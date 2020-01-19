 В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, - посол Израиля в Украине Лион. ФОТО

Об этом сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Джоэль Лион, информирует Цензор.НЕТ.

"За несколько дней до Международного Дня памяти жертв Холокоста памятник жертвам катастрофы в Кривом Роге, неподалеку от дома родителей президента Зеленского, осквернили вандалы", — написал он.

Посол выразил надежду, что правосудие восторжествует и тот, кто это сделал, будет привлечен к ответственности.

Позднее он опубликовал скриншот с камеры наблюдения. На нем видно, как человек закрашивает надпись на памятнике. Запись была сделана 18 января.

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В полиции Кривого Рога подтвердили "Радіо Свобода", что зарегистрировали это событие. Решение о возбуждении производства будет принято, когда полиция выяснит все обстоятельства, сообщила пресс-секретарь Криворожского управления Нацполиции.