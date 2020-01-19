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 Фото украинских летчиков и бортпроводников разместили в отеле в Иране

Отель в Иране, из которого экипаж лайнера МАУ отправился в свой последний полет, вывел на расположенный в холле экран фото украинцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Бригады Транспортной Авиации в Facebook.

"В знак уважения и памяти персонал гостиницы, из которой наши ребята отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами" ..." — сказано в сообщении.

Фото украинских летчиков и бортпроводников разместили в отеле в Иране 01

Самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ вернулся на базу после того, как доставил на Родину тела погибших в Иране украинцев.

По словам командира экипажа полковника Дмитрия Мымрикова, задание было эмоционально тяжелым, ведь лететь пришлось в Иран, взявший на себя ответственность за то, что сбил украинский самолет.

Также на Цензор.НЕТ: Иран передумал отдавать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ

Но от иранцев украинские летчики постоянно слышали слова сочувствия и извинений за катастрофу.

"Они полностью признают вину своего руководства, своей страны в этой трагедии", – сказал Мымриков.


Фото украинских летчиков и бортпроводников разместили в отеле в Иране 02

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3170689
 
 
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Пилоты и персонал были не из таежной Зимбабвы... Выразить скорбь стане стоило-бы на языке страны, чей самолет предательски жахнули.... Стыдно господа иранцы...
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В Ірані нема тих, хто володіє українською мовою. Є лише азербайджанці, які знають російську.
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Ради уважения могли бы и на государственном языке Украины а не России.
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А какая разница?(цитируя одного чувака, он не лох ибо ему почти 42 года)
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Тебе тоже никакой, по ходу. раз строчишь на ругське.
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А ты на каком строчишь? Не уважаешь Украину?
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тупА и однотипно (см. коммент члена твоей бригады ниже)
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Я твои смотрю и подобных тебе свиноботов. Мне вполне достаточно.
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снова тупА. держи ещё на рюмку стекломоя, кац
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Сегодня прощались с погибшиме в авиакатастрофе. А хозяин МАУ, на которого работал экипаж, тоже был? Это же ЕГО работники погибли!
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Все ничего, но возмущённые о языке написания эпитафии, могли бы возмутиться и на украинском.
Не получается, зрадюкы долбанные?
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