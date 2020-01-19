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 Общество
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Все про:Данилов (52) Иран (835) СБУ (14255) СНБО (3355) МАУ (155) Баканов Иван (112)

 Данилов и Баканов обещают расследовать авиакатастрофу лайнера МАУ в Иране

Секретарь СНБО Алексей Данилов и председатель СБУ Иван Баканов заявляют, что выяснение всех обстоятельств гибели самолета МАУ, сбитого Ираном, является для них приоритетом.

Данилов обещает, что Украина продолжит выяснять все обстоятельства гибели самолета МАУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", — написал он в Facebook.

Глава СБУ Иван Баканов заверяет, что расследование случившегося в Иране является приоритетом.

"Общество требует ответов относительно действительных причин этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследования и установления причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом", — цитирует его слова пресс-служба ведомства.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Баканов подчеркнул, что украинцы должны чувствовать себя в безопасности в любом уголке мира вне зависимости от обстоятельств.

"И все страны должны работать вместе, чтобы минимизировать в будущем даже теоретический риск повторения подобных ужасных трагедий", — подытожил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Иран передумал отдавать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170680
 
 
 Топ комментарии
 
чисто еврейский анекдот:
Еврейская семья. На днях у мамы-Римы родился мальчик. Семейство думает, кем же будет их чадо в будущем.
Отец:
- Он будет футболистом! Видите, какой сильный!
Мама:
- Нет, вылитый профессор! Смотрите, какой умный у него взгляд!
Бабушка:
- Ану ша, молодежь! Он точно будущий президент!
- С чего вдруг?
- Ну, гляньте: весь обделался, а как гордо держит головушку! Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 3126
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Данилов А. - ветеринар и педагог по образованию. Заслуги - достроил кукольный театр в Луганске Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2911
Баканов И. - руководитель Студии Квартал-95 Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2911
Ото они нарасследуют
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главное что бы ослина оманская туда не влезло
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Совет форумчанПравила форума
 
Наконец то делом займуться на иранских пляжах.
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России в этой истории формально нет, в через 4 года она возьмет все на себя, а верховенство закона Раши будет над верховенством юридических международных актов - так что все прикроют очень скоро , дело 4-х лет( срок претворения ЗЕлей Украины в говно совпадает со сроком прихода / \уйла на царство по его новой конституции)
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чисто еврейский анекдот:
Еврейская семья. На днях у мамы-Римы родился мальчик. Семейство думает, кем же будет их чадо в будущем.
Отец:
- Он будет футболистом! Видите, какой сильный!
Мама:
- Нет, вылитый профессор! Смотрите, какой умный у него взгляд!
Бабушка:
- Ану ша, молодежь! Он точно будущий президент!
- С чего вдруг?
- Ну, гляньте: весь обделался, а как гордо держит головушку! Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 3126
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18 января 2020
Птенец Суркиса Иван Баканов.
На фоне скандала с Гончаруком как-то замялся скандал с куршавельским туристом Бакановым, вернувшимся с отдыха только через два дня после трагедии с нашим «Боингом».
Однако, скандал очень скоро забылся, а точнее - был заглушен скандалом с «прослушкой» Гончарука. Возможно, именно с целью «заглушить» собственный скандал Баканов и слил эту «прослушку» в интернет. Хотя, теперь к Баканову возникают новые вопросы. В частности, об его ответственности за защиту от «прослушки» кабинетов высших должностных лиц. Ответственность непосредственная. Кстати, нынешние нардепы были бы удивлены масштабам «прослушки» их собственных кабинетов и домов.
Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое наивное и честное. А на самом деле весьма прожженый мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Баканову кампаниям «Энерготек» и «ЭКОинвест» по ч.5 ст. 191 УК Украины. И расследовал это дело следственный отдел ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Господин Баканов с товарищами из фонда госимущества и «Киевоблэнерго» тогда разворовали имущество Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в особо крупных размерах. В советское время за воровство таких сумм расстреливали, в наше - назначают Председателем СБУ.
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Була домовленість з Іраном що загиблі будуть доставлені в Україну та не буде жодних претензій до Ірану або нікого взагалі не будуть віддавати.
Ось все і стало на свої місця.
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Хочуиь відволікти увагу від розслідування справ Майдану. От лише не розумію, яким боком тут цілий секретар Радбезу? Видно, по державній безпеці і готовності до оборони у нас все на висоті. Нє?
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Те же думки...голову крутят черными ящиками,отвлекая народ.Иран уже признал вину,а они расследовать будут...Компенсациями заниматься надо.
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этот цинизм правительства при этой ситуации не имеет границ. После отдыха и на похороны или после Медведева и на похороны. Сколько погибло за год? За неделю и что? Развод поЗе продолжается. Так что и этот слуга Януковича в прислужниках в Слуг по Майдану....
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фуле расследовать и так все ясно кто сбил когда сбил чем сбил. Лучше б действительно делом занялись. Украинцев в Украине убивают за украинский язык но это ж не интересно
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баканов - мудак з вулиці
він не зможе розслідувати, навіть наявність у себе рогів
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Та ничего эти бакланы не расследуют ,они только жрать могут ...
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Чому тільки жрать, вони ще зарплатню собі підвищувати можуть.
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Расследуйте лучше с кем Зеленский будет пожирать Украину в форме пряника, подаренного ему на Донбасе? Символично все как-то выглядит -сожрать , переварить на говно и сделать высер / \йлу
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Не вірно написала - НЕ У ФОРМІ пряника а ПІД ВИГЛЯДОМ ПРЯНИКА
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Учитывая то сколько тянется назначение виновных за сбитый рашей боинг, то это расследование затянется на десятилетие.
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Головне, ж хай не забудуть, що у березні, в Нідерландах, буде суд на Россієй за те, що вона збила над територією України влітку 2014 Малазійський Боїнг рейсу МН17 і вбила 300 людей.
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главное что бы ослина оманская туда не влезло
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Данилов А. - ветеринар и педагог по образованию. Заслуги - достроил кукольный театр в Луганске Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2911
Баканов И. - руководитель Студии Квартал-95 Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2911
Ото они нарасследуют
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баканов охраняет "артистов" из масковии, которые во время траура по погибшим украинцам в Иране развлекают запорожскую вату, чтоб не грустили.
И обещает все расследовать...
На наши налоги...
А декларация у баканова, если не ошибаюсь, засекречена, в отличие от того же Найема, например.
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за командировки в Иран не передерутся?
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Давно вже було б розслідувано,тякби хотіли.
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Судячи по тому, як вони захищають кацапських акторів, і знижувать напругу у відносинах з мордором, це буде ще те "розслідування"
