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Все про:Госпогранслужба (3597) Россия (74769) артисты (204)

 Четверых российских актеров не пустили в Украину, - Госпогранслужба

Группа актеров из Российской Федерации не прошла пограничный контроль в аэропорту Запорожья, куда они прибыли рейсом из Варшавы. Один из них незаконно посещал оккупированный Крым, остальные не смогли объяснить, зачем прилетели в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу. Фамилии актеров в ведомстве при этом не называют.

"При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма", — сказано в сообщении.

Этому россиянину пограничники отказали в посещении страны и проинформировали о запрете въезда в Украину.

"Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине", — добавили в Госпогранслужбе.

Читайте на Цензор.НЕТ: 40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова, поддержавших оккупацию Крыма, - Арьев

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Запорожье должно было состояться выступление российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко.

В СБУ заявили, что не видят причин не пускать артистов в Украину и попросили полицию усилить меры безопасности во время театрального представления с их участием.

После этого ДК "Днепроспецсталь" в Запорожье, в котором планировалось выступление Башарова, Колесникова и Удовиченко, обнесли по периметру забором.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотим приехать с чистым сердцем", - выступавший в оккупированном Крыму российский певец Серов попросит Раду пустить его в Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3170685
 
   
 Топ комментарии
 
о данным информированного источника УП, запрет на въезд касается Сергея Колесникова, цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, их сопровождающее.
Марат Башаров, который вместе с другими актерами должен был участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве, в Украину не прилетел.
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о данным информированного источника УП, запрет на въезд касается Сергея Колесникова, цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, их сопровождающее.
Марат Башаров, который вместе с другими актерами должен был участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве, в Украину не прилетел.
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странно что кацы не сумели объяснить цели приезда....
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ну як тобі пояснити... мабуть, наши прикордонники їх лайку не зрозуміли...
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Тупые. Им слова не написали. Хоть бы: "здрасьте", я ваша тетя из ... московии, приехала к вам жить!"
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Женя-Женя Может с СБУ звонок после шумихи так как если нет запрета то отказать можно с причины например "не назвали или не смогли цель визита" хотя и называли может они мол гастроли но толкование универсальное и на погранцов мол ихнее обьясненине не убедило и не поверили вот и не пустили
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Они ничего не решали. Указание пришло сверху когда увидели возмущения народа.
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Хай виступають там де є резервації років
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так до последнего ж нервы щикотали , хлеб-соль любители рускаго мира готовили для актеришек
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забор водрузили от защиты от национал-патриотов...Только что вышек с автоматчиками не успели поставить....
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Любые лица, которые нарушили украинское законодательство, как минимум должны не пускаться на территорию Украины. Это справедливо и законно. И если пограничники это сделали, то хотя бы они поддержали честь собственной страны.
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Нехай шастать путірастам по країні.
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Чергове шоу 95-го кварталу. Пробували реакцію суспільства. Створили ілюзію. що суспільство перемогло. Але при цьому просунуть якусь гидоту. Чекаємо, що ж то цього разу.
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а при чем аваков к погранцам? не пришей к пи-де рукав.=))
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гнать эту кацапо-фашисткую падаль!
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А как же Ларису пустили на съемки фильма "Сувенир из Одессы"? 2018 год. Я была тогда удивлена, если честно...https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/126402/annot/

Актеры: Александр Соколовский, Ольга Виниченко, Даниэль Ольбрыхский, Станислав Боклан, Лариса Удовиченко, Дмитрий Сова, Дмитрий Суржиков, Геннадий Попенко, Алексей Тритенко, Алексей Смолка, Георгий Делиев и другие...
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Получается , шо Поросенко пропустил эту курву в Украину . Это же он был президентом в 2018 Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8391
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А дальше назад на Рабсею, на законное бутылкоместо.
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Другие приедут и очень скоро. Не в погранцах дело, а в нынешней украинской власти!
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Это понятно. Надеюсь у нынешней власти будет своё законное бутылко место. Очень надеюсь.
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Это кто еще кому кучи надладывает вот уже столько лет... На Донбассе! Или то мы у них Крым спионерили??
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ВИнторогая гнида воюющая против Украины, отжавшая Крым и убивающая украинских солдат заговорила про цивилизованность. Вот гнида козломордая.
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Зеленский в Омане решал с Россией судьбу Донбасса
Мнения 19-янв, 07:149 0 0

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Оман провел с российской стороной переговоры по ОРДЛО. Возможно, там присутствовал даже помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков. Такое мнение выразил российский политолог Андрей Пионтковский. Он привел ряд аргументов в пользу версии, что Зеленский решал в Омане дела с Россией.

