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Все про:аудит (295) Киев (18448) Кличко (2784) Покиньборода (10) Шулявский мост (21)

 Экс-командир батальона "Киевщина" Покиньборода после беседы с Кличко предлагает создать рабочую группу по аудиту строительства Шулявского моста

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал предоставить бывшему командиру батальона "Киевщина" Юрию Покиньбороде документы аудита строительства Шулявского моста в столице.

Об этом Покиньборода написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что мне позвонил мэр Киева Виталий Кличко ........

Виталию не понравилось, что я назвал его гнидой. Не думал, что рядового пенсионера читает сам мэр !!!", - сообщил Покиньборода.

По его словам, у них с Кличко состоялась интересная, спокойная и уравновешенная беседа, в ходе которой мэр заявил, что готов ознакомить его с материалами по "Зеленстрою".

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"Я попросил еще материалы по строительству Шулявского моста, и, как мне показалось, Виталий немножко потерял уверенность в голосе. Хотя, может, все же показалось!? ... Ну, я так понял (со слов Виталия), что когда мне предоставят необходимые документы аудита, и если я не найду там хищений бюджетных средств, может, он хочет моих публичных извинений. ОК. Я готов!!!!", — написал Покиньборода.

Бывший командир батальона "Киевщина" призывает всех желающих присоединиться к нему в изучении документов о строительстве Шулявского моста.

"Давайте создадим такую ​​рабочую группу, чтобы мы могли выявить хищения хотя бы в том, что нам покажут", — предложил он.

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Экс-командир батальона Киевщина Покиньборода после беседы с Кличко предлагает создать рабочую группу по аудиту строительства Шулявского моста 01
Экс-командир батальона Киевщина Покиньборода после беседы с Кличко предлагает создать рабочую группу по аудиту строительства Шулявского моста 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170686
 
 
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Розумієте - українська земля народжує найбільше талантів на квадратний метр планети. Але ж наша земля часто й поїдає багатьох, як кішка, яка поїдала своїх кошенят. У нас не може достойним чином проявити себе якийсь геніальний, великий талант: вони або в'януть, або повертаються в землю, або спиваються, чи змушені тікати в інші країни, де роблять славу для будь-якої нації, народу і світу, а Україні вони не потрібні…
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А при чем тут командир??? Может лучше швондер-комиссар? У нас в Украине давно кухарки рулят страной...
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Блин! -- слева, перед мостом (на фото), Старинные дома были и в них Гастроном до 23:00! -- куда пропали лучшие места детства, оторочества и юности? ...скорблю...*(
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Кто бы уже про гнид рассказывал, но только не мусор на пенсии.
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Я не прихильник Кличка, але цікава фраза "Друзі, давайте створимо таку робочу групу, щоб ми могли виявити розкрадання хоча б в тому, що нам покажуть." І це пише колишній "мент", як він сам себе називає.
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