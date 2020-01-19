 За сутки - 8 обстрелов, потерь нет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", — сказано в сообщении.
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Так, противник обстреливал защитников Украины:
- Пять раз вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины и из станковых противотанковых гранатометов - 4 выстрела;
- рядом с Новоалександровкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 8 мин.
Таким образом, все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"Сегодня, 19 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", — отметили в штабе.
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За 18 дней января погибло 6 и ранено более 30 военнослужащих ВСУ. Что зеленое дерьмо молчит?
мразям?!под Золотым уже два дня 120/150 калибр падает!где этот выродок зеЛя и его банда чмырей!скоро народ вешать их будет!
Сьогодні,за різними даними 8-10 трьохсотих (можливо 1 двохсотий). 72 Бр. посікли 120-ми.Район Золотого (за яке Оманський рубаху рвав).
Які дані в Бутусова ?
"Что мы видим на фото?
Прилёт российской артиллерии в дом на улице Вольной.
Это так называемый хутор Вольный - крайняя улица в Золотом-4
Которая более всего подвержена обстрелам.
И которая в СВОДКАХ ШТАБА ООС проходит как... "ВБЛИЗИ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ОРЕХОВО"!!!
А **** уже не написали "неподалёку Лисичанска" или "где-то на Донбассе"???
Кстати, сегодня где-то там по Золотому бродит корреспондент Руслан Смещук Смещук Руслан, которому день напомнил 14-15 годы.
Так от шо я хочу сказать... Руся, то тебе обстрелы лишь почудились! Режим "тЫша" суворо дотрымуеться и то у аборигенов просто массовые галлюцинации. И даже ты заразился. Будь аккуратнее там."Tim Zlatkin
Где преЗедент приказал войскам отступить - чтобы иметь возможность встретиться со своим кумиром в нормандии.
Где и преЗедент и Пристайко обещали, что "если что - войска смогут легко вернуться на свои позиции".
Пишут - там ВТОРОЙ ДЕНЬ идут обстрелы.
Вчера - 8 раненых среди наших.
Сегодня - 10 раненых и 1 уб&тый.
В это время Гидрант и зекоманда пиарятся - на возвращении тел п@гибших в "Боинге" над Ираном. Про фронт уже никто не вспоминает...
"Договорились посередине", да?
Розвідка відзвітувала про маскування важкого озброєння з боку російських окупаційних військ
За інформацією Головного управління розвідки, командування російських окупаційних військ у авральному порядку активізувало заходи з маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, у т.ч. РСЗВ, які у готовності до негайного застосування перебувають у районах поблизу лінії зіткнення на відстанях менших за визначені, що є порушенням Мінських домовленостей про відведення важкого озброєння. Крім того, окупанти вживають заходів з обмеження допуску громадян до окремих населених пунктів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Неподалік лінії розмежування на Донбасі зафіксували 22 "Гради"
4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (раніше - Красний Луч) патруль Спостережної місії ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметри (заборонені мінськими угодами).
"Своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватися мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов'язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння на всій лінії розмежування сторін", - наголосили в СЦКК.
45 хв ·
Хроніка нашого дурдому станом на 19.01.2020
На фронті нескінчені обстріли. За 18 січня загунув один боєць і 10 отримали поранення в бою.
РНБО презентувала Зеленському нову стратегію безпеки України, яка передбачає "заходи зниження напруженості у відносинах з РФ".
Юрист за освітою Гончарук подав заяву про відставку президентові, попри те, що тільки Рада має повноваження її задовільнити, а юрист за освітою Зеленський ту заяву прийняв.
Конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, адвоката Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення його заступником голови ДБР і не бачить застережень для не покладання на нього аудиту справ Майдану.
16 січня БПЛА СММ ОБСЕ середнього радіуса дії знову зафіксував щонайменше 650 протитанкових мін у полях на південь від залізничних шляхів, а також на схід і захід від автошляху Т1316 у межах ділянки розведення у районі н. п. Золоте, які розмістили російські окупаційні війська.
СБУ не знайшла причин не пускати в Україну російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко, які виступали в окупованому Криму.
В Укроборонпромі хочуть за рік удвічі скоротити... заборгованість по зарплатах.
Міністерство цифрової трансформації України на своїй сторінці у Фейсбук заявило, що збираються збільшувати кількість інженерів з нлп(нейро-лінгвістичного програмування).
#Хроніка_дурдому.
А мудрий нарід замість лупцювати цих виродків усім, що в руку впаде, розкрив двері, показав усі комори та схованки батьків, та сів дивитися телевізор, поки злодії хазяйнують.
Прозапас пишет, бойцы гибнут, а от Верховного Главнокомандующего не слышно абсолютно никакой реакции. Также президент Зеленский никак не комментирует абсолютно неправдивые слова своего НГШ о том, что договоренности работают, а ситуацию подогревают только политические спекуляции. Не волнуют Зеленского заявления своего министра обороны о том, что полное перемирие наступило с 1 января 2020 года.
По словам ветерана АТО, соответственно, если президент молчит, а СМИ лишь украдкой сообщают о потерях, то весь народ находится в уверенности, что дело идет к «миру». Читайте также - пока власть готовит 9 новых участков «разведения» войск, а у нас на фронте - 1 погибший и 10 раненых.
1 год ·
Район Золотого.
72 бригада.
120 мины.
8 раненых.
Чудом не намесили двухсотых. Просто чудом.
Штаб ООС молчит, заявление на этом не акцентируется. Обстреляли Орехово, говорят, ага.
Надо еще несколько населенных пунктов развести, а как же еще.
Интересно сделать инфографику потерь в районах Золотого и Петровского.
U.P.D. Так как ко мне стали приходить в каменты люди доказывающие что все не так однозначно, стреляют за границей линией разведения, а в самом Золотом как и было договорено - тишина, прикладываю еще пару скринов с новостями из Золотого-4.
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