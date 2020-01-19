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Все про:Израиль (994) Кривой Рог (658) Холокост (111) вандализм (450) Лион Джоэль (4)

 В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, - посол Израиля в Украине Лион. ФОТО

Неизвестные закрасили надписи на памятнике жертвам Холокоста, расположенном неподалеку от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Джоэль Лион, информирует Цензор.НЕТ.

"За несколько дней до Международного Дня памяти жертв Холокоста памятник жертвам катастрофы в Кривом Роге, неподалеку от дома родителей президента Зеленского, осквернили вандалы", — написал он.

В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, - посол Израиля в Украине Лион 01

Посол выразил надежду, что правосудие восторжествует и тот, кто это сделал, будет привлечен к ответственности.

Позднее он опубликовал скриншот с камеры наблюдения. На нем видно, как человек закрашивает надпись на памятнике. Запись была сделана 18 января.

В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, - посол Израиля в Украине Лион 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Послы Польши и Израиля оскорблены чествованием деятелей ОУН-УПА в Киеве и Львове

В полиции Кривого Рога подтвердили "Радіо Свобода", что зарегистрировали это событие. Решение о возбуждении производства будет принято, когда полиция выяснит все обстоятельства, сообщила пресс-секретарь Криворожского управления Нацполиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3170682
 
 
 Топ комментарии
 
Ізраїль не визнав Голодомор геноцидом.
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Такая неожиданная неожиданность.
Всем пофиг и мне немножко.
Так же как Израилю на голодомор и войну на Донбассе.
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Є підозра, що постраждалі самі оплатили цей "перфоманс".
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так, дуже схоже на постанову
якось все театрально
в момент, коли ********* обісралася з поставками зброї ворогам Ізраїлю
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Да какая разница, закрасил ребёнок памятник или не закрасил? Не правда ли? Какая разница?
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а в чем осквернение - говном обмазали или свастику нарисовали? обляпали красной краской, что символизирует кровь. Вон представители богоизбранной во власти срут и сцут каждый день на головы малоросов - но они не считают себя оскверненными
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Похоже на русскую провокацию очередную!
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Ежу понятно. И вовсе не случайно именно в КР.
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Що антисемітизм?
Як Зеленського обрали у Кривому Розі, то були не антесеміти, а тепер антесеміти У Кривому Розі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - посол Ізраїлю в Україні Ліон - Цензор.НЕТ 2824
P.S. Трохи попирскали на надпис, а галасу. Це ж не українофобскі вислови Зелі, де він Україну з порноактрисою порівнював
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Рюсский мир оскверняет сам себя уже 100 лет,если не тысячу.На всякого Дерьма довольно рюсскай простоты,так кажись говаривал Николай Александрович Островский в известной своей комедии о рюсскам быдле
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А вот и старые пластинки оживают... Патефон в ремонте был?
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"В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, - посол Израиля в Украине Лион" - у кого надо учиться украинцам, так это у евреев, если еврею наступят на ногу в Киеве, то все евреи Европы и Америки, закричат от боли, ещё Шопенгауэр сказа: проповедуя шовинизм, иудаизм учит евреев солидарности и сплочённости, чего так не хватает украинцам.
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Взагалі, концентрація євреїв у владі, та несприйняття частиною суспільства цієї влади провокують антисемітизм.
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Термин "антисемітизм" придумали евреи, что бы подчеркнуть унижать естественные чувства любого нормального человека. Найди кому нравятся крысы или тараканы, никому, но никто не называет это антигрызунизм и антитараканизм, и не преследует за это.
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"Музей монументальной пропаганды российским оккупантам Украины".
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Заберіть пам'ятник в Хайфу, і там його помийте.
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Мабуть спочатку щось написали, а потім інші замазали.
Щось мені підказує що це зробили євреї для розжарювання обстановки.
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І "легендарну тачанку" , також в Хайфу разом з Бородянським і Коломийським.
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Смотрящий за Кривым рогом Юзик...пишите ему письма с претензиями...мелким почерком...
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это как понимать?..как ответка на возмущение посла библейного о чевствовании Героя Украины С.А.Бандеры?...тогда глупо....реакция на зловоние кагала жидовского на гавноньюсе и 112-м?...тоже не "вставляет"....с памятниками таким образом бороться не есть правильно, проще не допускать их установки.Нет признания Голодомора, нет осуждения его вдохновителей и организаторов, нет компенсации пострадавшим, не должно быть и признания холокоста, точка....
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Ой ну ви знаити, славяни тожы чуточку пострадали... антигитлеровская коалиция сражалась с коричневой чумой, форсировала Днепр под руководством Бабыещенарожателя (кстати, КА потерялА 279 997 человек)... Operation Overlord - потери около 300к убитыми и ранеными... в концлагерях - сбиться со счета... но пострадали только носатые из списка шиндлера... всем плакать, всем отмечать ...
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І взагалі, вся Друга Світова точилася за порятунок маланців - хто ж не знає?
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шоб женя либин переводил адвоката янукевича...
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вот.ето вже канец, начало нового геноцида, ой-вей. Бдят Лионы, бдят,ТМ " Голокост" надо держать!!!
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Єдиний лише раз був проїздом у дніпродзержинську. Присів на лавочці біля бюста Льоліка, зателефонувати. Спитав у перехожого (мента) чи не стібається населення з цього "монумента"? Мент байжужим тоном сказав "та кому він потрібен?"
Вже не пам'ятаю чи той бовван був бронзовим чи кам'яним. Адже згодом той же дн-дз. район був абсолютним чемпіоном з частоти крадіжок кабелів.
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До речі, раптом хто не знав- ***** теж єврей.
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Так, прізвище мамочки типово російське - Шаломова.
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Єврей чи ніт, але кришує всіх хабадників на расєі. Навіть світовий Хабад разом з Донні та його донькою Іванкою - під ху#лом.
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Елси на этой улице проложен асфальт, на клумбах посажены цветочки и светят фонари, то какая разница что там за памятник закрасили, не понимаю.
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"скажите, а погромы будут ?"