"Они еще прокололись с самолетом Медведчука. Переговоры по дальнейшему присоединению к ОРДЛО в Омане были. Был ли там Сурков - не знаю. Может, и был, хотя в то время он больше занимался Абхазией. Потом президент не может отчитаться о своем пребывании, самолет Медведчука… На 100% я уверен, что переговоры шли и корреспондировались с тем, что происходило на то время в Москве. Меркель, разумеется, была в курсе дела", - сказал Пионтковский.

По его словам, Путин поставил Зеленского на счетчик и назначил ему следующую "стрелку" на апрель 2020 года.

"До того времени он должен реализовать подписанные в Париже соглашения, а именно, провести через Раду и даже внести в Конституцию предложение об особом статусе Донбасса и о проведении выборов на оккупированных территориях. Путь уже выбран, он медленный, чтобы не сильно тревожить публику. В этом свете гипотеза о встрече Зеленского с Сурковым в Омане кажется весьма вероятной", - подчеркнул Пионтковский.

Отметим, что такую же версию со ссылкой на источнике в Офисе президента накануне озвучила внефракционный народный депутат Анна Скороход.

"Согласно инсайдерской информации из Офиса президента, которую мне предоставили, и я сейчас не имею оснований ей не доверять, действительно, Зеленский встречался с Сурковым. И почему Оман? Потому что Сурков - под санкциями. Все. О чем говорили, к чему пришли - мне неизвестно", - заявила Скороход на "Прямом".

Зеленский остался без союзников?

По его словам, если глава Франции Эммануэль Макрон уже окончательно принял сторону Кремля, то Меркель "перестала сохранять баланс" после встречи с Путиным в Москве, где "утвердительно кивала по всем вопросам, которые касаются Украины, мол, нужно выполнять последние решения минского процесса и Минский договор".

"Это значит, что Меркель окончательно перешла на сторону, на которой находится Макрон. На той стрелке, которую назначили Зеленскому на апрель [встреча "нормандской четверки"], против него одного будет трое людей с единой позицией", - заявил Пионтковский.

При этом он не стал ее осуждать, отметив, что за последние пять лет Меркель "сделала много хорошего для Украины при том страшном сопротивлении немецкого бизнеса, заинтересованного в сделках с Кремлем и партнеров по коалиции".

Пионтковский считает, что "сегодняшнее положение Украины в "нормандской четверке" - это логичный и закономерный итог действий новой власти".
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видимо это есть правда...всё подозрительно "сходится"...и это весьма печально...Украина такого "благодетеля" точно не заслужила...
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Украина такого "благодетеля" точно не заслужила...\\\\\\\\\\\

ложь!
немного заслужила, помогая вскармливать Москву. и прочие делишки князьков то
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не зрозумів а чому ж СБУ не напружилося,не впраглася , не допомогло виконувати президентську програму - встановлення браццких адиннародовских атнашений з нев,іпенно дружнім народом Козлостану? Що за нах ?
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І чтоб я твою рожу больше здєсь не відєл!
Четверых российских актеров не пустили в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5862
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" Четверых российских актеров не пустили в Украину "

Зе мабуть Куприка на Цензоре почитал .
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Чорт из Безопасности не стал брать на свой тухес ответственность и решил все проблемы переложить на инспекторов ДПСУ? Чо, подход, мля!
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видимо Зе прочитал коменты на "Цензоре"...и решили не "шутить" с визитом кацабских скоморохов...это хорошо... Четверых российских актеров не пустили в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2851
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5 баллов! Спасибо, земляки! Гоните врагов и в хвост и в гриву! Нет культурной интервенции Московии!
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Аваков троллит Баканова по поводу этих чертей=))) Наш квартал зажигает огни=))
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Это типа игра такая? Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4474
СБУ даёт добро... Все готовятся... Кацы приезжают...
И тут бах - погранцы!
И говорят так ласково : низзя Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4474
А те: так СБУ разрешили!
Погранцы: ну да, при условии если вы попадёте на территорию страны, но мы вам отказываем Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4474
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это называется-"и вашим и нашим"...и ху--у "угодил" и перед патриотами "не упал"... Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8745
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Как выход из ситуации...
Нужно как-то выкручиваться...
Решили таким образом...

