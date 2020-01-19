EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  5611  123
Материалы по теме:
Все про:Иран (835) черный ящик (40)

 Иран передумал отдавать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ

Тегеран попытается расшифровать записи бортовых самописцев самостоятельно. И только если это не удастся, передаст их Украине или Франции. Сутки назад иранские власти заявляли совсем другое.

О планах самостоятельно попытаться расшифровать содержимое "черных ящиков" сбитого над Тегераном самолета МАУ заявил директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Reuters.

"Мы пытаемся расшифровать записи с "черных ящиков" здесь, в Иране. В противоположном случае мы можем отправить их в Украину или Франции. Но решение об отправке их за границу еще не было принято", — сказал Резайфар.

За сутки до этого иранское информагентство Tasnim цитировало противоположное по смыслу заявление этого Резайфара. Тогда чиновник говорил, что "черные ящики" не будут пытаться расшифровать в Иране, а отправят в Украину.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе" (обновлено). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к "черным ящикам" получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.

Также на Цензор.НЕТ: Обратились повторно: Офис Генпрокурора настаивает на том, чтобы Иран передал Украине черные ящики

Источник: https://censor.net.ua/n3170677
 
 
 Топ комментарии
 
Ящики втихаря побывают у кацапов. 100%.
 показать весь комментарий
 
укакается

на большее он не способен Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ - Цензор.НЕТ 361
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Чего там ценного в тех ящиках? Вряд ли пилоты успели даже вскрикнуть.
 показать весь комментарий
 
В тех ящиках записаны все параметры полета воздушного судна, а не только переговоры экипажа.
 показать весь комментарий
 
 
А что ценного в параметрах? Эти параметры давно опубликованы по данным радаров и записям очевидцев.
 показать весь комментарий
 
надо передать в нейтральную москву
 показать весь комментарий
 
Вони ще не вирішили кому віддавати-тупому чи пустому!
 показать весь комментарий
 
Зе может только объявить недоверие, на которое иранцы положат свой обрезанный. И вообще ничего не отдадут. Так то.
 показать весь комментарий
 
 
Иран и не думал отдавать клоуну чёрные ящики. Для клоуна-Осла Оманского какая разница имеются у него чёрные ящики или нет, оно находится под внешним управлением. Как в мире воспринимают клоуна, так и воспринимают украинцев, какая разница, дебилы ***
 показать весь комментарий
 
Боевые диваны уже заправлены, снаряжены боекомплектом и готовы к выезду из ангаров.
 показать весь комментарий
 
щас зеля похмелится, вынырнит на каких- то мармоновых островах и всих дуже подякуе
 показать весь комментарий
 
 
не могут затереть- "Агонь. Акбар. Пуск. "
 показать весь комментарий
 
Иран передумал отдавать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ По большому счету эти ящики особой погоды не сыграют. У стран НАТО и в первую очередь США, Канада с первого дня есть 100% доказательство вины Ирана, а может и россии в гибели этого самолета. Все эти я не я, дам не дам свидетельствует, что Иран ведет подковерные консультации с россией. Путин наобещал в три короба вот Иран и задергался. Конфликт Ирана против США, сбитый украинский самолет это действия россии для наложения нефтяных санкция на Иран. Цена на нефть вверх, россия ввыиграше. Иран это баран на заклании.
 показать весь комментарий
 
У США когда-то были 100% доказательства наличия запрещённого оружия в Ираке и шо?Ящики,это и есть 100% доказательство.Не делайте из Иранцев идиотов.Если они играют вместе с рф,то это не означает,что они будут играть себе во вред.
 показать весь комментарий
 
Вова, наверное, плохо просил. Неубедительно просил - на коленях не стоял...
Главный вопрос Вова вообще не озвучил: "Кто дал той безбашенной обезьяне эти 2 гранаты? Кто научил обезьяну стрелять ракетами "земля-воздух"?
Почему ТАКОЕ ОРУЖИЕ Московия поставляет даже не другой стране, а экстремистской организации КСИР?
 показать весь комментарий
 
- да как так..?!
(********* в недоумєніє)
Іран передумав віддавати Україні чорні ящики збитого літака МАУ - Цензор.НЕТ 4746
 показать весь комментарий
 
 
Пока Иран не нарасшифровует такого, о чем сказал посол Украины сразу после трагедии - черные щики Иран не отдаст.
 показать весь комментарий
 
Ну шо, клован выпустит ролик- "Даю 24 часа! Думай, те...".
 показать весь комментарий
 
Весь світ принижує Україну , бо НАРІД сам вибрав собі клоунів, гопників запроданців зрадників. Такого приниження ще не було за всі часи існування незалежної України.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх