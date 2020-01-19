 Иран передумал отдавать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ

О планах самостоятельно попытаться расшифровать содержимое "черных ящиков" сбитого над Тегераном самолета МАУ заявил директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Reuters.

"Мы пытаемся расшифровать записи с "черных ящиков" здесь, в Иране. В противоположном случае мы можем отправить их в Украину или Франции. Но решение об отправке их за границу еще не было принято", — сказал Резайфар.

За сутки до этого иранское информагентство Tasnim цитировало противоположное по смыслу заявление этого Резайфара. Тогда чиновник говорил, что "черные ящики" не будут пытаться расшифровать в Иране, а отправят в Украину.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к "черным ящикам" получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.

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