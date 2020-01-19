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 Участников акции против ультраправого насилия забросали петардами в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Михайловской площади в Киеве состоялась акция памяти российского правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой, убитых в Москве националистами 11 лет назад. На участников акции напали неизвестные.

В акции участвовали несколько десятков человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське". Они пришли не только почтить память Маркелова и Бабуровой, но и выступить против насилия со стороны представителей ультраправых движений.

В руках участники акции держали плакаты с надписями "Расформируйте полк Азов", "Хватит кормить ультраправых", "За неизвестными патриотами стоят известные депутаты".

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"Я здесь сегодня, потому что я считаю, что в стране существует проблема ультраправого насилия. Действительно, ультраправые несут угрозу тому обществу, которое сейчас есть в Украине. Ультраправые убивают ромов, ультраправые нападают на сексуальные меньшинства, ультраправые нападают на художественные акции, которые им не нравятся", — сказал один из участников акции Роман Губа.

Участников акции против ультраправого насилия забросали петардами в центре Киева 01
Участников акции против ультраправого насилия забросали петардами в центре Киева 02
Участников акции против ультраправого насилия забросали петардами в центре Киева 03
Участников акции против ультраправого насилия забросали петардами в центре Киева 04

Напротив участников акции собрались десятки людей, среди которых ребята в балаклавах. Они пытались забросать участников яйцами, однако правоохранители помешали. В конце мероприятия в толпу участников также бросили несколько петард.

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В полиции Киева сообщили, что в Шевченковское отделение доставили 11 человек. Их действиям обещают дать правовую оценку.

Источник: https://censor.net.ua/n3170684
 
   
 Топ комментарии
 
В Москве убили,а акцию в Киеве проводят.
Слабо провести такую акцию в самой Москве?
Тем более нынешний кремлевский карлик как раз знатный борец с ультраправыми.
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У одного меня когнити́вный диссона́нс? Акция в Киеве, по погибшим в Москве 11 лет назад, а расформировать полк "Азов".
А погибшие за независимость Украины их не интересуют? Интересно почему?
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шут вывел клоунов Участников акции против ультраправого насилия забросали петардами в центре Киева - Цензор.НЕТ 2827. Где это зеленое быдло было когда "Азов" Украину защищал?
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вообще то, украинцы ещё отдыхают и празднуют, хотя бы Водохреща..
это украинофобам невтерпёж замутить в центре Киева балаганчик.. у хйла уверены, что баклановское СБУ при изумрудной Бусинке Вошьде эффективно прожуёт и проглоит зелёные сопли, с чем они успешно справляются последнее время..
зебилы, у вас, идиотов, впереди ещё столько открытий и по-этому приключений на свою задницу.. и на нашу украинскую голову..(
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Яке в сраці вшанування пам'яті ? Бидлота кацапська тупо гроші заробляє . Замовлення з русні прийшло . А так , їм шо та Бабуєва , шо Маркєлов - глибоко в сраці . Їм полк Азов як скалка в оці , бо російських фашистів постійно знищує , не дає окупантам просуватися далі .
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А морди позакривали майже всі . Сцать виродки рашистські . Це добре 😁
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Згода.
Ми розформовуємо Азов, с оці протестанти йдуть воювати замість них.
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