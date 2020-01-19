 Данилов и Баканов обещают расследовать авиакатастрофу лайнера МАУ в Иране

Данилов обещает, что Украина продолжит выяснять все обстоятельства гибели самолета МАУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", — написал он в Facebook.
Глава СБУ Иван Баканов заверяет, что расследование случившегося в Иране является приоритетом.
"Общество требует ответов относительно действительных причин этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследования и установления причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом", — цитирует его слова пресс-служба ведомства.
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Баканов подчеркнул, что украинцы должны чувствовать себя в безопасности в любом уголке мира вне зависимости от обстоятельств.
"И все страны должны работать вместе, чтобы минимизировать в будущем даже теоретический риск повторения подобных ужасных трагедий", — подытожил он.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Еврейская семья. На днях у мамы-Римы родился мальчик. Семейство думает, кем же будет их чадо в будущем.
Отец:
- Он будет футболистом! Видите, какой сильный!
Мама:
- Нет, вылитый профессор! Смотрите, какой умный у него взгляд!
Бабушка:
- Ану ша, молодежь! Он точно будущий президент!
- С чего вдруг?
- Ну, гляньте: весь обделался, а как гордо держит головушку!
Птенец Суркиса Иван Баканов.
На фоне скандала с Гончаруком как-то замялся скандал с куршавельским туристом Бакановым, вернувшимся с отдыха только через два дня после трагедии с нашим «Боингом».
Однако, скандал очень скоро забылся, а точнее - был заглушен скандалом с «прослушкой» Гончарука. Возможно, именно с целью «заглушить» собственный скандал Баканов и слил эту «прослушку» в интернет. Хотя, теперь к Баканову возникают новые вопросы. В частности, об его ответственности за защиту от «прослушки» кабинетов высших должностных лиц. Ответственность непосредственная. Кстати, нынешние нардепы были бы удивлены масштабам «прослушки» их собственных кабинетов и домов.
Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое наивное и честное. А на самом деле весьма прожженый мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Баканову кампаниям «Энерготек» и «ЭКОинвест» по ч.5 ст. 191 УК Украины. И расследовал это дело следственный отдел ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Господин Баканов с товарищами из фонда госимущества и «Киевоблэнерго» тогда разворовали имущество Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в особо крупных размерах. В советское время за воровство таких сумм расстреливали, в наше - назначают Председателем СБУ.
Ось все і стало на свої місця.
він не зможе розслідувати, навіть наявність у себе рогів
Баканов И. - руководитель Студии Квартал-95
Ото они нарасследуют
И обещает все расследовать...
На наши налоги...
А декларация у баканова, если не ошибаюсь, засекречена, в отличие от того же Найема, например.
І просто нагадаю: "В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский" - https://censor.net.ua/news/3170645
Якщо не вдасться відкрити - то матеріал, наприкгад, зберігся тут: https://gorsovet.com.ua/ru/news/7075-v-2011-godu-bakanov-byl-figurantom-rassledovaniya-o-razvorovyvanii-3888-mln-grn-v-2014-m-delo-zakryli-zhurnalist-rechinskiy
согласно мацкальских методичек
и ничего не обещали
Самое большое их достижение
запустить мацкальских клоунов-пропагандонов
в нарушение всех законов
ЧТО??
они могут
если они не самостоятельные
Со мной ещё Хрущёв за Карибский Кризис не расчитался... ...Брежнев за Афган... ...Горбачёв за Перестройку... ... -- далее по списку -- оч. серьёзные Люди с Украины -- и все мне что-то обещали и должны! По крайней мере, за все сбитые ими пассажирские самолёты.
Хто такие Данилов и Баканов? -- я им тоже могу пообещать, шо через год, не останется от них, ни запаху, ни выделений...*)
від своїх
Вот нечем больше в стране заняться как расследованием какого-то сраного самолета. Пускай коломойский и расследует, Украина тут при чем? Во время войны СБУшникам заняться больше нечем? Расследовать будут в Иране? Загранкомандировки.. суточные... И так уже и ясно и иранцы сознались что сбили. Что еще расследовать? Миллионы народных денег профукать?