"ой будуть, будуть !"
фильм "Дежавю"

все по расписанию:
1. выборы Зеленского с Шиферной шоблой
2. сдача Украины

3. покраска памятников
4 погромы....? У Кривому Розі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - посол Ізраїлю в Україні Ліон - Цензор.НЕТ 9374
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По идее надо, если хотим спасти Украину, да не кому... и мыролюбные "союзники" с Ывропки сразу сильно озаботяца...они всегда очень охотно озабачиваюца против Украины.
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Однажды спросил раб Мудреца,отчего Старче Отец, ты все ответы на вопросы знаешь наперед на 500 лет,а я простой труженик не знаю даже ответ,почему корова и коза жуют траву,а срут по разному,шариками и лаптями.
Мудрец говорит в ответ.
Оба эти животных дают тебе с семьей твоей, молоко на питание,зачем тебе знать о лаптях и шариках их?
Раб говорит : я тоже хочу стать Мудрецом или Президентом
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Виглядає як бастіон "правильних пацанів" серед моря гоїв.
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Просто люди ответили за тарифный геноцид еврея Порошенко, еврея Яценюка, еврея Гройсман, еврея Зеленского. Чем отличается смерть еврея от смерти другой?????Сколько умерло украинцев от нищенской пенсии, потому что не приехала скорая помощь, после реформы доктора смерть Супрун, и прочее прочее , прочнее...
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Ты недоразвитый читать умеешь. Я пишу про национальность , а не вероисповедание. Пусть хоть мусульманином будет, а еврей остаётся евреем
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так я тоже не украинец а экономозавр У Кривому Розі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - посол Ізраїлю в Україні Ліон - Цензор.НЕТ 7687
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А звідки в тебе така інформація--мабуть з кацапських методичок. Порошенко перевірили до шостого покоління і там немає натяку на те ,що він єврей.
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Я уже не один десяток раз писал. В мире существует только одно национальное государство , это государство евреев Израиль. Там на государственном уровне ведётся родословная всех евреев. В Украине работает телеканал Ньюс Ван,на котором каждую неделю в течении 2018-19 годов выступал некто Червоненко. В каждой передаче он подчеркивал, что он еврей. Он неоднократно заявлял, что Порошенко такой же еврей как и он. Порошенко ни разу не потребовал опровержения и не обратился в суд.
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В каждой передаче он подчеркивал, что он еврей. Он неоднократно заявлял, что Порошенко такой же еврей как и он

это не есть доказательство, приписывание какой то национальности вряд ли можно считать опорачивающим изречением, да и не всегда обращаются в суд по каким то мелочным вопросам
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О! Ща почнеться! Запасайтеся мацою.
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А Ізраїль визнав Голодомор геноцидом? Ні? Тоді, "давай, досвіданья". Так. Погано, коли оскверняють пам'ятники. Але давайте будемо взаємо ввічливими.
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І, взагалі, що там за надпис? Чому не державною мовою?
Чому серед усіх знищених виділяють тілки євреїв?