Но вопрос в другом, это что за тела были, которым запретили?
Заявленные или какие то другие?
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зелена сопля зараз вмішається і допоможе?
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СБУ не тидит причин не пускать...
А погранцы не пустили...
Сразу видно где державний орган, а де холуи
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Непогано, але хотілося б почути дещо на кшталт - "завдяки вправним діям прикордонників декілька кацапів вже ніколи не побачать бірьозкі" ))
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Кривонос о захвате Крыма Россией: Мы должны были показать "зубы", враг всегда уважает силу
История показывает, что, получив отпор, россияне делают "откат" назад, отметил бывший замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос. Он считает, что так же в РФ поступили бы и при вооруженном противодействии аннексии Крыма.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 17.27 | комментариев: 5

Кривонос присутствовал на допросах тех, кто работал на РФ в 2014 году
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook
Если бы в 2014 году Украина с оружием в руках защищала Крым от аннексии, Россия бы не смогла оккупировать полуостров. Такое мнение бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал Сергей Кривонос высказал 15 января в интервью "Радіо Свобода".

"Вполне вероятно, что до вооруженного сопротивления в Крыму и не дошло бы. Когда россияне увидели бы, что вошли свежие [украинские] части, а части ВДВ (воздушно-десантные войска. - "ГОРДОН") были способны выполнять задачи. То есть начало войны и последующие ее фазы показали, что спецназ и ВДВ были мотивированы, подготовлены и способны действовать решительно, правильно и вызывающе", - сказал он.

Генерал рассказал, что он присутствовал на допросах тех, кто работал на РФ в 2014 году.

"Они четко указывали, что если бы со стороны Украины во время захвата Крыма появилось четкое противодействие, то операция [по захвату полуострова], скорее всего, завершилась бы. По крайней мере, они в этом были уверены. ...Я считаю, что мы должны были показать "зубы", огрызнуться. Почему враг всегда уважает силу? И история показывает, что непосредственно россияне, когда получают жесткий отпор, делают "откат" назад и начинают искать новые пути", - объяснил Кривонос.

Одетые в зеленую форму военные без опознавательных знаков зашли в Крым в ночь на 23 февраля 2014 года. Президент РФ Владимир Путин признал, что это были представители российских силовых структур. После этого Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/krivonos-o-zahvate-kryma-rossiey-my-dolzhny-byli-pokazat-zuby-vrag-vsegda-uvazhaet-silu-1483412.html
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На жаль, переважна більшість перейшла на бік ворога. Те, що говорить Кривонос, не дає гарантії,що Крим залишився українським. Мені шкода татар, але, на жаль, українців там не було. Малороси і совок, ракова пухлина в тілі України.
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пох на рогатих,респект прикордонникам!!!
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Молодці, прикордонники! Хай в раші виступають, без них, в країні, лайна вистачає.
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Вопрос сохранения боеспособности армии, во многом, зависит от нас. Не поддержим людей - они разочаруются
