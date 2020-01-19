 Экс-командир батальона "Киевщина" Покиньборода после беседы с Кличко предлагает создать рабочую группу по аудиту строительства Шулявского моста

Об этом Покиньборода написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что мне позвонил мэр Киева Виталий Кличко ........

Виталию не понравилось, что я назвал его гнидой. Не думал, что рядового пенсионера читает сам мэр !!!", - сообщил Покиньборода.

По его словам, у них с Кличко состоялась интересная, спокойная и уравновешенная беседа, в ходе которой мэр заявил, что готов ознакомить его с материалами по "Зеленстрою".

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"Я попросил еще материалы по строительству Шулявского моста, и, как мне показалось, Виталий немножко потерял уверенность в голосе. Хотя, может, все же показалось!? ... Ну, я так понял (со слов Виталия), что когда мне предоставят необходимые документы аудита, и если я не найду там хищений бюджетных средств, может, он хочет моих публичных извинений. ОК. Я готов!!!!", — написал Покиньборода.

Бывший командир батальона "Киевщина" призывает всех желающих присоединиться к нему в изучении документов о строительстве Шулявского моста.

"Давайте создадим такую ​​рабочую группу, чтобы мы могли выявить хищения хотя бы в том, что нам покажут", — предложил он.

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