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А біля будинку уклоніста є туалет,а то це невідомо Україні?
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после ж*довской шоблы, которая дорвалась до власти в Украине и унижает украинцев и разрушает государственность, это еще детский лепет, украинцы очень терпеливые. Но когда прорвет, мало не покажется....
И человеку, который это делает среди бела дня в 3 часа дня перед камерой! ну блин, детский сад, хоть бы балаклаву одел!
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" Добавить весьма надобно о пагубнейшей вредоносности жидов,
сиречь евреев, наилучше сказать иуд предателей всесветных, дабы полное
изъяснение дать причин их изгнания из Киевской Руси общим определением
всех князей в 1113 году, а не то доброхотных читателей может ложное мнение
о жидах образоваться. Изгнаны они, иуды, из Киевской Руси за великие и
злые душегубства убиения ядом лучших людей. Распространение отравных зелий
и тяжких смертельных заразительных болезней всяческими хитроковарными
способами, за разложения, кои они в государственное дело вносят.
А поскольку ни совести, ни чести, ни правды у жидов и в помине нет,
то впускать их обратно - деяние, много хуже государственной измены.
Маю я, что государство или республика, где жидов зело много, быстро
к упадку или гибели придут, понеже или евреев - семена разложения,
злопагубного пренебрежения родными обычаями, добрыми нравами повсюду вносят.
Особливо опасны они, природные ростовщики-кровососы, тайные убийцы и
всегдашние заговорщики для Киевской Руси ." (c)
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Данное злодеяние инспирировано из-за поребрика для ухудшения украино-израильских отношений.И здесь манипулятивно разгоняется на вентиляторы.Это недостойно цивилизованной страны Украины.
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Ізраїль - одна з держав які не визнали Голодомор в Україні. При тому вони просто вимагають у всього світу аби визнали їхній холокост. Ізраїль - мононаціоналістична держава. При тому - вони засуджують український націоналізм.
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Шановні, не треба узагальнювати. Що ви скажете тоді цим:
Ашер Йосеф Черкаский



Григорій Пивоваров
У Кривому Розі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - посол Ізраїлю в Україні Ліон - Цензор.НЕТ 7542
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"Это наша страна и наш дом": в Украине формируется новый добровольческий еврейский батальон "Матилан". 14.07.14 15:05/ к сожалению, больше никаких данных ни о старых батальонах, ни о Матилане, нет.
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Если иудеи примут закон о продаже Земли в Украине, то начнется ад для иудеев.
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КАКАЯ РАЗНИЦА? ГЛАВНОЕ ВЕДЬ ЗААСФАЛЬТИРОВАНО И ОСВЕЩЕНИЕ ЕСТЬ!
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Какой холокост, уже больше десяти лет же прошло. (с) Секта Логики Бенциона Приватбанковского
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"В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, - посол Израиля в Украине Лион." - Криворожец осквернил память погибших на Майдане, отпустив беркутов в РФ. 1 : 1.
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Та поставьте уже, наконец, защищенные камеры возле каждого памятника. И влепите наказание, чтоб любителей заработать за деньги рашки меньше находилось или, чтоб платили намного больше - кто захочет за пару сотень зелени сидеть потом 5 лет
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Любого нарика за дозу можно нанять . Какие нафиг пару сотен))) Работа то ..пару раз кисточкой махнуть...это даже проще чем шприцом по вене попасть.
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посол Израиля в Украине/ послу Израиля да и растолковать бы украинцам как Израиль дошёл до жизни такой: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /В бандформированиях террористов ДНР служат израильские наёмники.
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Кацапи. Як завжди.
Або самі євреї, щоб українців обвинуватити.
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В упадочной ,самой бедной стране Европы, главной остаётся тема, как нас евреи, до такого життя довелы? Воруйте меньше, и лет через 50-100, будете жить, как поляки и израильтяне.."Неча на зеркало пенять, коль рожа кривая" У Кривому Розі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - посол Ізраїлю в Україні Ліон - Цензор.НЕТ 2261
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