Один боец погиб, десять получили ранения. Вчера. Об этом вряд ли скажут в новостях по крупнейшим каналам. А если и скажут, то как то межу прочим, очень вскользь. Война сейчас, как бы, не идет. Новости про войну - это табу. Зеленский объявил, что нужно просто прекратить стрелять и закончить войну. И он это делает. Он, как бы, закончил войну, потому что о ней большинство населения даже не слышит. В информационном поле войны нет. Нет потерь. Нет армии. Нет героической борьбы за независимость Украины. Зеленский умудрился за полгода превратить регулярную армию в армию, которая воюет тайно. Которая защищает свою страну, и никто об этом не слышит.
Армия, сейчас, опять самая уязвимая. И дело даже не в том, что реально начали возвращаться довоенные замашки. А в том, что сегодня люди в армии не уверены - а нужно ли то, что они делают Украине. Армию в моральном плане возвращают на позицию 13 года. Когда служили только фанатики энтузиасты или откровенные заробитчане.
Понимаете, за последние полгода, люди, которые воевали за независимость своей страны начали терять уверенность в правильности того что они делали. Ведь если это не нужно людям которых они защищают от российской агрессии, то зачем все это было?
Офицеры, понимающие более глубоко процессы в армии, обеспокоены, как бы за внешней шумихой, не стали проводиться, под видом реформ, преобразования, которые ударят по боеспособности страны, как это уже было при Ежеле и Соломатине.
Фактически армия, сейчас, в информационном поле, поставлена в рамки УПА. Когда сверху для телевизионной картинки хотят прекратить войну, а на фронте она продолжается. С боями и потерями. Тайно. Почти подпольно. Когда люди, которые по праву должны гордиться своей профессией, не уверены в ней. Я пока не уверен в том, какие перспективы падения экономики в Украине. Но то, что новая власть делает с воющей армией, это чудовищно.
Не буду трясти воздух пафосными истериками по поводу военнослужащих, которые массово уходят из армии или не продлевают контракты. Это излюбленная фишка тех, кто делал все чтобы демонизировать руководство армии при Порошенко. Ради чего? Ради вот этого вот всего? Надеюсь они сейчас довольны результатами.
Большинство военнослужащих воюющих с 14 года, которым есть куда идти (выслуга и прочее) в армии держит прежде всего ответственность. Ответственность перед своими людьми. Ответственность перед теми, кто стал профессионалом за эти 6 лет войны. У каждого свой уровень. У кого-то взвод, рота, дивизион, батальон, бригада. Но везде в основе ответственность за свои подразделения. Именно она, ответственность, дает людям силы продолжать то, что они делали все эти шесть лет. Даже если вокруг всем кажется, что это не нужно, или это не происходит.
А еще, они для себя видят одну из важнейших задач - сохранить людей, которые воевали. Сохранить их в армии, сохранить их для армии. Сохранить идейную и профессиональную основу в армии. Потому что сейчас массово начали рулить псевдокадровые военные, которые в 14-15 годы просидели за печкой, а в 16 и 17 опять восстановились на службе.
Но армию нельзя разрушить и уничтожить пока в ней будут люди, которые будут чувствовать нашу поддержку. Они нужны нам. Они - это единственное, что у нас осталось от той гордости за страну, которая нас разрывала еще два года назад. И сейчас вопрос сохранения боеспособности армии, во многом, зависит от нас. Не поддержим людей - они устанут и разочаруются. И все начнет сыпаться. И не заметим, как быстро вернемся в 13 год. Или в 1921.
Так что держим строй и помогаем держать строй тем, кто держит внешний периметр.
Доверяйте армии. Помогайте армии. Защищайте Армию. Армия воюет. Армия защищает Украину.
Якщо хочете зберегти собі нерви та допомогти воюючій за Незалежність України армії - не відмовляйте собі в задоволенні. Спасибо всем кто помогает.
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Уменьшение напряженности

