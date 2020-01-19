 В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, - посол Израиля в Украине Лион. ФОТО

Об этом сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Джоэль Лион, информирует Цензор.НЕТ.
"За несколько дней до Международного Дня памяти жертв Холокоста памятник жертвам катастрофы в Кривом Роге, неподалеку от дома родителей президента Зеленского, осквернили вандалы", — написал он.
Посол выразил надежду, что правосудие восторжествует и тот, кто это сделал, будет привлечен к ответственности.
Позднее он опубликовал скриншот с камеры наблюдения. На нем видно, как человек закрашивает надпись на памятнике. Запись была сделана 18 января.
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В полиции Кривого Рога подтвердили "Радіо Свобода", что зарегистрировали это событие. Решение о возбуждении производства будет принято, когда полиция выяснит все обстоятельства, сообщила пресс-секретарь Криворожского управления Нацполиции.
якось все театрально
в момент, коли ********* обісралася з поставками зброї ворогам Ізраїлю
Як Зеленського обрали у Кривому Розі, то були не антесеміти, а тепер антесеміти
P.S. Трохи попирскали на надпис, а галасу. Це ж не українофобскі вислови Зелі, де він Україну з порноактрисою порівнював
Щось мені підказує що це зробили євреї для розжарювання обстановки.
Вже не пам'ятаю чи той бовван був бронзовим чи кам'яним. Адже згодом той же дн-дз. район був абсолютним чемпіоном з частоти крадіжок кабелів.
"ой будуть, будуть !"
фильм "Дежавю"
все по расписанию:
1. выборы Зеленского с Шиферной шоблой
2. сдача Украины
3. покраска памятников
4 погромы....?
Мудрец говорит в ответ.
Оба эти животных дают тебе с семьей твоей, молоко на питание,зачем тебе знать о лаптях и шариках их?
Раб говорит : я тоже хочу стать Мудрецом или Президентом
Опротестуй.
это не есть доказательство, приписывание какой то национальности вряд ли можно считать опорачивающим изречением, да и не всегда обращаются в суд по каким то мелочным вопросам
Чому серед усіх знищених виділяють тілки євреїв?
И человеку, который это делает среди бела дня в 3 часа дня перед камерой! ну блин, детский сад, хоть бы балаклаву одел!
сиречь евреев, наилучше сказать иуд предателей всесветных, дабы полное
изъяснение дать причин их изгнания из Киевской Руси общим определением
всех князей в 1113 году, а не то доброхотных читателей может ложное мнение
о жидах образоваться. Изгнаны они, иуды, из Киевской Руси за великие и
злые душегубства убиения ядом лучших людей. Распространение отравных зелий
и тяжких смертельных заразительных болезней всяческими хитроковарными
способами, за разложения, кои они в государственное дело вносят.
А поскольку ни совести, ни чести, ни правды у жидов и в помине нет,
то впускать их обратно - деяние, много хуже государственной измены.
Маю я, что государство или республика, где жидов зело много, быстро
к упадку или гибели придут, понеже или евреев - семена разложения,
злопагубного пренебрежения родными обычаями, добрыми нравами повсюду вносят.
Особливо опасны они, природные ростовщики-кровососы, тайные убийцы и
всегдашние заговорщики для Киевской Руси ." (c)
Ашер Йосеф Черкаский
Григорій Пивоваров
Або самі євреї, щоб українців обвинуватити.