 Четверых российских актеров не пустили в Украину, - Госпогранслужба

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу. Фамилии актеров в ведомстве при этом не называют.

"При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма", — сказано в сообщении.

Этому россиянину пограничники отказали в посещении страны и проинформировали о запрете въезда в Украину.

"Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине", — добавили в Госпогранслужбе.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Запорожье должно было состояться выступление российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко.

В СБУ заявили, что не видят причин не пускать артистов в Украину и попросили полицию усилить меры безопасности во время театрального представления с их участием.

После этого ДК "Днепроспецсталь" в Запорожье, в котором планировалось выступление Башарова, Колесникова и Удовиченко, обнесли по периметру забором.

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