Эти события вчера и сегодня говорят нам все что нужно и можно знать о мирном плане, процессе, и прочих смягчениях напряженности. Если кто то еще не знал. Не будет никаких выборов, никаких возвращений границы и тем более не будет добровольного ухода дяденьки с захваченной им территории.
Буква в букву и выстрел за выстрелом, строго по известному и проверенному сценарию играется абхазский квартет. Все вынужденные разведения, дружеские соглашения, отказ от претензий и отказ от продвижения в НАТО по факту а не какими то бумажным экзерцициями, все заискивающие заглядываная в дяденькины глаза в поисках там какого то "мира" были заплачены за миф, иллюзию. И в этом случае усугубляет то что купиться на нее можно было только тем кто очень хотел верить. Но никаких сюрпризов не произошло - показной слабостью, размазанными по личику слезками и слюнками у этого противника можно купить не мир а только презрение - и еще более наглое пренебрежение всеми правилами и соглашениями.
18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА.
В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.
А в зоне ответственности группы ООС "Север" гремел артиллерийский бой. Эскалация случилась под селом Орехово Попаснянского района. По позиции ВСУ террористы выпустили 27 мин калибра 120 мм, били по украинским военным также из крупнокалиберных пулеметов. Только после полуночи враг затих.

Нет это не эксцесс и не чрезвычайное обстоятельство, именно так было запланировано. Просто дяденька учит наивных мальчиков с миротворческой сопелькой по щекам. Шлепнул по щечке - а вы давайте ка принесите мне еще разведение. И главное никому не жалуйтесь. Промолчали? Не ответили и не пожаловались? Значит можно шлепнуть еще, и еще. Значит будет еще - и это можно не просто прогнозировать а практически гарантировать прямо сейчас, в отличие от кукольного мирного плана. А дальше вы уже привыкнете и это станет частью процесса.
Просто, идея купить реальный, не кукольный мир кукольными танцами и представлениями конечно же была обречена на провал с самого начала. Это в общем то и нельзя назвать идеей потому что она не основывается ни на каких реальных фактах или практических основаниях. Просто фантазии, фантазмы, пустые и бесполезные, а в этом случае еще и опасные и уже - убийственные, словечки не имеющие никакого значения или содержания.
Можно еще не заметить, можно пройти мимо радостно улыбаясь и демонстративно косясь в сторону. Но это решение уже произнесено. Здесь уже ничего не будет. Еще можно танцевать, улыбаться и продолжать игнорировать реальность, писать какие то кукольные программы и фиктивные стратегии - но дело в том что она обязательно догонит. Она, реальность еще не никому не позволяла игнорировать себя не обеспечив возврат многократно и совершенно неотвратимо вместе с запоздалыми как водится прозрениями и раскаяниями.
Погибшие и раненные в результате подлого нарушения врагом очереденого подписанного им соглашения это граждане Украины, и ее защитники. И значит должен последовать какой то ответ от тех кто несет ответственность. Мы увидим каким он будет - ведь даже молчание в этом случае будет значить многое.
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Сижу и думаю... Что они нам хотели рассказать? О чем они могут вообще с нами разговаривать? Стихи читать? Репризы? Анекдоты? Неужели гопака станцевали бы?)) Песню какую запеть? Нет, неально... ЧТО ИМ ЗДЕСЬ надо?
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ани видима с кварталом для обмена опытом пёрлись...а мы их так вот... Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 927 сапогом...
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молодцы погранцы! уважаю! ибо не йух! только за последние сутки 10 ранено + 1 погибший, а они видите ли с чистым сердцем!!! скоты! пусть едут своего плешивого веселят! нам такие братья на йух не упали!!!!!
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Злорадствовать не надо.Надо закрыть на замок границу перед гастролёрами.А вот из гуманитарных соображений ( похороны,поминки,просто могилы предков проведать) пускать надо всех!И Королёву и Лолиту и Серова и всех украинцев у которых здесь корни.Какие бы они проступки не совершили..Нужно закрыть поток художественной и пропагандистской литературы.В тоже время научную,техническую ,познавательную литературу пропускать нужно. С изданий на украинском языке для детей и учебной ,технической я бы снял НДС или как-то другим способом создал приоритет.Для преподов,читающих лекции на мове повысил бы оклад значительно..Всё,что финансируется происхождением из РФ считать экстремистским и преследоваться по закону.По Шарию.Тут нужен Баканову эксклюзивный подход по поиску источников происхождения средств и привлекать распространителей клеветы.Зло из-за поребрика долно быть наказано.Системного подхода я не вижу у власти.Пожарники.Националистам надо показать сплочённость,но не биты и бомбы для борьбы именно с ползучей экспансией из-за поребрика и бороться с рецидивами сепаратизьма в умах украинцев.Вот упредили приезд ползучих гадов из-за поребрика -молодцы.А в военные дела пока не лезть-нет острой необходимости.Дайте работать дипломатам,военным и профессионалам.Нужно бороться в войсках с пьянством и разгильдяйством.Волонтёрам надо переключаться на трнажёры спортивные для военных и требовать от ЗЕ серьёзного подхода к выучке войск на полигонах. Не муштре ,а именно выучке,и спорту.Каждое подразделение долно иметь зал тренажёров ,достойные библиотеки. и многое другое.Весь быт солдат должен быть отдан на аутсорсинг.Концерты,дискотеки,места свиданий для женатых.Это важно.
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Вы наверняка задавались вопросом...

Какого хера эти побитые молью певцы русского мира лезут в Украину? Ведь знают же, что им въезд запретят. Ведь до них уже куча таких же дятлов пробовали, с тем же результатом.Отвечаю: именно затем и лезут.

Если въезд запретят, то они, уже порядком подзабытые и непопулярные, автоматически попадают во все российские СМИ. Скандал со звездой! Ужасные бандеривци не пустили патриота России в свой никому ненужный укропстан! Они продержали его три часа в аэропорту! Ну и т.д.
Бесплатная реклама, подчёркивающая патриотичность старого пердуна.

А если, спасибо ЗекоМанде, звездульку вдруг впустят - тоже неплохо. Можна бабла накосить с концертами в Украине, всё ж таки здесь любителей Кадышевой и прочих кобзонов хватает. Не пиаром, так деньгами возьмут.

Беспроигрышная комбинация, потому и лезут как черти из ада.

Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5639
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а к СБУ чо то доверие падать начало. что то лейтенант не туда ведет своих сотрудников! хорошо что погранцы теперь не в ведении политического сыска!
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