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Чуть не по морали конечно. А что раследовать? Самолёт новый, экипаж опытный, причина выяснена, Иран официально признал всё. Кто тут на самом деле за спиной стоял всего этого? Так в мировых СМИ очень сильных уже много крепких заявлений и сопоставлений. Давно настаивал, что бы у нас перепечатывали в наших СМИ очень обоснованые темы с разных иностранных изданий уровня *Гардиан*, *Берлинен Цайтунг* итд хотя бы статьи по нашей стране. Да нигде. А стоит. Там крепкие ребята за дело берутся. Взял бы *Цензор* на себя это дело. В смысле такую рубрику *О нас там*. Эта авиакатастрофа знаковая оказалась. И вышеупомянутым спецам нашим не стоило ляпать ляпнутое. Не по Сеньке шапка! Кстати о шапках. Шапкокрад то наш в Сочи скупает гектарами землю на имя своей девушки. Там крепко тоже по баблу. Бабло то наше! Тут и ройте баклановы-дибиловы хреновы!
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Росийские артисты выступят на прощании с жертвами теракта?
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Них*я вы не расследуете дурачки. Во первых вы тупые, а во вторых ***** вам запретит. Что Иран вам даст то вы и примете как свое дитя.
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А они не спросили нужны ли они нх Ирану?
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...лийтинант бакланов срочно выедет обратно в Куршавель для проведения второго тура расследования? Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2870
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Я конечно таки дико немножко дико извиняюсь за моё замешательство за это обещание расследовать неопровержимый факт сбития самолёта ЗРК Ирана шо российского производства, но имею интерес спростить, а шо они, эти поцы, таки собираются расследовать?
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Ідіоти у владі краще б зробили заяву-попередження світу, що на Раші готується нова кнституція , за якою верховенство права буде за рашистськимизаконами у всіх світових зобов'язаннях . Тобто, те, що зараз заявляють писаки нової консттуції для / \йла, стане законом для выконання , а саме - приєэднання Білорусі та України.
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;Ідіоти; у владі уже давно отримали російські паспорти.
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Росийская ракета сбила украинский самолет с украинцами. В стране вместо траура обьявлен концерт росийских окупантов. Ето в какой стране еще такое возможно?
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в безпеці можна себе почувати, наприклад, в Куршавелі. Але туди добратися хможе не кожен. Ну, Ваня, то може...
І просто нагадаю: "В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский" - https://censor.net.ua/news/3170645
Якщо не вдасться відкрити - то матеріал, наприкгад, зберігся тут: https://gorsovet.com.ua/ru/news/7075-v-2011-godu-bakanov-byl-figurantom-rassledovaniya-o-razvorovyvanii-3888-mln-grn-v-2014-m-delo-zakryli-zhurnalist-rechinskiy
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Дешевле чтобы эти мудаки ничего не делали
согласно мацкальских методичек
и ничего не обещали
Самое большое их достижение
запустить мацкальских клоунов-пропагандонов
в нарушение всех законов
ЧТО??
они могут
если они не самостоятельные
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Україна повинна всіх іранців вигнати з території,але цього не буде.І справа не тільки у владі,а й в самих українцях.
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Данилов и Баканов обещают расследовать авиакатастрофу лайнера МАУ в Иране
Со мной ещё Хрущёв за Карибский Кризис не расчитался... ...Брежнев за Афган... ...Горбачёв за Перестройку... ... -- далее по списку -- оч. серьёзные Люди с Украины -- и все мне что-то обещали и должны! По крайней мере, за все сбитые ими пассажирские самолёты.
Хто такие Данилов и Баканов? -- я им тоже могу пообещать, шо через год, не останется от них, ни запаху, ни выделений...*)
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Зеленого покликали до Оману - й близенько так зробили показовий розстріл літака саме БЮєніного бізнесу, саме після його злучки з БЄнею перед тим у Буковелі, а потім ще й коридорчик для відліту додому не давали, а до того ще й посла України навчили що треба говорити - а уся ця камарілья, повернувшись з курортів, просто "ганяєт показатєльниє волни "
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Данилов и Баканов обещают расследовать//

Вот нечем больше в стране заняться как расследованием какого-то сраного самолета. Пускай коломойский и расследует, Украина тут при чем? Во время войны СБУшникам заняться больше нечем? Расследовать будут в Иране? Загранкомандировки.. суточные... И так уже и ясно и иранцы сознались что сбили. Что еще расследовать? Миллионы народных денег профукать?
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Ахахах) Те еще расследователи ...Суркиса день рожденья разве что расследовать то да , тут они профи
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Лайно №1, вчителям по 4000 баксів, лайно №2 , баклани все розслідують.
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Я так понял - оперативный штаб по расследованию переносится в Крушавель?
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P.S. один "знав", та не казав Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2871 , інший був не "вкугсє" та за три дні подолав Альпи,...не знімаючи навіть лиж з Куршевелю!... і зразу ж дав вікопомну заяву про те що - ми відали все від самої події! справа в надійних руках... мда...
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