаемые Граждане Украины, с правом голоса на выборах.
С чем всех и поздравляю! -- от тайги до британских морей...
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Виборці зеленського - диванний електорат. Лохи. Вони ніколи не вийдуть на Майдан стояти за своє. І це тішить. Лохи ніколи не переможуть активних громадян. Не бійтесь Майдану. Путін зараз українського Майдану боїться не менше, ніж зеленський.
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А не подскажешь что за лохи в количестве 54% голосовали за соевую барыгу в 2014?
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дідько .. і досі згадується Віталька Клічко і його ...хм...махи після вогнегасника
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А министром экономики Януковича в то время был некий преданный ему потрох.
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А ще в той час в уряді був заступником міністра Богдан, а ще членом партії регіонів тоді був Разумков...
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Тогда на Майдане появились провокаторы с одинаковыми рюкзачками и сплошь говорящие по английски. Они перевели наш мирный Майдан в кровавый и горящий. Кличко пытался остановить эту провокацию, но его погасили огнетушителем. Позже Натаньяху признался , что это были ветераны ЦАХАЛ.
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за ЦАХАЛ не знаю. Але що всіх дістали постійні переговори трійки з Овощем. то було.
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На Майдане поскакали, а на россии обвалился фубль и ввели санкции. Романтика)
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Будущего *********** тогда весь майдан дружно посылал на куй стягивая с трактора за лахмотья
https://youtu.be/irpwkSPZI3o
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Пора поц-Зе дента привлекать
к ответственности за сепаратные переговоры
в Омане с мацкалями
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